Undersøkelse: 1 av 2 vil møte på eksamen med symptomer

Halvparten av ingeniør- og teknologistudentene på NTNU sier de vil møte på eksamen hvis de har sykdomssymptomer, ifølge en ny undersøkelse. – Urovekkende, men forståelig, sier NITO.

NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, har nylig gjennomført en undersøkelse om eksamen og smittefrykt blant ingeniør- og teknologistudenter på NTNU. Totalt svarte 714 studenter på undersøkelsen.

Nesten halvparten av dem som svarte sier at de vil møte opp på eksamensdagen, også hvis de har symptomer. Mer enn 6 av 10 sier de er bekymret for å bli smittet på eksamen.

Stor usikkerhet

Silje Skyttern, leder for NITO-studentene, mener funnene er urovekkende, men forståelig.

– Studentene har fått ekstremt lite informasjon, og det har ikke blitt gitt noen rammer for hvordan fysisk eksamen skal gjennomføres, sier Skyttern.

Hun tror studentene er usikre på hva som skjer hvis de våkner med sår hals på eksamensdagen.

– De vet ikke om de får ta eksamen som hjemmeeksamen, får et nytt forsøk etter jul eller til sommeren, eller om må de vente til neste ordinære eksamen, sier Skyttern.

Den oppfatningen deler Birk Hveding Ersdal, maskiningeniørstudent og styreleder for NITOs lokallag på NTNU i Trondheim.

– Funnene reflekterer godt hvordan jeg føler at mange studenter opplever situasjonen. Det har vært vanskelig å få informasjon underveis, og det er stor usikkerhet, særlig rundt at man selv skal vurdere på eksamensdagen om man må holde seg hjemme eller ikke.

– Vanskelig vurdering

Ersdal mener Henrik Asheims uttalelse om at studenter som er syke ikke skal møte på eksamen er vanskelig å tolke.

– Det er vinter, og det kan være vanskelig å gjøre en vurdering på morgenen hvis man har milde symptomer. Det er et stort press på studentene hvis man potensielt går glipp av en eller flere eksamener som man kanskje må vente til neste år med å ta opp, sier Ersdal

Basert på tilbakemeldinger fra studenter, tror han heller ikke at det er en god løsning å sette opp ny eksamen over juleferien.

– Det er bra at NTNU tilrettelegger, men for studenter som har vært gjennom et tøft semester allerede, er det ikke ideelt å måtte sitte i juleferien og lese til eksamen.

Han understreker at det også er viktig å tilrettelegge for studentene som trenger en karakter.

Ersdal sier at han savner forutsigbarhet og mer informasjon om hvordan universitetets plan B ser ut.

Usikkert

I undersøkelsen svarer 70 prosent at de skal ha minst én eksamen med fysisk oppmøte i høst. Men 1 av 5 svarer også at de ikke vet. Skyttern mener den høye andelen reflekterer usikkerheten blant studentene.

– Det sier noe om hvor uklar informasjonen fra NTNU har vært når så mange enda ikke vet om de skal ha hjemmeeksamen eller skoleeksamen. Og det er mindre enn én måned til eksamen for mange. Dette skaper bekymringer for dem som allerede er i en stressende periode.

– Har ikke alle svar enda

Prorektor for utdanning ved NTNU Marit Reitan skriver i en e-post til VG at de har full forståelse for at eksamenssituasjonen oppleves uoversiktlig for studentene, at de opplever å få for lite informasjon og at det fører til bekymring og stress.

– Vi bruker mye ressurser på å kommunisere med studentene, men vi ser at det er vanskelig å nå ut til alle med nødvendig informasjon når viktige ting er i endring. Akkurat nå jobber vi intenst med hvordan vi skal avvikle eksamen i en veldig krevende situasjon. Dette er vi ikke ferdig med, og en viktig grunn til at studentene opplever å stå uten alle de svarene de ønsker, er at vi ikke har dem ennå.

Reitan skriver at hun forstår at studentene syns det er frustrerende med så mye usikkerhet, men at NTNU må gjøre nødvendige endringer når smittesituasjonen endrer seg. Hun kaller det krevende å planlegge eksamensperioden i lys av pandemien, samtidig som universitetet skal ivareta den faglige kvaliteten.

– Det er ikke til å komme unna at covid-19-pandemien får konsekvenser også for oss på NTNU og i eksamenssammenheng. Det er vårt ansvar å gjennomføre eksamen på en trygg måte og vi setter sikkerheten og helsen først. Deretter kommer de faglige hensynene.

Universitetet har gitt fagmiljøene frist til 1. november med å omgjøre så mange emnevurderinger som mulig fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Publisert: 28.10.20 kl. 16:59

