Sp-Vedums forsvars-krav: 70 nye stridsvogner

RAUFOSS (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere forsvarssjef Harald Sunde krever nå at regjeringen snarest kjøper inn minst 70 nye, moderne stridsvogner – som han beskylder Erna Solberg for å ha utsatt så lenge hun har vært statsminister.

Både Vedum og Sps forsvarspolitiske talsperson og tidligere partileder Liv Signe Navarsete, følger behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret, der innkjøp av stridsvogner foreslås utsatt helt til etter 2025.

Forhandlingene pågår i Stortinget nå, der alle partiene fortsatt sitter rundt samme bord. Fristen for å bli enige er 17. november.

Sp mener forsvarspolitikken i langt større grad må forenes med industripolitikken og distriktspolitikken. Dette ved at Norge legger en helt annen vekt enn regjeringen på gjenkjøpsavtaler til norsk industri – at landene vi kjøper utstyr av, forplikter seg til kjøp fra Norge.

– Forsvaret bruker 18 milliarder i året på innkjøp. Dette kommer til å øke. I Frankrike får man 97 prosent av forsvarsinvesteringene tilbake til fransk industri. I Norge 30 prosent. Det er stor forskjell mellom Frankrike og Norge, men hvis vi hadde klart å komme opp på 50 prosent, så er det 4–5 milliarder ekstra til å skape arbeidsplasser i industri og lokale ringvirkninger, sier Vedum.

Nye stridsvogner

VG møter Sps leder sammen med tidligere forsvarssjef Harald Sunde og Liv Signe Navarsete på Raufoss, der de besøkte bedriftene Nammo Raufoss, ISIFLO og Raufoss Technology.

– Norge skal nå kjøpe nye stridsvogner. I hovedsak står det mellom å kjøpe en sørkoreansk stridsvogn eller en tysk stridsvogn. Hvilket type industrifellesskap tror man vil skape flest mulig arbeidsplasser her i Norge? Jeg tror det er større sjanse for å få til det med tysk industri enn sørkoreansk industri. Men klarer regjeringen å motbevise det, så er det greit, selv om alt nå tilsier at man får til et bedre industrisamarbeid med tyskerne, sier Vedum.

Det var den rødgrønne regjeringen, der både Vedum og Navarsete satt, som først foreslo innkjøp av nye stridsvogner.

Men etter regjeringsskiftet i 2013 har det gått sakte.

– På stedet hvil

– Det har stått på stedet hvil siden 2012. De stridsvognene vi har er gamle, så de kommuniserer ikke godt nok med resten av Forsvaret. De har gått ut på dato. Så hvis mange av de andre investeringene vi har gjort i Forsvaret skal få effekt, så er det å få nye stridsvogner helt avgjørende. Regjeringen har skjøvet og skjøvet og skjøvet på det. Og det er noe av diskusjonen i Langtidsplanen akkurat nå, sier Vedum.

Ledestjernen på meningsmålingene om dagen vil gjøre forsvar, distrikt og industri til valgkampsak neste år.

– Norge må være tøffere enn vi har vært. Vi har gjennom en periode hatt så mye penger gjennom olje- og gassinntekter at vi har vært litt slappe på bruken av penger. For eksempel jagerflyene F 35, der valgte regjeringen aktivt å flytte vedlikehold fra Lillestrøm til Italia. Når det gjelder stridsvogn kan vi velge stridsvogner som gjør at man kanskje kan levere aluminiumsdeler her fra Raufoss, for eksempel, vi kan stille krav om at de må bygges og monteres i Norge. Målet er å bygge opp vår industri, sier Vedum.

Senterparti-general

Han får full støtte fra tidligere general og forsvarssjef Harald Sunde, som er blitt partifelle og rådgir Senterpartiet i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Hvis vi skal bygge et godt og sikkert forsvar, så må vi lene oss på det gamle prinsippet om at vi må ha et totalforsvar, vi må bruke hele samfunnets ressurser til understøttelse av Forsvaret. Vi må begynne å bruke industrien slik at den kan støtte opp under Forsvaret. Når vi kjøper stridsvogn fra et land, så kjøper Norge med gjenkjøpsforpliktelser. Man bygger en militær kompetanse og man bygger en sivil kompetanse, og da øker du utholdenheten, sier Sunde.

Vedum er meget kritisk til Langtidsmeldingen.

– Det er for liten industri-tenkning rundt Forsvaret. Det er et problem for Forsvaret også. Hvis jeg sier at forsvarspolitikk også er distriktspolitikk, så blir folk i særlig Høyre sure på meg for det. De liker ikke at Forsvaret skal brukes som et distriktspolitisk argument, men selvfølgelig kan vi det, fordi politikk er jo helhet. Hvis vi skal bruke to prosent i året, nesten 65 milliarder kroner, på Forsvaret, så er det avgjørende viktig at det også skaper norske industriarbeidsplasser.

Kuler og krutt

– Så Sp krever mer penger til nye stridsvogner, kuler og krutt?

– Ja. Vi skal ha selvstendige nasjonale kapasiteter. Og vi har hatt og vil ha en fredelig grense til Russland. Nordområdene blir viktigere og viktigere. Vi ønsker ikke kuler og krutt og stridsvogner for å krige, men for å ha fred. Vi tror det er avspennende å ha egen nasjonal evne til forsvar, sier Vedum.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) slakter Vedums historieskriving om stridsvognene.

– Det er veldig bra at også Sp er interessert i forsvar. Når Vedum hevder at det var de rødgrønne som bestemte seg for å kjøpe nye stridsvogner, så er det feil. De rødgrønne skulle oppgradere de gamle vognene vi har. I Landmaktutredningen, som vi la fram høsten 2016, avdekket vi at det ikke ville gi tilstrekkelig beskyttelse mot ny ammunisjon som opponentene har, eller gi oss tilstrekkelig kommunikasjon slik at stridsvognene kunne opptre som en del av en helhet i brigadesystemet. Derfor skrotet vi det oppgraderingsprogrammet, og vedtok i Landmakt-proposisjonen at vi skulle kjøpe nye stridsvogner, sier Frank Bakke-Jensen.

Følger med

Statsråden følger nøye med på forhandlingene i Stortinget om Langtidsmeldingen.

– Å kjøpe nye stridsvogner ble vedtatt i Stortinget i 2017, og vi har varslet at vi kommer med en egen sak til Stortinget i 2021. Det er viktig å bruke tid på det, fordi vi må vite at vi kjøper riktig type, men også at vi er sikker på at vi får engasjert norsk industri i så store investeringer som dette.

– Vedum mener at det bare er å sette i gang nå?

– Hvis det hadde vært det, hadde vi hatt stridsvogner allerede da vi tiltrådte i 2013. Vi har satt i gang et konsept. Det står mellom sørkoreansk og tysk. Overfor Stortinget vil vi foreslå antall stridsvogner, hvor vi skal kjøpe det fra, hvor mye det vil koste og en tidsplan. I Langtidsplanen har vi sagt at vi skal ha nye stridsvogner fra 2025.

Bakke-Jensen mener Vedums sammenligning med Frankrike viser at han er urealistisk i sine ønsker, men understreker at norsk industri har klart seg meget i konkurransen om oppdrag i forbindelse med programmet for de nye jagerflyene F 35.

