BRANT NED: Moria-leiren brant ned natt til onsdag. Sylvi Listhaug ønsker å forsterke Norges hjelp til Hellas.

Listhaug: Advarer mot å gi opphold på grunn av Moria-brannen

Sylvi Listhaug (Frp) mener Norge ikke bør ta imot én eneste flyktning fra Moria-leiren i Hellas. Leger uten grenser svarer at situasjonen er akutt – og at flyktningene bør evakueres umiddelbart.

– Vil det å brenne ned leiren der man bor være en inngangsbillett for å komme til europeiske land?, spør Frps første nestleder, Sylvi Listhaug.

Den tidligere statsråden sier til VG at hun advarer mot de langsiktige konsekvensene av å gi oppholdstillatelser til migranter som er blitt hjemløse etter brannen. Samtidig vil hun forsterke Norges hjelp til Hellas.

Regjeringen har denne uken sagt at den vil ta imot 50 personer fra Moria.

– For det første er det sånn at denne leiren tydeligvis er blitt tent på og brent ned av migranter som bodde der. Hvis det er sånn at europeiske land henter migranter når leirer brenner ned, hvilke konsekvenser kan det ha andre steder? Det finnes mange flyktningleirer i verden og i alle av dem har mennesker det vanskelig. Vil det å brenne ned leiren der man bor være en inngangsbillett for å komme til europeiske land? Hvilket signal sender dette ut i verden? Hva gjør vi om migranter i Libanon, Tyrkia, eller Kenya brenner ned leirene? sier Listhaug, som var Innvandrings- og integreringsminister fra 2015 til 2018 i Erna Solbergs regjering.

BEKYMRET: Sylvi Listhaug vil ikke ta imot flyktninger fra Moria-leiren, men vil øke Norges hjelp til Hellas. Foto: Helge Mikalsen

– Mener du, ettersom det trolig eller muligens er sånn at migranter har tent på leiren selv, så vil det at man får bli i Europa bli en belønning for at det tennes på?

– Det er sannsynligvis et lite fåtall som har tent på leiren, de fleste er helt uskyldige. Men status blir at mennesker i en desperat og vanskelig situasjon tenner på leiren og vekker oppmerksomheten til resten av Europa. Da kommer kravene fra mediene, politikere og ulike organisasjoner og man gir etter igjen, svarer hun.

Hater Europa

Listhaug understreker at Norge er effektive på retur av asylsøkere som har fått avslag.

– Det var et oppslag i NRK i går med en person som sa at han hatet Europa på grunn av det han har opplevd her. Og jeg tenker at svaret på det ikke er at han skal komme til et annet europeisk land, men svaret er å hjelpe ham hjem igjen. Alle de som ikke har et beskyttelsesbehov bør returneres til sine hjemland. Det burde vi hjelpe greske myndigheter med å gjøre, de har ikke har klart å håndtere dette godt nok.

– Du har bare hørt én person si på NRK at han hater Europa, det er vel ikke sikkert det er representativt for resten av flyktningene i Moria?

– Nei da, selvsagt ikke, men jeg mener uansett at de som ikke har et beskyttelsesbehov, og som ikke ønsker å være i Europa, de må vi bistå til å komme seg hjem igjen. Norge er gode på å avdekke ID og hjemsendelse, dette må vi hjelpe Hellas med, sier hun.

Krever null flyktninger

– Du mener at det skal være null personer som tas ut av Moria-leiren?

– Ja, absolutt. For hvis vi tar 50 og de andre landene tar noen tusen, så er det uansett tusenvis igjen der. Mest sannsynlig vil det bare føre til at flere kommer etter når man ser at mange har kommet seg videre til andre europeiske land. Og det viktigste er å sikre at man får på plass fasiliteter igjen veldig raskt, og at man får hjulpet de som ikke har krav på beskyttelse hjem igjen.

Frp mener det er flyktningene som er plukket ut av FNs Høykommisær som skal prioriteres. Regjeringen har forpliktet seg til å ta imot 3000 såkalte kvoteflyktninger valgt ut av FN hvert år.

RUINER: Leiren huset en gang opp mot 17.000 migranter. Nå er kun nå få hundre igjen.

– Forferdelig situasjon

– Det gjør et sterkt inntrykk å se bildene fra Moria nå, for det er en forferdelig situasjon. Folk vet ikke hvor de skal få mat fra. Der må det skje en innsats, og det må skje raskt. Vi må tenke med hodet, og ikke la følelsene styre alt. Hvis det er sånn at det å tenne på en flyktningleir fører til at du får komme til et land du har drømt om, hvilke konsekvenser kan det få fremover?

– Er det du sier at det ikke skal lønne seg å tenne på en flyktningleir?

– Nei altså, man må passe seg for at det vil gi noen signaler. Det er jo det som er poenget i all innvandringspolitikk. Det du gjør, det sender signaler. Det var det som skjedde med flyktningkrisen i 2015. Her må man tenke lenger enn nesetippen rekker. Man må tenke veldig langsiktig.

Forlot regjeringen

Listhaugs parti gikk ut av Erna Solbergs regjering i januar fordi Regjeringen ville ta imot en såkalt IS-mor med et sykt barn fra Syria.

– Norge kan ikke nå bare sitte og se på at folk bor på gaten der, de mangler det mest nødvendige. Vi må hjelpe mye mer enn å sende 25 personer ned dit.

– Du mener at Norge bør forsterke innsatsen når det gjelder Moria i forhold til i dag?

– Absolutt. Mer personell. Sende utstyr. Penger. Være framme i skoene nå. Og jeg mener også man bør tilby hjelp til behandling av asylsøknader. Norge er også gode på retur så det bør vi også bistå Hellas med. Når du sier at du hater Europa så er det kanskje et signal om at du heller ønsker deg hjem igjen.

Leger uten grenser: – Norge må gripe inn nå

Styreleder i Leger uten grenser, Karine Nordstrand, sier at det haster å få hentet flyktningene på Lesvos i trygghet.

– En allerede håpløs situasjon har gått fra vondt til verre, og nå befinner flyktningene på Lesvos seg i en helt desperat og akutt situasjon. Vi får rapporter i kveld om at situasjonen er kaotisk med tusenvis av mennesker som sover på gatene uten tilgang på det mest nødvendige. Blant disse er minst 4000 barn, mange syke og sårbare, gravide og minst 200 som er svært utsatt for smittefare ved et covid-utbrudd. Vi mener at alle land i Europa, inkludert Norge må gripe inn nå, og bidra til en umiddelbar evakuering for å få disse menneskene i trygghet, skriver Nordstrand i en e-post til VG.

– Vi har merket oss at landets statsminister har slått fast at Norge skal bidra i den europeiske dugnaden for å hente flyktningene på Lesvos i trygghet. Men vi vil understreke alvoret i at dette nå haster mer enn noen gang å få iverksatt, skriver hun.

Publisert: 13.09.20 kl. 11:46