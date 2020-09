REAGERER: Utelivsgründer Runar Eggesvik mener bransjen har null forutsigbarhet. Foto: Mattis Sandblad / VG

Tordner mot nye coronaforslag fra regjeringen: – Utelivsbransjen har null forutsigbarhet

Utelivsgründer Runar Eggesvik mener bransjen har «null forutsigbarhet» og slakter regjeringens forslag til nye regler for barer og kafeer. Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover at skjenkestoppen ved midnatt avvikles så fort det er mulig.

Nå nettopp

– Akkurat nå er vi litt for urolige for smitteutviklingen og har behov for å vente. Når situasjonen tilsier det, blir sjenkestoppen avviklet. Da vil det være lokale tiltak som gjelder, sier Høie til VG.

Torsdag kom regjeringen med nye anbefalinger til folket under coronapandemien. Samtidig kom et varsel om at de vurderer å stramme inn igjen på grunn av den usikre situasjonen.

Flere av forslagene treffer utelivsbransjen, som allerede sliter tungt på grunn av de eksisterende reglene.

Et av de nye tiltakene er en generell oppfordring til barer, kafeer og restauranter om frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene, slik at smittesporing blir enklere.

EN METER: I Bergen skal gjester på utestedene holde en meters avstand. Helseminister Bent Høie sier det jobbes med retningslinjer tilpasset lokale forhold. Foto: Terje Pedersen

Utelivsgründer Runar Eggesvik ser lei av «halvveis-tiltak» fra sentralt hold.

– Dette er en bransje som er på randen av utslettelse, og det hadde vært veldig mye lettere om det ikke kom sånne halvveis-anbefalinger fra regjeringen. Vi skulle helst fortsatt slik vi gjorde før, da vi kunne prate direkte med Oslo-regjeringen. Vi har hatt et strålende samarbeid mellom utelivsbransjen, næringsorganisasjonene og byrådet, sier han til VG.

Forstår frustrasjonen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at han forstår at utelivsaktørene er utålmodige og frustrerte over den uforutsigbare situasjonen.

– Den frustrasjonen føler vi alle på. Uforutsigbarheten rammer hardt blant dem som lever av at folk møtes. Men vi er nødt til å sørge for at færre mennesker møtes, slik at viruset får dårligere vilkår, sier Høie.

– Fortsetter ikke bare folk festen privat?

– Nei. Folk møtes mindre når det er færre steder å møtes, sier helseministeren som fredag kveld spiste corona-tilpasset middag med Høyres landsstyre.

– Vi satt i et stort rom med to meters avstand mellom oss. Da smaker ikke mat og vin like godt, sier Høie.

les også Smittevernekspert: Etterlyser tydelighet i corona-anbefalinger

Eggesvik er deleier i flere utesteder i Oslo. Han driver også selskapet Levende by. I hovedstaden ble det innført skjenkestopp ved midnatt ved starten av pandemien, så ble det åpnet opp i en lengre periode. Fra begynnelsen av august gjelder nasjonal skjenkestopp fra midnatt.

– Denne bransjen har nå null forutsigbarhet, det viser de tingene regjeringen kom med nå. Det er ikke tillitvekkende for oss. Vi vet ikke hva de vil bestemme, sier Eggesvik.

Personvern-spørsmål

Han understreker at bransjen er i gang med løsninger for å registrere gjester slik at de kan bistå med smittesporing. Ved flere utesteder ligger det nå et skjema på bordene der man kan registrere seg med kommune og navn for å bidra til smittesporing.

– Vi har vært føre-var og jobbet frem flere registreringsmåter og gjør hva som helst for å slippe å stenge igjen, sier utelivsgründeren.

REGISTRERING: På Kulturhuset i Oslo ligger det skjemaer for hvordan man kan registrere seg ved besøk for å bidra til smittesporing. Foto: Kulturhuset

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at det før helgen ble lagt frem nye retningslinjer for lokale forhold.

– De vil ligne dem som nå gjelder i Bergen, sier Høie.

I forskriften kreves det minst 1 meter mellom gjestene på utestedene og lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet. I Bergen skal gjestene kunne legitimerer seg og det skal føres liste over gjester som skal oppbevares i 10 dager.

Frank Reithe, daglig leder ved utestedet Verdensteatret i Tromsø, er kritisk til å begynne med registrering av gjester.

– Jeg ser en del personvernmessige hensyn som må tas der. Mange sliter med allerede med angst for å overvåkning og diverse. Ville du måttet registrere deg med navn, telefonnummer og adresse hver gang du skulle ut og ta en øl? spør han retorisk og viser til at Verdensteatret er en stamgjestbar.

– Kjenner gjestene

– Jeg kjenner stort sett 70 prosent av de som sitter her. Jeg kunne fortalt hvem de hadde sittet sammen med, sier Reithe og påpeker at det er påvist svært få nye tilfeller i Tromsø den siste tiden.

– Jeg kan skjønne at man innfører dette som et innstrammingstiltak i Bergen eller Sarpsborg, men ikke her, sier Reithe.

Han etterlyser også mer lokale tiltak og håper det kan bli flere «soner» i Norge. Det som skjer i Oslo har for stor innvirkning på det som skjer helt oppe i nord, mener han.

– Tror du det er slik at hvis de hadde hatt et smitteutbrudd på 400 personer i Hammerfest, hadde Oslo måttet stenge ned, spør han.

Publisert: 12.09.20 kl. 14:13

Les også

Mer om Utelivsbransjen Arbeidsliv Oslo