Ingen begeistring for å skrote elbiler-fordeler i bomringen

Forslaget om å fjerne elbilenes fordeler i bomringen får ingen øredøvende applaus. Frp mener veiprising kan bli enda dyrere for bilistene.

Mandag mottok samferdselsminister Knut Arild Hareide en rapport om fremtidige inntekter i bomringene fra et ekspertutvalg som regjeringen nedsatte i fjor.

Her fremgår det at bompengeinntekter i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030 og utvalget foreslår derfor å skrote elbilfordeler i bomringen. Gjør man ikke noe, vil inntektene stupe og trafikken øke.

– Vil skattlegge hardere

Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud mener bilistene kan komme til å måtte betale enda mer enn i dag.

– Det gikk bare to minutter fra man fikk gladmeldingen om at bompengene kommer til å falle de neste ti årene, til at Knut Arild Hareide kom opp med en plan for å skattlegge bilistene mer gjennom veiprising. Det sier egentlig alt. Regjeringen legger opp til en politikk som skal skattlegge folk enda hardere, sier Hoksrud i en e-post formidlet via Frps kommunikasjonsavdeling på Stortinget.

– I rapporten kan man også lese at beregnede inntekter fra elektronisk veiprising anslås å omtrent tredobles i 2030 om dette innføres, sammenlignet med et alternativ der man kun har bommer. Det viser bare at veiprising er et gyllent instrument for avgiftshungrige politikere til å sope inn penger fra bilistene, sier Hoksrud som mener byene må kutte ut dyre og dårlig løsninger fremfor «å plage bilistene med mer bompenger eller veiprising.»

– Det er også verdt å merke seg at Hareide poengterer at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler. Han vil altså fjerne valgmuligheten, og når det er gjort så står man også fritt til å skru på avgiftene som han ønsker.

I rapporten står det at de totale bompengeinntektene har økt fra rundt 5,6 milliarder kroner i 2009 til om lag 12,5 milliarder i 2019. I de fire største byområdene var inntektene i fjor mer enn doblet sammenlignet med i 2009.

I rapporten fremgår det, under overskriften «Inntekter i bomringene fram mot 2030», at ved elektronisk veiprising «vil de samlede inntektene bli to-tre ganger så høye som dagens nivå, samtidig som nullvekstmålet oppnås.»

Ingen umiddelbar endring

Rapporten skal nå ut på høring og Hareide, som gir uttrykk for at han er positiv til veiprising, forventer ingen umiddelbare endringer i dagens innkrevingssystem.

– At vi på et tidspunkt er nødt til å gjøre noe, der er jo rapporten veldig tydelig. Men jeg skal ikke si når det riktige tidspunktet er. Jeg tror det blir nettopp den store politiske prøven i dette, hva tid er det riktige tidspunktet for å foreta seg noe, sier samferdselsministeren til VG.

Han mener rapporten gir et godt grunnlag for debatt og politiske beslutninger.

– Det blir ikke noen umiddelbar endring her og nå, men jeg tror at denne rapporten kommer til å bety en endring på sikt.

Advarer mot vingling

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen mener dagens nivå for elbilene må opprettholdes.

– Elbilfordelene må være så gode som nødvendig for at Norge skal nå nullutslippsmålet for alle nye biler i Norge fra 2025, sier han i en e-post formidlet via partiets informasjonsavdeling.

– Målet er innen rekkevidde, vi må ikke vingle nå. Vi ser at politikken virker. Luften har aldri vært renere i norske kommuner og klimautslippene går ned for fjerde året på rad. Det må være rom for langsiktighet i norsk politikk, nå må vi la elbilpolitikken virke. Begynner vi å vingle nå, så kan vi ende som i Danmark, sier Elvestuen og peker på at danskene måtte snu og gjeninnføre elbilfordelene.

MDG lunken

Nestleder i MDG Arild Hermstad er ikke spesielt begeistret for forslaget om å avvikle elbilfordelene.

– Det må alltid lønne seg å velge elbil. Elbilene må etter hvert også betale bompenger, men det må være dyrere å forurense, og derfor bør bensin og diesel betale mer. I tillegg bør det være dyrere å kjøpe fossile biler, skriver han i en e-post.

Hermstad avviser ikke veiprising, men tror ikke det er en løsning i nær fremtid.

– Veiprising er heller ingen quick fix dersom de skal erstatte bompengene og det ligger lengre fram i tid, men jeg er ikke negativ til det.

