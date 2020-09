VANSKELIG HVERDAG: Victoria Karlsen er helsepersonell og alenemor. Busstreiken byr nå på store utfordringer, og hun etterlyser at noe blir gjort. Foto: Privat

Alenemor og helsepersonell rammet av busstreiken: – Jeg står i en krise

Etter at 3800 bussjåfører gikk ut i streik på Østlandet, aner ikke Victoria Karlsen i Bærum hvordan hun skal komme seg på jobb på sykehuset.

– Jeg har ikke bil, og jeg er alenemamma til et barn. Vi bor på et sted der det kun går buss. Jeg står i en krise, sier Victoria Karlsen til VG.

Da hun søndag våknet opp til nyheten om at 3800 bussjåfører i kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk er tatt ut i streik, ble hun fortvilet.

Hun sier hun har forståelse for at bussjåførene streiker, men etterlyser tiltak som kan hjelpe slike som henne til å takle streikens konsekvenser.

– Nå som smittespredningen øker og reglene for sykdom er såpass strenge som de er på sykehus, både for pasienter og ansatte, er det ekstremt viktig for meg å møte på jobb så sant jeg ikke er syk eller har symptomer selv.

Må gå 2,5 kilometer med femåring

Mandag morgen fikk hun ordnet kjøre til jobben, men hun forteller at det vil bli vanskelig de kommende dagene. For å komme seg på jobb i Oslo, og for å få sønnen i sykehusbarnehagen, må hun nå gå 2,5 kilometer én vei til nærmeste tog – en strekning som er tidkrevende og utmattende for en femåring både før og etter full dag i barnehagen, påpeker hun.

– Jeg må reise hjemmefra senest to timer før arbeidsdagen starter, mest sannsynlig tidligere også. Men hvis toget i Sandvika er fullt, noe det fort kan være, kommer jeg meg ikke til Oslo før lenge etter at arbeidsdagen starter. Jeg føler meg veldig hjelpeløs i denne situasjonen, sier Karlsen.

fullskjerm neste MORGENTRAFIKK: Slik ser det ut på Nationaltheatret stasjon mandag morgen.

Helsepersonell rammet av streiken

Karlsen og sønnen er nyinnflyttet i området, og hun forteller at de ikke har mulighet til å sove et annet sted, eller få noen til å kjøre seg til jobb og barnehage. Drosje til og fra jobb på denne strekningen ville blitt kostbart, sier hun.

Som nyansatt på arbeidsplassen har Karlsen heller ingen feriedager å ta av.

– Det er flere helsepersonell som har det på samme måte. Da mener jeg det er viktig at dette blir gjort noe med, for det er en umulig situasjon. Vi utsetter oss også for ekstrem smittefare ved reising nå, enda mer enn før. I helsesektoren kan dette gi fatale konsekvenser, sier Karlsen.

Etterlyser tiltak

Karlsen synes det er rart det ikke finnes egne tiltak rettet mot helsepersonell i denne streiken, ettersom de er prioritert under coronapandemien.

– Skal man tøye strikken så langt at det går ut over barna, og at foreldrene føler de er i en hjelpeløs situasjon der de enten går glipp av lønn eller må omstille hverdagen veldig? spør hun seg.

Publisert: 21.09.20 kl. 09:44

