VALGKAMP: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har startet valgkampen mot Jan Bøhler som nå skal stå på førsteplass på Sps liste i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Ap-Raymonds oppgjør med Bøhler: Har ikke tatt en telefon på fem år

Oslos byrådsleder Raymond Johansen tar et generaloppgjør med Jan Bøhler etter overgangen fra Ap til Sp.

Han sier at Bøhler ikke har ringt, ikke tatt telefonen eller besvart henvendelser - og i svært liten grad stilt på møter i lokallag, fylkeslag og i stortingsgruppen.

– På et tidspunkt lurte jeg på om jeg skulle sende en savnet-melding på han, sier Raymond Johansen i dette intervjuet med VG.

Dette, mener sentralstyremedlemmet og den tidligere partisekretæren, rimer svært dårlig med Bøhlers image og uttalte mål om å være «ombudsmann» for vanlige folk i Groruddalen.

Torsdag morgen sendte Jan Bøhler sjokkbølger inn i Ap da han opptrådte på Grorud sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum - og de varslet at Bøhler nå blir førstekandidat for Sp i Oslo.

BYRÅDSLEDER: Da Raymond Johansen og Ap vant valget for rødgrønn side i 2015 - etter 18 års borgerlig styre i Oslo - fikk han adgang til byrådslederens romlige kontor i Oslo Rådhus. Foto: Terje Bringedal

- Jeg så på pressekonferansen på Grorud torsdag, og der snakket Bøhler mye om å være «ombudsmann». Det virker som om Jan mener ombudsrollen bare er å gå rundt å snakke med folk, uten å ta det folk snakker om tilbake til noen, uten å møte opp partimøter, uten egentlig å være spesielt aktiv på Stortinget. Nå har jeg vært byrådsleder i fem år og har ikke fått en eneste telefon fra Jan, og han tar ikke telefonen når jeg ringer. Som byrådsleder vil jeg jo ha en ganske stor betydning for utviklingen i byen, og det er synd at Jan ikke bruker de kanalene han tross alt har til å fremme saker og forslag, sier Raymond Johansen til VG.

Jan Bøhler har representert Oslo på Stortinget i 15 år. Han har vært leder i Oslo Ap i 12 år fram til 2016.

– Det kan ikke være sånn at du bare reiser rundt og lytter. For da blir det jo sånn at du forleder folk. Du forleder jo folk til å tro at det de tar opp blir tatt opp i partiet, på Stortinget og byrådet, sier Johansen.

– Mener du at Bøhler har forledet folk til å tro at han er «ombudsmann» for dem?

- Ja, eller så tolker han ombudsrollen helt annerledes enn meg. Jeg skulle ønske meg at Jan tok alle de tingene han fanger opp blant folk videre i partiet, på Stortinget og til byrådet. Det er jo det andre politikere i Arbeiderpartiet gjør, sier han.

EKS-KOLLEGER: Jan Bøhler og Raymond Johansen satt begge i Oslo Aps representantskap i 2009. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Etter 18 år med borgerlig styre i Oslo, vant Ap sammen med MDG og SV kampen om å lede byrådet i 2015.

– Jeg skal gi honnør til Jan, jeg synes han har gjort en god jobb på mange områder, for eksempel når det gjelder sosial kontroll, blant annet i innvandrermiljøer. Det har vært en viktig debatt. Han har brukt mye tid på politi, kriminalitet og kriminelle gjenger. Samtidig så sitter han i Justiskomiteen for Ap på Stortinget. Da har han jo hatt orkesterplass og store muligheter til å gjøre noe med de problemene han snakker om, sier Johansen og fortsetter:

– Jeg er leder av Politirådet i Oslo sammen med Oslos politimester, jeg er vant til at sentrale justispolitikere tar kontakt med meg, men Jan har valgt å aldri ta kontakt. Hvordan definerer du ombudsrollen da? Hvis du ikke er den som i realiteten kjemper for flere politi til Oslo øst, til enda mer forebygging, til å komme med idéer og forslag til hvordan man kan drive flere av tiltakene vi har i partiprogrammet ut i livet, sier Johansen.

Ikke til stede

– Anklager du Jan Bøhler for skulk?

- Om han har skulket eller ikke på Stortinget, vet ikke jeg, men i Arbeiderpartiet har han ikke vært til stede. På et tidspunkt lurte jeg på om jeg skulle sende en savnet-melding på han, svarer Raymond Johansen.

VG har lagt frem hele intervjuet med Raymond Johansen for Jan Bøhler. Han ønsker ikke å la seg intervjue av VG, men har skrevet følgende tekst som respons på Johansens uttalelser:

«Det er riktig at jeg mer og mer har prioritert arbeidet i Groruddalstinget, natteravnene, idretten, LIM (likestilling, integrering, mangfold) og andre møter og besøk hos folk som har viktige erfaringer å fortelle om. Jeg får flere henvendelser om å treffes hver dag, og prøver å finne tid til å stille opp. Det gir kunnskap om saker og forslag jeg i neste omgang kan følge opp i Stortinget», og fortsetter:

«Etter at jeg fra 2016 ikke har hatt interne verv i Oslo Ap, har jeg kunnet prioritere dette utadrettede arbeidet stadig høyere. Jeg har stort sett vært aktiv hver kveld hele uka året rundt, men det har stadig mer dreidd seg om oppsøkende virksomhet, ikke parti-interne møter. Slik vil jeg jobbe som ombud og tillitsvalgt også framover. Partiene er ikke til for sin egen del, men for å være et redskap for velgerne. Dette har Senterpartiet sagt at de ønsker å støtte og fremme, og det betyr mye for meg. Jeg ønsker det beste for alle i Ap og håper vi kan fortsette å være venner, nå i hver våre partier», skriver Bøhler.

Sterke reaksjoner

I sommer gikk Jan Bøhler ut på Facebook og erklærte at han trakk seg som kandidat til stortingslisten, fordi han opplevde at han ikke hadde støtte fra ledelsen i Oslo Ap. Samtidig hintet han om at «anonyme kilder» kunne lage vanskeligheter for ham.

Dette vakte sterke reaksjoner blant Bøhlers støttespillere i Oslo Ap. En Facebook-støttegruppe som krevde renominasjon av Bøhler fikk raskt tusenvis av følgere.

Bøhler har hatt tredjeplassen på Oslo Aps stortingsliste siden 2005 og er nå 68 år gammel.

Raymond Johansen var partisekretær og satt i partiledelsen mellom 2009 og 2015 mens Jens Stoltenberg var sjef i Ap og Bøhler var leder i Oslo Ap. Siden 2015 har han vært byrådsleder i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Utmerket kamp-kandidat

I dag har Ap fem representanter på Stortinget. Noen av hans støttespillere den siste tiden jobbet for at Bøhler kunne få femteplassen, men Bøhler skal ha sagt nei. Det opplyste Steinar Saghaug, en av hans nære støttespillere inntil utmeldelsen, i NRKs Dagsnytt 18 torsdag.

- Jeg personlig mente at Jan kunne ha vært en aldeles utmerket kamp-kandidat på Oslo Aps stortingsvalgliste, og prosessen er jo ikke ferdig. Det var jo han selv som valgte å kortslutte den, sier Johansen.

Sp-kritikken

Ved stortingsvalget høsten 2021 går Ap til valg på å erstatte Erna Solbergs regjering med en rødgrønn koalisjon av Ap, Sp og SV - ledet av Jonas Gahr Støre.

Johansen er skeptisk til hvordan Sps leder har jobbet i kulissene for å sikre seg en av Aps stortingsrepresentanter - ett år før valget.

– Jeg er litt forundret over Trygve Slagsvold Vedums rolle. Jeg har vært leder av en koalisjon i fem år. En koalisjon handler om å gi og ta, det handler om tillit, det handler om åpenhet og å stole på hverandre. Slik jeg har forstått har Vedum gått bak ryggen på Ap og prøvd å rekruttere en sittende stortingsrepresentant ved å gi et tilbud... Det fremstår for meg ikke tillitsskapende. Så jeg er forundret over det. La meg uttrykke meg på den måten.

Overgangsvinduet

Den tidligere styrelederen i Vålerenga Fotball kommenterer også overgangen slik:

– Jeg er mer enn gjennomsnittet opptatt av fotball og for å bruke noe av terminologien derfra: Nå så vi at overgangsvinduet er åpent. Da er det muligheter for høystbydende, og spørsmålet er hvem som vil være igjen å blø for drakta og hvem som vil slå til på tilbudet fra høystbydende. Her kom det et tilbud man ikke kunne avslå: Førsteplass!

– Jan var litt søkende

Sp-leder Vedum er også blitt forelagt denne saken, og svarer slik på kritikken:

– Arbeiderparti ønsket ikke å ha Jan Bøhler med på laget lengre, slik han så det. Det er hans frie valg å skifte parti. Han er jo et fritt menneske. Raymond Johansen har selv gått fra SV til Ap. Det var hans frie valg, legger han til.

– Har du gått bak ryggen til Ap, Vedum?

– Jeg skjønte over tid at Jan var litt søkende. Og vi brukte tid i august og begynnelsen av september på å diskutere sakene. Det viste seg at han var enig med oss i veldig mange saker, som Ullevål sykehus. Dessuten har jeg sans for måten han jobber på, å være ute blant folk.

– Johansen mener at Bøhler har misforstått denne ombuds-rollen?

– Jeg forstår ombudsrollen som å lytte til folk og så bringe det inn i hverdagspolitikken. Ingen har klart å løfte debatten om gjengkriminalitet så høyt som Jan Bøhler har gjort. Så kan det være at Ap har andre interne rutiner, det kan ikke jeg så mye om, sier Vedum.

Publisert: 02.10.20 kl. 18:58 Oppdatert: 02.10.20 kl. 19:12