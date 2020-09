Over 20 coronapasienter på norske sykehus

Tallet har ikke vært høyere siden juni.

Oppdatert nå nettopp

Ferske tall fra Helsedirektoratet viser at over 20 coronasmittede er innlagt på norske sykehus. Det er høyeste tall siden 27. juni.

Men fremdeles er ingen pasienter så syke at de trenger respiratorbehandling.

Sjekk tallene for ditt lokale helseforetak eller sykehus i VGs talloversikt.

Søndag døde en coronapasient ved Oslo universitetssykehus, men sammenlignet med mars og april har det vært få dødsfall og innleggelser etter sommeren.

Vi har altså ikke sett den samme økningen der, som i antall smittede.

En av grunnene er, ifølge FHI, at det nå er så mange unge smittede. Folk i 20-årene var på smittetoppen både i juni og august , og disse har altså lav risiko for å bli alvorlig syke. Slik var det ikke i mars, da de smittede i snitt var mye eldre.

I en risikovurdering påpeker FHI også at de unge kanskje har begrenset kontakt med eldre og folk i riskosonen, de som har større sjanse for å bli innlagt. FHI mener også at mer testing gjør at man oppdager flere tilfeller med milde eller ingen symptomer.

Visste du? VG har VG har kartlagt 247 av de norske coronadødsfallene . Totalt er det ifølge FHI 265 coronarelaterte dødsfall i Norge.

Publisert: 14.09.20 kl. 12:40 Oppdatert: 14.09.20 kl. 12:55