WUHAN: Tirsdag la WHO og knesiske eksperter frem foreløpige funn undersøkelsene av årsakene til coronaviruset i Wuhan. Fra venstre: Liang Wannian, leder for den kinesiske helsekommisjonen, Peter Ben Embarek, WHOs spesialist på matsikkerhet og dyresykdommer og smitteekspert Marion Koopmans. Foto: Ng Han Guan / AP

WHO: Laboratoriehypotesen «ekstremt usannsynlig»

I en pressekonferanse i Wuhan sier WHO at de fortsatt ikke kjenner opphavet til viruset. De avviser samtidig «laboratoriehypotesen».

Publisert: Nå nettopp

Siden midten av januar har en ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) vært til stede i den kinesiske byen Wuhan for å granske årsakene til coronapandemien.

Ekspertgruppen har blant annet besøkt det virologiske instituttet i Wuhan – forskningsinstituttet som har vært gjenstand for spekulasjonene om at smitten skyldes lekkasjer fra et laboratorium.

Under en pressekonferanse tirsdag går WHO-ekspert Peter Ben Embarek langt i å avvise påstandene om at virusutbruddet skyldes laboratorielekkasjer.

WHO beskriver det som «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset oppsto i et laboratorium.

BESØK: Ekspertgruppen fra WHO besøkte det virologiske instituttet i Wuhan onsdag 3. februar. Her ankommer delegasjonen instituttet. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Usikre på kilden

Tirsdag kunngjorde WHO foreløpige funn i arbeidet de har gjennomført siden de ankom Kina 14. januar. Granskningen er gjennomført i samarbeid med kinesiske myndigheter.

Ifølge de kinesiske ekspertene var det ikke utbredt sirkulasjon av covid-19 før utbruddet sent i 2019. Dette sier også WHO:

– Konklusjonen var at vi fant ikke bevis for store utbrudd som kunne bli relatert til covid-19 før desember 2019 i Wuhan eller andre steder, sier Embarek i WHOs ekspertgruppe.

Embarek påpeker at det fortsatt gjenstår å finne ut hvordan viruset kan knyttes tilbake til dyr, og at WHO nå jobber videre med å finne ut av hvor viruset har oppstått.

MARKED: Ekspertene fra WHO på vei til Huanan-markedet i Wuhan 31. januar. Pandemiens aller første smittetilfelle, som ble oppdaget mot slutten av 2019, knyttes til dette markedet. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Uklart hvordan smitten kom til Huanan-markedet

Bant stedene WHO-utsendingene har besøkt de siste ukene er Huanan-markedet – fiskemarkedet det aller første coronatilfellet knyttes til, etter det ble påvist smitte i desember 2019.

Tirsdag sier WHO og kinesiske myndigheter at de ikke vet hvordan smitten kom til Huanan-markedet.

– Med informasjonen vi har på nåværende tidspunkt er det ikke mulig å fastslå hvordan coronasmitten kom til Huanan-markedet, sier Liang Wannian, leder for den kinesiske helsekommisjonen, som har stått for undersøkelser fra kinesisk side.