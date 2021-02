BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie bekymret over nedgang i kreftdiagnoser

VG har avdekket en kraftig nedgang i nye diagnoser for flere dødelige og alvorlige sykdommer. Helseministeren ber folk om å oppsøke legehjelp.

– Nedgangen i antallet kreftdiagnostiserte bekymrer meg, sier helseminister Bent Høie, når han får høre om VGs funn i tallene fra Norsk pasientregister.

I går skrev VG at innrapportert aktivitet i den offentlige spesialisthelsetjenesten i fjor viser at:

Antallet personer som fikk en kreftdiagnose var rundt åtte prosent lavere i perioden mars til september i fjor, enn i samme periode i 2019.

Nedgangen tilsvarer rundt 1500 færre diagnostiserte personer.

Nye diagnoser av brystkreft var 17,5 prosent lavere i perioden mars til og med august i 2020, sammenlignet med året før.

Nedgangen tilsvarer rundt 300 færre diagnostiserte personer.

Nye diagnoser av livmorhalskreft var 12.9 prosent lavere i perioden mars til og med august, sammenlignet med 2019.

Tallene for resten av året er ikke ferdigstilt i registeret.

– Det kan være et tegn på at folk har latt være å gå til fastlegen eller oppsøke helsetjenesten, i en situasjon der de er bekymret for om de har kreft eller en alvorlig sykdom, sier Høie.

Stenge helsetilbud for kvinner

Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig. VGs gjennomgang av aktivitet i spesialisthelsetjenesten viser at antallet forebyggende celleprøver falt kraftig i mars og april.

I flere måneder i vår ble ikke nye innkallelser livmorhalsprogrammet sendt ut.

Gjennom store deler av 2020 var også mammografiprogrammet stengt.

KRISEBEREDSKAP: Flere sykehus gikk i kriseberedskap i fjor. Her er Rikshospitalet. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Prioritering

– Vi er kjent med at det i perioder gjennom 2020 har vært registrert færre nye krefttilfeller, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet i en uttalelse sendt til VG.

Spesialisthelsetjenesten, som Janbu er avdelingsdirektør for, er organisert i fire regionale helseforetak eid av staten.

– Det er vanskelig å spekulere på årsakene til dette. Men det kan tenkes at screeningprogrammer på vent, færre besøk hos fastlegen i perioder og pasienter som utsatte timene kan forklare noe, sier Janbu.

Avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet Foto: Tore Kristiansen

– Når det gjelder årsakene til stengning av screeningprogrammene i en periode, så var dette en prioritering i en pandemisituasjon der tilgjengelige ressurser og risiko for smitte måtte veies mot gevinst av å holde programmene åpne, sier Janbu.

– Slike avveininger er vanskelige når de må gjøres med usikkerhet, slik det var særlig i starten av pandemien. Vi visste da også lite om hvordan den ville utvikle seg. Særlig var det bekymring om kapasiteten på sykehusene; ville det bli plass til alle pasientene?

Kols og demens ned

VGs gjennomgang av innrapportert aktivitet i pasientregisteret viser at det også var en nedgang i diagnoser på flere andre felt.

Nye diagnoser av demens i spesialisthelsetjenesten var 30 prosent lavere i mars og april i fjor. Det samme gjaldt for Alzheimer som lå 30 prosent lavere også i mai. Begge sykdommene fører på sikt til sterkt hukommelsestap og endret atferd.

– Dette er nye tall for oss. Konsekvensen er jo at mennesker som har demens og trenger oppfølging ikke har fått det, sa leder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til VG.

Nye registrerte tilfeller falt fortsatt i august. Tallene for resten av året er ikke ferdigstilt i registeret.

Kols er en sykdom som rammer tusenvis av nordmenn hvert år og fører til tung pust og slimete lunger. Ved tidlig diagnose, behandling og omlegging av livsstil kan man hindre eller bremse forverring. Data fra pasientregisteret viser at: