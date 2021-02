KARL JOHAN: Det totale antallet påviste tilfeller av mutert virus i Oslo har gjort et hopp siden før helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

110 nye tilfeller av britisk virus siden før helgen – 40 av dem i Oslo

Før helgen hadde 94 personer fått påvist smitte med den britiske mutasjonen i Oslo. Mandag har antallet økt til 134.

Før helgen hadde 94 personer fått påvist smitte med den britiske mutasjonen i Oslo. Mandag har det totale antallet i hovedstaden økt til 134 – en økning på 42 prosent.

Enkelte av analysene er tatt av prøver som ligger noe tilbake i tid. Noen av de som nå har fått påvist smitte med mutasjon, er derfor allerede blitt friskmeldte.

Totalt 110 nye tilfeller med den britiske mutasjonen er registrert i Norge siden før helgen. Det viser nye tall fra FHI mandag. Det er også registrert to tilfeller av den sørafrikanske varianten.

– Det er flere som har fått påvist den britiske varianten enn vi har forventet, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen, til VG mandag.

Han varsler at kommunen ikke vil gjøre noen lettelser i nærmeste fremtid. Bakgrunn for dette er nettopp spredningen av de muterte variantene.

Muterte variasjoner har ført til nedstenging i flere kommuner i landet. I Ulvik herad i Hardanger, har nærmere 1 av 10 av innbyggerne blitt smittet i et utbrudd med den britiske mutasjonen.

I Oslo påpeker Robert Steen at man så langt har unngått store utbrudd med de muterte variantene, men at tallene man nå ser er bekymringsfulle.

– Det er stor usikkerhet rundt de to muterte virusene nå. Vi ser utbrudd med store smittetall andre steder i landet. Oslo har så langt unngått store utbrudd, og jeg tror det er fordi vi har så strenge tiltak, sier han.

– Men for hvert tilfelle, øker sjansen for att det kommer utbrudd med mutert virus også her. Derfor bekymrer dette tallet meg.

Byråden opplyser til VG at kommunen mangler fullstendig oversikt over 35 av tilfellene med britisk mutasjon. Samtidig er flere av tilfellene eldre og avklart.

– Har dere kontroll på smittetilfellene?

– Vi har ingen store utbrudd i Oslo, men mindre klynger med mutert virus. 35 tilfeller av det engelske viruset ar vi ikke full oversikt over smittevei. Her pågår fortsatt smitteoppsporing, sier Steen.

Han påpeker dessuten at flere tester tas i Oslo, og at det derfor også avdekkes flere tilfeller i hovedstaden enn andre steder.