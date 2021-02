FORNØYD: Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Geir Olsen

Nå kommer rusreformen: Legger frem forslag på fredag

Venstre-leder Guri Melby og helseminister Bent Høie (H) legger frem regjeringens forslag til rusreform på fredag. Nå skal rusavhengige få hjelp, ikke straff, sier Melby til VG.

Av Runa Fjellanger

– Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff, sier Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby til VG.

Regjeringens forslag bygger på utredningen til Rusreformutvalget, som har foreslått at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

– Som partileder og kunnskapsminister er jeg glad for at vi lener oss på kunnskap og internasjonal forskning i forslaget vi legger fram på fredag, sier Melby.

Sammen med helseminister Bent Høie (H) legger hun frem regjeringens forslag fredag 19. februar. Så går saken til Stortinget, som avgjør om rusreformen blir norsk politikk.

– Straff er ikke forebyggende

– Rusreformen er sterkt inspirert av Portugals vellykkede ruspolitikk. Der var det helt sentralt å fjerne stigma med rusbruk, sier Melby.

Nå gjenstår det å se om regjeringen får flertall for rusreformen i Stortinget. Senterpartiet er svært skeptiske til rusreformen, som de mener er en gavepakke til kriminelle gjenger.

– Vi mener at det er mer enn nok rusbruk i Norge kun med alkohol, så vi trenger ikke enda mer rusbruk, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG tidligere denne uken.

Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, sier til VG at de vil ta stilling til rusreformen når regjeringens forslag kommer til Stortinget.

– Ap mener at forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging, sier Kjerkol til VG og fortsetter:

– Vi vil lese regjeringens forslag nøye, og det er viktig at det blir en god høringsrunde på meldingen som kommer fra regjeringen.

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV, sier at partiet støtter forslagene til Rusreformutvalget om å avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

– SV vil se på ordningen fra regjeringen for å være sikker på at de følger de faglige rådene vi har fått. Vi er klare for å få en av de største reformene vi kan få, sier han til VG.

RUSREFORMISTER: Fredag legger Venstre-leder Guri Melby og helseminister Bent Høie frem regjeringens forslag til rusreform. Foto: Stian Lysberg Solum

Stor Venstre-seier

Melby er klar på at hun mener straff er feil medisin:

– De som utvikler rusproblemer har ofte hatt psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten, før rusdebuten. Straff er ikke forebyggende og kan bidra til å forsterke problemene, det gjelder også dem som står i fare for å utvikle rusproblemer, sier Melby.

Hvis rusreformen får flertall i Stortinget, er det en stor seier for Venstre. I regjeringsplattformen fra Jeløya i 2018, da regjeringen besto av Venstre, Høyre og Frp, fikk partiet gjennomslag for:

«Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.»

I Granavoldplattformen, som kom på plass etter at KrF gikk inn i regjeringen i 2019, ble det slått fast at regjeringen skulle gjennomføre en rusreform basert på rusreformutvalgets mandat.

Høyre, Venstre og KrF har beholdt denne plattformen som regjeringens styringsdokument selv om Frp har gått ut av regjeringen.

