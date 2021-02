JUBILANT: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg. Foto: Tomm W. Christiansen

Høyres gave til Erna: Bruker 600.000 på å sende ungdom til sjøs

HONNØRBRYGGA (VG) Høyre-leder og statsminister Erna Solberg får en helt spesiell 60-årsgave av sitt eget parti: Minst 20 ungdommer som står utenfor skole eller arbeid skal få plass på skoleskipenes tokt.

Av Runa Fjellanger og Tomm W. Christiansen (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er fint at min 60-årsdag kan brukes til noe fornuftig, sier Erna Solberg.

VG møter statsministeren på Honnørbrygga, like ved Oslo rådhus. Her blir hun feiret av de to nestlederne Tina Bru og Jan Tore Sanner, bursdagssang og et titalls blå ballonger.

For ti år siden fikk daværende statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg en båt av sitt parti og LO – og nesten like mye til å betale skatt for gaven.

Nå gir også Høyre sin sjef en maritim bursdagsgave: Partiet betaler for at 20 ungdom som ikke har jobb eller går på skole får plass på toktene til skoleskipene Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet.

Prislappen? 600.000 kroner fra Høyres pengebinge.

600.000 FOR 60: Nestlederne Tina Bru og Jan Tore Sanner står for gaveutdelingen. Foto: Tomm W. Christiansen

Dyrere enn Stoltenbergs båt

Statsministeren er svært fornøyd med gaven. Den passer en 60-åring, mener hun:

– Du har egentlig det meste, og du trenger egentlig ikke mer ting. Så jeg synes det er fint å få opplevelser, ikke minst å få opplevelser som andre får, sier hun til VG.

– Du hadde ikke sirklet inn en stor, fin båt i katalogen?

– Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke hatt båtplass heller, sier Solberg og ler.

Stoltenbergs båtgave kostet 380.000 kroner i 2010, som tilsvarer 463.000 i 2020-kroner.

Nestlederne Bru og Sanner forteller at Høyre-lederen ikke har fått vite noe om gaven på forhånd – og at de brukte over en halv million kroner uten sjefens godkjennelse.

– 600.000 kroner er mye penger. Har Høyre råd til det?

– Ja, det har vi. Dette er et veldig godt formål, sier Sanner.

I tillegg har Solbergs statsråder bidratt med 500 kroner hver.

– Du er heller ikke bekymret for at de har brukt opp valgkampbudsjettet?

– Nei, det håper jeg de ikke har gjort. Men de har åpenbart gjort dette uten at jeg har vært med på beslutningen, sier hun og ler.

Ønsker seg rødvin

Solberg forteller at gaven kombinerer to ting hun brenner for: bærekraftsmålene og å få ungdom i jobb.

– Jeg har et engasjement for seilskutene. Det får du når du kommer fra Bergen og Statsraaden ligger midt i sentrum. Det andre som er viktig for meg er at unge får en ny sjanse, sier Solberg.

forrige







fullskjerm neste

– Det å oppleve mestring og å få ansvar tror jeg er noe av det viktigste vi gir barn og ungdom i oppveksten. Så er det mange som kanskje har fått for mye ansvar, som har fått ansvar i familier som ikke fungerer, og som trenger andre opplevelser, fortsetter hun.

Solberg ønsker seg ikke flere lysestaker, understreker hun.

– Jeg ønsker meg opplevelser. Og så ønsker jeg meg alltid god rødvin, sier Solberg og legger til:

– Det er en opplevelse.