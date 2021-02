Foto: VG

Hør Krimpodden: Uenighet i kommisjonen

Hva er det egentlig Gjenopptakelseskommisjonen har vært uenige om? Krimpodden dykker ned i redegjørelsen på 369 sider om Viggo Kristiansen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Innlagt på sykehus og med datamaskinen i fanget mottok advokat Arvid Sjødin beskjeden om at Viggo Kristiansens sak blir gjenopptatt. Han har i flere år jobbet for at hans klient skal få en ny sjanse i rettssystemet.

– Jeg har snakket med ham og det er en lettet gutt. Det er kjekt å snakke med Viggo nå, sier Sjødin i Krimpodden.

Han forteller at han aldri kommer til å gi seg med denne saken.

Hør den ferske episoden her:

Uenighet

Etter å ha behandlet saken og sagt nei flere ganger så snudde altså kommisjonen forrige uke. Avgjørelsen er komplisert, omfattende og strekker seg over 369 sider. At det var uenighet i kommisjonen kommer tydelig frem.

les også Gjenopptakelseskommisjonen: Dette taler for at Viggo Kristiansen-dommen er riktig

Krimjournalist Hanna Haug Røset i VG har lest alle sidene og forteller om den i ukens episode.

– For det første, foreligger det nye bevis? Det er kommisjonen helt enige om og så er de uenige om hvilken betydning det ville hatt, hvis lagretten i 2002 hadde visst det vi vet i dag. Er det da mulig at de hadde kommet til et annet resultat? Da mener tre av medlemmene ja og to mener nei, forteller Røset.

I denne episoden går vi grundig gjennom redegjørelsen og vi forsøker også å svare på hva som vil skje med Jan Helge Andersen hvis Viggo Kristiansen får en ny rettssak.

les også Jan Helge Andersen overrasket: Står ved «hovedmann»-forklaringen

Her kan du høre Krimpoddens forrige episode da avgjørelsen om gjenopptakelse kom:

Du kan også lytte til Krimpodden på Spotify eller iTunes, eller andre podkastplattformer.

Har du spørsmål til oss? Besøk Krimpodden på Facebook, eller send mail til krimpodden@vg.no.