Smitteøkningen avtar i Oslo: − Tror tiltakene virker

Aldri har flere nye smittefeller vært registrert på ett døgn i Oslo. Likevel er helsebyråden betinget positiv: – Jeg tror at tiltakene virker, sier Robert Steen (Ap).

Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester tror at smittetallene denne uken vil være 30–40 prosent høyere enn uken før. Oslo er langt unna målet om avtagende smitte.

– Smitteøkningen er dempet noe, men vi har ikke klart å snu veksten. Det bekymrer meg. Vi trenger kanskje enda strengere etterlevelse av råd og anbefalinger, sier Robert Steen.

Siden slutten av oktober er tiltakene mot smittespredning flere ganger strammet til i Oslo. Sosialt ble byen stengt ned 6. november. Uken etter gikk ungdomsskolene til rødt nivå.

– Jeg er helt overbevist om at vi ser stor effekt av tiltakene. Hadde vi ikke iverksatt dem, ville tallene vært dramatisk mye høyere og belastningen på sykehusene mye større.

HOLD UT: Helsebyråd Robert Steen håper Oslos innbyggere står løpet ut og holder meteren, helt til en vaksine foreligger, trolig til våren. Foto: Frode Hansen

Steen minner om at det tar 2–3 uker fra tiltak kommuniseres til folk endrer atferd.

– Smittevern fungerer bare når etterlevelsen er nær 100 prosent. Det skal ikke så mye til før vi får utbrudd som skaper store utfordringer og forstyrrer statistikken.

– Vær hjemme med tenåringene

Han lister opp utbruddene på puben Gamla, Krigsskolen, Edvard Munch videregående og omsorgssenteret på Årvoll, som alene står for nesten 160 smittede.

– På ukebasis er vi omtrent 1300 nysmittede i Oslo. Torsdag fikk vi 241 nye tilfeller. Fortsatt er det for mange som ikke holder meteren, som hilser og klemmer.

Ap-byråden sier spredningen akkurat nå er stor blant tenåringene.

– Jeg vil oppfordre foreldre til å være mer hjemme med tenåringene, i stedet for å sende dem ut. Det er tid for å finne på noe sammen i helgen, sier Steen.

Han vil ikke klandre noen for den eksplosive smitteutviklingen i Oslo:

– Det er lett å rette pekefingre mot grupper, men det blir en avledning. Dette er noe vi alle er nødt til å løse sammen, for hele samfunnet er berørt, sier byråden.

Verktøykassen tømmes

Han er tydelig på at smittenivået i Oslo er for høyt, at kurven må bikke nedover. Men Steen sukker over spørsmålet når han tror nedgangen kommer.

– Det er vanskelig å si. Det kan skje neste uke, det kan hende smittekurven ikke brytes uten ekstra tiltak. Men verktøykassen tømmes for hver gang vi tar en ny runde.

Steen sier at dersom tiltakspakken deles i fem, mener han Oslo er på nivå fire. En runde gjenstår før byen er tilbake til 12. mars, da skoler og barnehager stengte.

– Full nedstengning rammet sårbare grupper. Det vil vi unngå denne gangen. Vi prøver å holde samfunnet åpent, samtidig som vi beveger oss gjennom en smittebølge.

KLINIKK: Robert Steen besøker den nye feberklinikken Sterk Legevakt Øst i Oslo, som er en del av hovedstadens pandemiplan. Foto: HELGE MIKALSEN

Steen tror at mange utenfor risikogruppene tenker at viruset ikke er så farlig for dem, noe som kan gjør det utfordrende med tiltak som griper sterkt inn i privatlivet.

Bort fra sentrum, ut i marka

– Likevel er oppslutningen om reglene veldig høy. Vi har funnet en balanse mellom å beskytte, men ikke isolere. Vi lever i et åpent samfunn, men holder meteren og distansen.

Steen blir oppløftet av mobilitetstallene. 13 prosent færre beveget seg til sentrum i forrige uke, sammenlignet med uken før. I forhold til fjoråret er nedgangen over 40 prosent.

– Mobiltrafikk viser at mobiliteten er gått dramatisk ned siden 6. november. Vi holder oss mer i bydelene der vi bor og trekker ut i marka i stedet for sentrum, sier Oslo-byråden.

Snart ni måneder er gått siden coronasmitten kom flybåren til Gardermoen. Steen sammenlignet kampen mot viruset med et 42 kilometer langt maraton.

– Bekymret om vi slipper opp

– De sier gjerne at slitet virkelig begynner de siste fem kilometerne. Slik kan det være med corona også, at de siste månedene før vi får vaksinen, gir de største påkjenningene. Da gjelder det å holde ut sammen, slik at vi ikke sprekker på slutten av maratonløpet.

– Men om vi skulle sprekke før vaksinen kommer?

– Da kan det smelle veldig fort. Vi så det i Polen, som raskt fikk 20.000 nye smittetilfeller i uken. Vi så det i Belgia og i Nederland, hvor tallene steg eksponentielt.

Robert Steen lister opp kjedereaksjonene: Smittede som først legger beslag på kommunens helseressurser, så sykehusenes, og fortrenger andre pasienter.

– I tillegg vet vi ikke når vaksinen kommer. Så vi vet ikke om vi er på 22 kilometer eller 37 kilometers merket. Derfor er jeg bekymret om vi slipper opp, sier helsebyråden.

