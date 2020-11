STOR – STØRE – NEST STØRST: Partilederne Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) i Stortinget valgnatten 2019. Foto: Helge Mikalsen, VG

Senterpartiet over 20 prosent på ny måling

Senterpartiet er jevnstore med Ap og får 20,2 prosent oppslutning på en ny meningsmåling utført av Norstat for NRK og Aftenposten.

Arbeiderpartiet ligger bare 0,9 prosentpoeng foran Senterpartiet på målingen. De ender med en oppslutning på 21,2 prosent. Forskjellen er innenfor feilmarginen.

Ap går ned 2,3 prosentpoeng mens Senterpartiet kan notere en vekst på 5,3 prosentpoeng.

Senterpartiet har ikke fått 20 prosent på målinger siden EU-kampen på 90-tallet.

Også den tidligere novembermålingen til Respons Analyse for VG var godt nytt for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet fosset videre fram etter lang tids vekst og landet på 18,9 prosent.

– Det mest iøynefallende trekket i målingen er at «alle» skal stemme Sp for tiden. Det er ikke uvanlig når et parti er i støtet og vokser. Ap har over tid hatt et betydelig velgertap til Sp, Men også Høyre-velgere fra 2017 går til Sp, sa sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse om tallene.

