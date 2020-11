DELER TIPS: Brukere på TikTok viser frem hva de har nasket i butikker. Foto: TikTok / Skjermdump

Stjele-trend på TikTok: − Vi er klar over metodene

I videoer på TikTok vises stjålet energidrikk, klær og sminke sammen med tips for å stjele uten å bli oppdaget. – Det brukes mye ressurser på stoppe tyveri blant unge, sier fagleder i Skan-kontroll.

I snitt har nesten 1 av 10 på ungdomsskolen nasket fra en butikk, ifølge Ungdata-undersøkelsen.

Forskjellene er store. I noen kommuner sier hele 1 av 5 av dem som ble spurt, at de hadde nasket.

– Vi stopper tyver i både små butikker og på store kjøpesentre, sier Engh som er fagleder Skan-kontroll. VG møter ham på H&M på Oslo City, et av stedene hvor vektere stadig stopper unge naskere.

Engh jobber med å utdanne lærlinger i sikkerhetsfaget. På grunn av jobben, går han ikke ut med fullt navn.

TikTok-brukere deler stjele-tips

Politiet reagerer nå på ny stjele-trend på TikTok, skriver TV 2. TikTok-videoer med tips for å komme unna med butikktyveri går under navnet «borrowing».

– Vi er klar over trenden og metodene. Det nye er at det blir delt på video i sosiale medier. Det er gamle metoder i ny innpakning, sier Engh til VG.

Politiet i Trøndelag gikk ut og advarte mot sosialt press som kan føre til at unge stjeler. I Kristiansund skal to kjøpesentre ha merket en økning i nasking etter at trenden ble kjent, ifølge senterlederen som TV 2 har intervjuet.

VG har snakket med tre unge nordmenn som har blitt tatt i å stjele. Alle fikk veldig forskjellig «straff».

I 2018 skrev VG om en ny nasketrend som spredte seg blant unge jenter. Da ble kaffekopper og beger brukt for å skjule sminke og kosmetikk. Året etter var de en liten økning i nasking.

– Unge mennesker har ofte dårlig råd. Det har ikke jobb og bor hjemme hos foreldrene. Samtidig er det nok mange som opplever et press om å ha ting og klær, en livsstil de egentlig ikke har råd til, sier Engh.

Selskaper han jobber for, Skan-kontroll, har uniformert og sivilt vakthold i Oslo og omegnen.

– Vi ringer alltid politiet som igjen kontakter foresatte når det er mindreårige som blir tatt, sier Engh.

SKJULT: Engh var han med på å starte opp sivil kontroll i butikker i Oslo i 2018. Nå er han fagleder og lærer opp andre. Under sivil kontroll er vekterne forkledd som kunder. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Nasketopp i 2019

– Ser vi på antallet anmeldelser de siste årene har det gått både opp og ned, med en topp i 2019, skriver Thor Martin Bjerke i en e-post til VG.

Han er sikkerhetsrådgiver i handelsorganisasjonen Virke som representerer flere tusen butikker. Ifølge Bjerke ble det i fjor levert inn 11.557 anmeldelser etter nasking.

– Det er vanskelig å se om det er noen endringer på grunn av pandemien, men at det kan virke som om det er en liten nedgang i år.

Mye blir ikke oppdaget

– Ser vi på tidligere undersøkelser, som dessverre er gamle, så ble det antatt at så mye som 70 til 80 prosent ikke ble oppdaget. Men det er bare et anslag, sier Bjerke.

De siste årene har flere steder oppgradert sikkerheten og hatt bedre opplæring av ansatte for å stoppe nasking.

– Hva er det butikkene melder at unge nasker mest?

– De varene som stjeles, er det som er populært. Det kan være moteklær, kosmetikk, elektronikk og spill. Noe mat blir også tatt av skoleungdom.

