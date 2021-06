Skoleklasse fant gammel pengekiste - nå tror politiet de har forklaringen

Historien om elevene som var på klassetur og fant nesten hundre tusen kroner i sedler fra 60-tallet, engasjerte landet rundt. Men pengene stammer trolig fra noe helt annet enn et bankran, røper politiet.

I begynnelsen av mai fant elever i tredje- og fjerdeklasse ved Feda barneskole i Kvinesdal en bortgjemt kiste med pengesedler fra 60-tallet.

De var på klassetur i skogen, og en liten tissepause bak noen grantrær ledet til det spesielle funnet.

I etterkant ble det spekulert i hvorfor og hvordan pengene hadde funnet veien ut i skogen.

– Det så ut som om pengene kom rett fra banken. Sedlene hadde ingen skader, de var like fine der de lå, sa kontaktlærer Torunn Omland til VG da.

Se bildene fra dagen elevene fant pengene:

SPENNENDE: Hele klassen fikk være med på å åpne opp pakken de fant i skogen.

Politiet anslo da at det var snakk om rundt hundre tusen kroner.

Eleven som først oppdaget pengene, Jan Hendrik, var overbevist at pengene kom fra et bankran. Samtidig holdt politiet kortene tett til brystet om barnas uvanlige funn.

Men etter over en måned med etterforskning, kan politiet endelig bla opp sin teori. Politistasjonssjef i Flekkefjord, Asbjørn Skåland, tror nemlig at pengene ikke kommer fra et mystisk bankran.

Svaret fant han ved å snakke med godt voksne, lokalkjente i nærmiljøet.

Tror noen gjemte sparepenger fra Amerika

Så langt har altså ikke politiet knyttet funnet opp noe kriminelt. Sporet de har gått opp, byr på en helt annen, men minst like spennende historie.

– Vi har fått inn en haug av tips, og vi har undersøkt med en del banker. 50.000 kroner i sedler ligger i serie, forklarer Skåland.

Det betyr at de trolig aldri har vært brukt siden de ble trykket. Norges Bank har ikke god nok oversikt til å kunne spore sedlene tilbake til noe eller noen konkret, forteller politistasjonssjefen.

Men ved hjelp av tips og lokalkunnskap hos blant annet gamle bankansatte, har Skåland nå dannet seg en ny teori:

– Vi tror det er sparepenger. Vi vet at det på den tiden var vanlig at folk pakket inn penger, pakket det i skrin og gjemte det utenfor huset sitt, sier politimannen, som sier at folk var redde for å bli frastjålet pengene sine.

MORO FOR POLITIET: Politistasjonssjef i Flekkefjord, Asbjørn Skåland, sier det har vært en spennende prosess for politiet også. I løpet av den siste måneden har han hørt historier fra nærmiljøet han ellers aldri hadde visst om. Foto: Tomm W. Christiansen

Han forteller at det i etterforskningsfasen har dukket opp fire navngitte personer som skal ha tatt ut store pengesummer kontant innenfor den aktuelle tidsperioden. Flere av de lokalkjente Skåland har snakket med, mener at det var kjent at de pleide å gjemme pengene i skogen.

– Kanskje de har spart seg opp penger etter å ha vært i Amerika. Akkurat det har vi ikke helt fått konkretisert, sier Skåland.

Lærer: – Elevene sier de er berømte nå

Kontaktlæreren til elevene som var med på turen, Torunn Omland, forteller at saken fortsatt opptar barna til daglig.

– Vi var på besøk hos politiet på tirsdag, og det var stort for elevene. De fikk vite at de får finnerlønn, selv om det ikke ennå er avgjort hvor mye de får, sier Omland til VG.

Den siste måneden har de brukt mye tid i klasserommet på å skrive historier og tegne tegninger fra oppdagelsesturen. På fredag leverte de inn manus til en bok som alle elevene skal få.

OPPDAGERNE: Det var disse tre guttene som først oppdaget kisten med pengene i skogen. Fra venstre: Herman Olander Mejlænder, Jan Hendrik Solhaug og Julian Berg Skranefjell.

Omland forteller at det har vært stor stas for elvene å havne i avisen og på TV.

– De sier de er berømte nå. På fredag var de til og med på Supernytt, sier hun og legger til:

– Det har vært et minne for livet for alle. Det er noe vi aldri kommer til å oppleve igjen.

Auksjonerer bort pengene i høst

Politistasjonssjefen kaller pengefunnet for en «ekte røverhistorie».

– Det er vel det alle barn drømmer om, og her ble det en realitet. Det har opptatt folk over hele landet, og det virker nesten som om alle har hørt om pengene, sier Skåland.

– For politiet har det bare vært positivt og spennende å jobbe med. Vi har hatt mange spennende samtaler om folk i området, og lært mye om dem som kom tilbake hit fra Amerika.

Akkurat nå er planen å la pengene ligge i tre måneder, før de skal auksjoneres bort – gitt at pengenes rettmessige eier ikke dukker opp innen den tid.

– Det er mange samlere som har meldt sin interesse allerede, forsikrer han.

Politistasjonssjefen tror at flere partier av de gamle sedlene kan bli solgt for inntil det seksdoblede av sin opprinnelige verdi.

Trolig blir det politiet som får mesteparten av pengesummen, men finneren har krav på en tredjedel av det som er funnet, forsikrer Skåland.