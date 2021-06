STANSET: AstraZeneca-vaksinen ble tatt helt ut av bruk i mai. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

45.000 norske AstraZeneca-doser går rett i søpla

Helsedepartementet har bestemt at alle AstraZeneca-doser som allerede er sendt ut til kommunene, skal kastes.

Publisert: Nå nettopp

Da AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause i mars, hadde landets kommuner rundt 45.000 doser av vaksinen, opplyser FHI til VG.

Siden har vaksinen blitt tatt helt ut av bruk i Norge.

– Dosene skal oppbevares på forsvarlig måte i kommuner og helseforetak frem til utløpsdato, og deretter kasseres, skriver statssekretær Erlend Svardal Bøe i Helsedepartementet i en e-post til VG.

De legger til at FHI har orientert kommunene om hvordan de skal håndtere dette.

Vrient regelverk

Dosene kastes på grunn av strenge krav til transport, temperaturovervåkning og lagringsforhold.

Disse kravene mener departementet er viktige for at vi, og andre land, skal kunne være sikre på at vaksinene vi tar i bruk er trygge og oppbevart på forsvarlig måte.

– Vi har vurdert hva som skal skje med disse dosene, og det vil være krevende å donere dem til andre land siden det er vanskelig å dokumentere hvordan vaksinene er oppbevart og transportert, skriver han videre.

Sjeldne bivirkninger

AstraZeneca-vaksinen ble tatt ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av dødelige bivirkninger. I Norge døde fire personer av å ha fått den sjeldne tilstanden VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni) – en sjelden kombinasjon med lavt antall blodplater utløst av vaksinen.

Danmark tok også vaksinen ut av programmet, men har siden valgt å tilby den valgfritt utenfor.

De fleste europeiske land har fortsatt å bruke vaksinene. Mange av dem har valgt å bare gi den til eldre.