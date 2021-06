Justispolitisk talsmann Peter C. Frølich (H) Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi erklærer krig mot useriøse aktører i advokatbransjen

Regjeringens nye forslag til advokatlov vil gjøre det lettere å ta bevillingen fra advokater som bryter loven og kreve utvidet politiattest for alle nøkkelpersoner i advokatfirmaene.

– Har du ikke rent mel i posen, kan du ikke jobbe i advokatbransjen. Enkelt og greit, sier justispolitisk talsmann Peter C. Frølich (33) i Høyre.

Etter åtte års arbeid og flere forsinkelser er regjeringens forslag til en ny advokatlov klar.

Foruten å love hardere tiltak mot uetiske advokater gjør regjeringen også endringer de håper vil kunne gi lavere priser når nordmenn trenger juridiske råd.

Her er noen av endringene:

Monopolet oppheves delvis: Hvem som helst vil fremover kunne selge juridiske råd, men det vil fortsatt kun være advokater, -fullmektiger og oppnevnte rettshjelpere som kan hjelpe deg i domstolene.

Ikke bare advokater, men også nøkkelpersoner, eiere og personer i ledelsen i advokatfirmaer får krav om utvidet politiattest.

Det skal bli lettere å frata advokater bevillingen, suspensjon skal alltid vurderes ved siktelse for kriminelle forhold og fellende dom til avskilting.

Kun de som har mastergrad i juss eller juridisk embedseksamen, kan kalle seg jurist.

Dagens tilsynsorganer legges ned og erstattes av nye ordninger.

Skyver på het potet

Regjeringen velger å skyve på et av de mest kontroversielle spørsmålene: Skal advokatfirmaer få ha eksterne eiere?

I dag er det kun advokater som kan være eiere i et advokatfirma.

Tilhengerne av en endring har argumentert for at eksterne eiere kan tilføre innovasjon i advokatbransjen, som kan gi lavere priser for kundene.

Motstanderne, deriblant Advokatforeningen, har fryktet at uavhengigheten til advokater vil bli truet om man tillater eksterne eiere.

– Høyre vil åpne for eksterne eiere i advokatfirmaer. Dette vil skape konkurranse og innovasjon i advokatbransjen. Dette må imidlertid utredes en ekstra runde til, sier Frølich.

Leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen

– Vi har ingen problemer med den konkurransen i seg selv, at andre kan selge juridisk rådgivning. Samtidig håper vi på vegne av forbrukeren, at man har tenkt på noe som skal beskytte dem, sier leder Jon Wessel-Aas i Avokatforeningen.

Wessel-Aas mener det å åpne for eksterne eiere ville kunne skape en fare for at kriminelle kan få kontroll over advokatfirmaer. Han er derfor glad for at regjeringen skyver på spørsmålet.

– Det er unødvendig å ta de sjansene med advokatfirmaer, sier han.

Bygget advokatkontor fra fengsel

VG har i en serie artikler skrevet om hvordan avskiltede advokater eller straffedømte har hatt virke i advokatbransjen.

Vil useriøse aktører til livs

Frølich i Høyre varsler at uskikkede personer i ytterste konsekvens vil fjernes fra sine stillinger. Det vil innføres egne overgangsregler for dette.

– Hvordan skal man sikre at advokater som fratas bevillingen for brudd på advokatetiske regler ikke bare blir juridiske rådgivere?

– Advokattilsynet kan nekte dem å bli juridiske rådgivere også.

– Vil en tilbakekalling av advokatbevillingen automatisk innebære et forbud mot å yte rettslig bistand?

– Det skjer ikke automatisk, men Advokattilsynet er pålagt å vurdere det. Det vil nok skje i veldig mange tilfeller.

– Er det en fare for at man strammer opp advokatstanden, men samtidig åpner for et undermarked hvor useriøse aktører kan få plass?

– Nei, rettsrådsmarkedet vil overvåkes. Det vil slås hardt ned på kjeltringer og svindlere der også.