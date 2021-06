Arbeiderpartiet vil ha en såkalt aktiv næringspolitikk hvis de vinner valget, som betyr at staten skal ta en større rolle.

Allerede i revidert budsjett for inneværende år har Ap foreslått å bruke 1,2 milliarder kroner.

«Arbeiderpartiet vil:

Gjennomføre ambisiøse regionale planer for alle deler av Norge slik næringspolitikken støtter opp om det som har størst potensial for vekst og jobbskaping i hver enkelt region.

Sørge for en storstilt industrisatsing i Norge innen batteriproduksjon, fornybar energi, mineraler, hydrogen, skog- og bioindustri, grønn skipsfart og karbonfangst, -bruk og – lagring og sikre at industrien har tilgang på nok fornybar kraft.

Bruke hele den offentlige verktøykassen mer aktivt ved å:

Bruke offentlige innkjøp og utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt for å stimulere til et hjemmemarked for lavutslippsteknologi.

Utøve det statlige eierskapet mer aktivt slik at statens selskaper bidrar til de overordnede målene om økt eksport, industribygging og styrking av den norske arbeidslivsmodellen.

Tilføre mer statlig kapital der det kan bidra til store industrisatsinger i Norge og raskere kommersialisering og skalering av norske eksportbedrifter.

Fjerne barrierer for næringsutvikling i eksisterende regelverk, for eksempel knyttet til konsesjonsprosesser for havvind.