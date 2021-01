Foto: VG

Les dagens VG her!

Arbeidstagere over 55 år har minst problemer med jobbmotivasjonen på hjemmekontoret. Det er aldersgruppen under 35 som sliter mest, viser en ny norsk studie.

Studien som er utført av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk slår hull på flere myter.

Publisert: Nå nettopp

«Mesternes mester»-deltager og klatrer Magnus Midtbø (32) har alltid vært innadvendt og egenrådig. Men det var før han traff kjæresten Marte Knibe Fiskaa (22).

– Det er hennes fortjeneste at jeg har klart å åpne meg så mye jeg gjør nå. Jeg har vært opptatt av å være tøff, være macho. Alltid vært redd for hva andre måtte synes å mene om meg, sier Magnus Midtbø til VG.

Den nye arveloven jevnet ikke ut forskjellene mellom gifte og samboere. En god samboerkontrakt er viktigere enn noen gang for å unngå de økonomiske samboerfellene. Ikke gå i fella - les saken her!

Les også gode intervjuer, nydelige oppskrifter og løs kryssord i Endelig Fredag!

Dette - og mye mer - i dagens VG!