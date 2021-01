MER: Det er mulig å hente ut minst seks doser fra Pfizer-glassene, i stedet for fem doser som man først skulle gjøre. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Sverige stanser vaksinebetalinger til Pfizer

Man kan hente ut opptil to ekstra doser fra glassene med Pfizer-vaksine – nå er det store spørsmålet hva det skal få å si for hva vi betaler. Før en avklaring foreligger har Sverige valgt å sette betalingene til legemiddelfirmaet på pause.

Det melder Dagens Nyheter tirsdag formiddag.

Da EU godkjente Pfizer-vaksinen skulle hver enkelt flaske inneholde fem doser. Etter at Det europeiske legemiddelverket (EMA) meldte at det var mulig å hente ut en sjette dose fra flaskene om man bruker riktig type nål, har Pfizer trukket land for seks doser i flaskene når de har tatt betalt.

Det nekter Sverige å godta helt uten videre. Nå ønsker de en klargjøring av hvor mange doser de får i hver flaske og prisen for dem.

– Dette er helt uakseptabelt. Om et land bare har mulighet til å få ut fem doser har man en mindre dose for samme pris, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström, som deltar i forhandlingene på vegne av EU, til den svenske avisen.

Dermed vil fakturaene Pfizer har sendt Sverige forbli ubetalte frem til en avklaring foreligger.

Pfizer har overfor Dagens Nyheter ikke ønsket å kommentere betalingsstansen.

Krangler med EU om regningen

Til VG forklarte Bergström forrige uke at det pågår en diskusjon mellom EU-kommisjonen og Pfizer om de har rett til å sende en regning for seks doser til alle landene i samarbeidet allerede nå.

– Vi tenker ikke betale for seks doser nå, sa han.

Dette er altså bakgrunnen: I hvert hetteglass med vaksiner var det avtalefestet at det skal være fem doser. Men Pfizer har lagt inn en sikkerhetsmargin og sørget for at det er litt mer i hvert glass – opptil to ekstra doser.

Mens Danmark fra starten av fikk ut syv doser per glass, brukte Norge fem, inntil FHI anbefalte å bruke hele glasset den 30. desember.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) anbefalte tidligere i januar å oppdatere produktinformasjonen til at hvert glass inneholder seks, ikke fem doser.

Men i kontrakten EU og Norge har om vaksinekjøpet fra Pfizer betaler vi per dose, ikke per hetteglass. EU og Pfizer er ikke enige om hva konsekvensen av det skal bli.

FORHANDLER: Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström er også den som sikrer Norge vaksiner fra EU via Sverige. Foto: Pontus Orre

Ikke alle bruker seks doser

Bergström sier det er stor forskjell på EU- og EØS-landene som har kjøpt sammen, når det kommer til om man klarer til å hente ut den ekstra dosen. Det er enklere å hente ut ekstra fra glassene hvis man har blant annet har tynnere sprøytespisser.

– I hvert land ser det ulikt ut. Det har veldig mye å gjøre med om man har rett utstyr. Jeg har forstått at det handler mer om kanylen og sprøyten man bruker enn trening, sier han.

Ifølge Bergström er dette hovedgrunnen til at man ikke vil betale for seks doser per glass nå, selv om EMA har godkjent at det er mulig å hente ut seks.

– Det handler ikke så mye om penger, det er mer at vi vil vite at vi over tid får de dosene vi skal få, sier han.

Han sier Pfizer ikke tar betalt for seks doser per glass denne uken.

– Men det handler om når vi aksepterer at man sender en regning for seks doser. EU-kommisjonens oppfatning er at de ikke kan det før hvert land bekrefter at

det er ok at det er seks doser i glassene.

Hvor mange kommuner som har klart å hente ut seks doser av vaksineglassene i Norge, opplyser FHI at de ikke har oversikt over nå.

– Ingen sammenheng med reduksjonen

Financial Times skriver at Pfizer har redusert mengden hetteglass de leverer, etter at det har blitt definert til at et glass inneholder seks doser i stedet for fem. Det avviser Bergström.

– Vi får de hetteglassene som finnes, og tar så mye vi kan få, sier han.

Denne uken har Norge og de andre landene samtidig fått en redusert leveranse fra Pfizer, på grunn av en omlegging i produksjonen.

– Det er det som har vært så uheldig i denne situasjonen. Det er to saker som har sammenfall i tid, men som ikke har noe med hverandre å gjøre, sier Bergström.

Produksjonsavdelingen hadde derfor planlagt for en minsket produksjon fordi de skulle teste et utbygd anlegg. Men det hadde de ikke meldt ifra om, sier han.

– Det var ikke bra med en nedgang som vi ikke kjente til på forhånd, selv om den var planlagt. Så jeg har sagt at jeg var litt irritert på Pfizer for at de ikke har planlagt det bedre

Uansett hva som skjer med kontrakten, understreker Bergström at det ikke er slik at Pfizer kommer til å levere færre hetteglass enn de har gjort hittil.

– Det er en oppadstigende kurve på de leveransene som er avtalt fra før, så det kommer ikke til å gå ned. Men spørsmålet er hvor mye det går opp.

En kartong med hetteglass har hittil vært definert til å inneholde 975 doser. Nå inneholder den samme kartongen 1170 doser, hvis man henter ut seks.

– Diskusjonen er: Når sender du en regning for seks doser. Man må ha en trygghet på at man kan få seks doser ut av alle glassene, og det er det som er spørsmålet

Pfizer: – Vår regning handler om doser

– Nå som man i Europa har godkjenning på seks doser, er det seks doser per glass som vil bli distribuert og fakturert. Våre leveringer telles i antall doser, ikke i antall glass, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer i Norge.

Pfizer Norge sier de har forståelse for kritikken for nedgangen i leveranser denne uken, og avviser den ikke. Men de ønsker ikke å kommentere den, fordi denne saken nå diskuteres på europeisk nivå.