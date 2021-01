POSITIVT OVERRASKET: Til tross for at tusenvis av barn fikk færre timer enn de hadde krav på, mener kunnskapsminister Guri Melby (V) at tallene er positive ettersom skolen står midt i en pandemi. Foto: Frode Hansen

9500 elever mistet timer de har krav på: − De sårbare barna blir taperne

Mer enn 9500 elever mistet spesialundervisning og tilpasset norskopplæring i høst, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tall i sin såkalte GSI-statistikk som viser hvordan coronapandemien rammet skolene fra skolestart til 1. oktober.

Tallene viser at corona-skolen fortsatt rammer elevene med særskilte behov: Mer enn 9500 elever med krav på spesialundervisning eller tilpasset språkopplæring fikk for lite undervisning i skoleårets første måneder.

Av disse fikk 5102 elever mindre spesialundervisning enn de har krav på, og 4433 elever fikk for få timer med tilpasset norskopplæring.

– Man kan aldri være fornøyd når flere tusen barn ikke har fått timene de har krav på, og for dem kan det å miste undervisning ha mye å si, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG.

– Likevel har det åpenbart vært en prioritering i skolene, og det har vi vært tydelig på at det skulle være også.

På vårparten i fjor fikk mer enn 14.000 elever for lite spesialundervisning, mens i overkant av 5000 elever mistet spesialundervisningen mellom skolestart og 1. oktober. Kunnskapsministeren mener tallene derfor er mer positive enn fryktet.

– Det er en stor forbedring sammenlignet med ukene etter at skolene gjenåpnet i fjor vår – og jeg er glad for at det store flertallet av elevene har fått den spesialundervisningen de har krav på i løpet av høsten 2020.

– Vi vet at denne situasjonen vil vare i minst et halvår til, og jeg håper at tallene vil være enda bedre når vi får rapport neste gang. Samtidig er det å skulle komme opp på 100 prosent under en pandemi ganske utopisk, sier Melby.

– Kan ikke halte videre

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener tallene fortsatt bør bekymre politikerne, til tross for at de rapporterte tallene fra høsten på langt nær er så dystre som de var på vårparten.

– Jeg er glad for at det ser bedre ut enn under nedstengningen og den intense perioden på våren, men min første reaksjon på tallene er at de bekrefter at det fortsatt er unntakstilstand i skolen. De viser at vi har en stor jobb å gjøre, sier Solberg.

– Det er spesielt alvorlig at så mange fortsatt ikke får spesialundervisningen de har krav på, og dette bekrefter at det er de mest sårbare barna som blir taperne i unntaksskolen.

SKOLEPOLITIKK: Torstein Tvedt Solberg sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Her stiller han et spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Vidar Ruud

Når regjeringen 29. januar legger frem krisepakker for Stortinget, forventer Solberg at det legges penger på bordet.

– Vi må være forberedt på en unntaksskole som krever mer ressurser helt frem til sommeren. Vi kan ikke halte videre nå uten å ta grep, og nå trengs det flere milliarder til skole og barnehage, sier Ap-politikeren.

Assistenter til å undervise

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at hele 7400 ansatte ved skolene som ikke er lærere ble satt inn som ekstra lærerressurser fra skolestart frem til 1. oktober. Nesten 3500 av disse var assistenter.

Solberg mener tallene er skremmende.

– At elevene møter en kvalifisert lærer er det viktigste for god læring og trivsel, derfor kan vi ikke godta at denne utviklingen får fortsette, sier han.

– Jeg tror også at det er store mørketall. Jeg får mange meldinger om at vikarbudsjettene tomme, og at det ikke engang settes inn vikarer.

Ifølge Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, kommer det ikke overraskende på at skolene har satt ufaglærte til å dekke undervisningsbehovet.

– Man kan jo også stille spørsmål ved om ikke kommunene burde ha styrket bemanningen til skolestart. Vi visste at det kom til å bli behov for flere folk, sier Handal.

– Det er helt uhørt at rektorer ser seg nødt til å overlate undervisningen til assistenter. Vi må anta at dette problemet ble enda større utover høsten da smittetallene gikk opp.

Handal viser til at skoledere tidligere under pandemien har rapportert om at de ikke har fått kompensert merutgifter, blant annet til vikarer og spesialtilbud.

– Flere undersøkelser har vist at skolene har hatt dårligere økonomi gjennom koronakrisen, og da rammes tilbudet til elevene, sier han.

KRITISK: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener det ikke skal være nødvendig å bruke assistenter som lærere. Foto: Odin Jæger

– Ikke en utømmelig ressurs

Ifølge Melby er det ikke nødvendigvis bare negativt at andre ansatte ved skolene har blitt satt inn som lærere.

– Det betyr at det har blitt brukt en del vikarer i skolen, selv om det har vært mange beskrivelser av at det ikke har blitt gjort, sier hun.

– Faglærte lærere er ikke en helt utømmelig ressurs, og med såpass høyt sykefravær blant lærere, som de tallene også viser, er det heller ikke så overraskende at det blir bruk for at assistenter og andre ansatte stepper inn som lærere.

Bruken av ufaglærte kan også ha ført til at flere med spesielle behov fikk undervisningen de har krav på, ifølge Melby.

– Det kan også være at ufaglærte har blitt satt inn i klasser fordi en del fagpersoner har prioritert de med spesielle behov. Det mener jeg i så fall er riktig, for de sårbare trenger det mest.

– Tyder ikke dette heller på at det er et behov for flere lærerressurser?

– Vi vet jo at vi har et behov for flere lærere enn det vi har, og vi jobber systematisk med å minske gapet mellom behovet for lærere og antall lærere i skolen. Behovet for faglærte blir nok forsterket nå. Det er noe vi jobber for å bedre, men ikke har kommet i mål med.

Hun mener skolene ikke skal behøve å holde igjen i vikarbruken.

– Kommunene skal bli kompensert for alle merutgifter knyttet til corona, og det er viktig at skolene da heller ikke holder igjen vikarbudsjettene i frykt for å gå tomme, sier hun.

Hun lar seg heller ikke overbevise av Aps pengekrav.

– I fjor bevilget vi mer penger enn kommunene hadde beregnet det ville bli behov for. Vi har allerede satt inn betydelig med midler for at kommunene skal kunne prioritere barn og unge, sier hun, og viser til at regjeringen satte av i overkant 20 milliarder i 2020 og 8,6 milliarder hittil i 2021.

– Regjeringen har også sagt at dersom tall viser at det fortsatt er et udekket behov, er det ingen tvil om at det ikke er pengene det skal stå på, sier Melby.