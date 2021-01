UTDANNING: Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Frode Hansen

Ap og SV vil avlyse eksamen

Arbeiderpartiet og SV vil avlyse muntlig og skriftlig eksamen for ungdomsskolene og videregående. Frp har ikke konkludert, men lener mot å gjøre det samme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen på ungdomsskolen og videregående skole i vår. Det haster nå med å gi en tydelig avklaring til usikre elever og lærere, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Ap til VG.

Denne uken ble det kjent at Utdanningsdirektoratet har anbefalt å avlyse.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sitter med ansvaret for å avklare dette i regjeringen, men Stortinget kan tvinge henne til å avlyse eksamen gjennom et vedtak hvis de vil.

les også Vil avlyse skriftlig eksamen for 10. klasse og videregående skoler

– Dette året har for alvor vært et unntaksår. Mange elever har ikke har fått undervisningen de har hatt krav på. Særlig storbyene har skolene vært mye på rødt nivå, hatt nedstenginger og elever og lærere har gått mellom karantener. Det blir ikke rettferdig for disse elevene å bli testet på samme måte som elever som har hatt et tilnærmet normalt skoleår, når vi ikke kan garantere at eksamen blir lik og rettferdig er det eneste riktige å avlyse, sier han.

Hvis Tvedt Solberg får viljen sin, så vil standspunktkarakterene danne grunnlaget for vitnemål uten eksamen.

FORSLAG: SVs Mona Lill Fagerås vil tirsdag levere et representantforslag. Foto: Vidar Ruud

Forslag fra SV

SV har varslet at de tirsdag vil levere et forslag om å avlyse eksamen.

De har bedt om at forslaget hastebehandles.

– Forholdene har ikke vært like og veldig mange elever har mistet mye. Sentralt gitte eksamener blir ikke rettferdige. Hvis vi avlyser eksamen nå kan skolene bruke all sin tid på å lage gode standpunktkarakterer, sier Mona Lill Fagerås til VG.

Rødts Seher Aydar sier til VG at de også er for å avlyse eksamen, mens Frps Roy Steffensen sier at de heller mot å gjøre det samme.

TREKLØVER: Torstein Tvedt Solberg, Roy Steffensen og Marit Arnstad. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg har tatt det opp på vårt gruppemøtet. Det er delte meninger, men utifra de rådene jeg fikk i går heller det nok mot at det er en liten overvekt som peker på avlysning slik situasjonen er, men vi har ikke konkludert, sier han.

Steffensen sier at de vil ta den samme runden som statsråd Guri Melby og be om argumenter fra Lektorlaget, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen.

Åpen for å avlyse

Sps Marit Arnstad, som sitter i utdanningskomiteen, sier at de er åpne for å avlyse eksamen.

– Sp mener Utdanningsdirektoratet som fagmyndighet har gitt mange gode argumenter for å avlyse eksamen og er derfor åpen for det, skriver hun i en tekstmelding.

VG har bedt Kunnskapsdepartementet om en kommentar fra Guri Melby.