GRENSEKONTROLL: Her kontrolleres grensen mot Sverige i Meråker i starten av januar. Foto: Ole Martin Wold

Høyre ut mot Aps «sveitserost»-kritikk

Høyre mener at man ikke kan ta Aps kritikk av innreiseunntak på alvor, dersom de ikke sier hvilke unntak de vil fjerne.

Publisert: Nå nettopp

Rundt 5000 som passerte grensen den første helgen etter at Norge «i praksis» stengte grensene fikk unntak fra innreisekarantene.

I utgangspunktet skal alle i karantene, men de som har fått unntak fordi de, for eksempel, er samfunnskritisk personell, kan gå på jobb etter å ha blitt testet – og sitte i karantene i fritiden.

Aps Ingvild Kjerkol kaller systemet en «sveitserost» og spør om kravene til unntak er strenge nok. Høyre ber Ap være mye mer konkrete.

– Hvis vi skal ta Aps kritikk på alvor, må de være konkrete på hvilke unntak som skal fjernes. Vi har allerede i dag utfordringer ved å få nok nøkkelpersonell på sykehusene våre, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til VG.

KRITISK: Høyres Sveinung Stensland sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Hallgeir Vågenes

Flere unntak

Det gis unntak til blant annet utlendinger med samfunnskritiske funksjoner, trailersjåfører, journalister, helsepersonell fra Sverige og Finland og de som skal ha samvær med egne barn.

Regjeringen vet i dag ikke hvor mange fra de ulike gruppene som har fått unntak fra innreisekarantene.

– Er det mulig å hermetisk lukke grensene for utlendinger?

– Visst er det mulig, men det vil få konsekvenser på veldig mange samfunnsområder. Spesielt vareforsyning, kritisk medisinsk behandling, tilgang til legemidler og vaksiner. Det vil også gjøre at deler av industrien må stenge ned med de følgene det får for norske arbeidsplasser. Det vil innebære en total lockdown av Norge, sier Stensland.

Han legger til at de fleste som kommer over grensen er nordmenn.

PRESSEKONFERANSE: Helseminister Bent Høie (H), justisminister Monica Mæland (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud

For strengt?

TV 2 meldte denne uken at Oslo universitetssykehus måtte utsette operasjoner, fordi grensestengingen skapte problemer for sykepleiere fra Sverige og Danmark som skulle komme.

Justisminister Monica Mæland (H) sier at de fleste som får unntak er helsearbeidere fra Sverige, som hun sier de kan vite fordi de vet hvilke land de med unntak kommer fra.

– Har vi vært for strenge?

– Ifølge Ap har vi ikke det. Det den saken viser er at det er krevende for et land. Vi lever i en åpen verden. Hvis vi tar Ap på alvor og blir enda strengere, da vil det bli enda flere åpne vakter og helseministeren får trolig kritikk for at han ikke sørger for at vaktene er dekket opp, sier han.

SLÅR TILBAKE: Aps Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Har sett forfalskninger

Ap helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, minner om at Høyre sitter i regjering og har ansvaret for politikken som føres.

– Dere kaller regjeringens system med unntak fra karantenereglene for en sveitserost. Hva vil dere forandre?

– Det er litt spesielt at Høyres representanter mener vi skal gjøre jobben til regjeringen. Vi har stilt spørsmål med om omfanget av unntak er for stort og om man har kontroll for at unntakene er reelle og ikke lett kan forfalskes. Jeg må nesten tolke Stensland sånn at Høyre mener alle unntakene er berettigede og at kontrollen er på plass, sier hun til VG.

les også Mangler oversikt over karanteneunntak

– Vil dere fjerne noen av unntakene som i dag finnes?

– Vi har vært mest opptatt av kontrollen med unntakene, sier Kjerkol.

Hun sier at det har vært et problem med falske dokumenter og corona-tester og mener at konsekvensene av at regjeringen ikke greide å beskytte Norge bedre mot importsmitte er dramatiske.

– Ingen av oss ønsker å hermetisk stenge landet. Arbeiderpartiet mener vi burde vært i gang med obligatorisk test i kombinasjon med karantene allerede fra november av da flytrafikken fra røde land økte.