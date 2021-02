AVVISER NØLING: Bent Høie sier at EU diskuterer om vaksinering skal gi ytterligere rettigheter, men at ingenting er bestemt. Foto: Helge Mikalsen

Høie om corona-pass: − Vi nøler ikke

Bent Høie sier mer vaksinering vil kunne føre til lettelser for enkeltgrupper – men at lettelser for reisende kun kan skje hvis andre land har de samme reglene.

Finansministeriet i Danmark opplyser onsdag at de planlegger å innføre et digitalt «coronapass» som skal vise om man er vaksinert. Passet er i første omgang tiltenkt reisende i næringslivet.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) vil ha det samme i Norge, og håper det kan gjøre at man kan åpne landet raskere når flere er vaksinert.

Men Helseminister Bent Høie (H) sier at et norsk vaksinepass ikke alene kan føre til lettelser for reisende.

– Mange spør om det å være vaksinert vil gi andre muligheter for å reise. Det er et spørsmål som i sin natur er internasjonalt. Det hjelper ikke om Norge har en regel på det, hvis ikke landene du reiser til har samme regler, sier Høie til VG.

– Etablert før corona

– NHO sier at de har god dialog med departementet fra time til time om coronapass i Norge. Danmarks regjering håper at de kan delvis åpne samfunnet ved å innføre et vaksinepass. Hva er grunnen til at vi nøler med dette i Norge?

– Vi nøler ikke. Det mener jeg mener det er helt feil å si, sier Høie.

Han mener at Norge allerede har en tilsvarende teknisk løsning som det Danmark nå planlegger.

– Det har vi etablert i Norge før corona. Du kan logge på helsenorge.no med BankID, se dine vaksiner og ta en utskrift. Da har du et offentlig dokument som viser hvilke vaksiner du har tatt, inkludert mot covid-19, sier han.

Danmark ser for seg å bruke en app og anslår at den teknologiske løsningen vil ta omkring tre til fire måneder å utvikle.

— Så er spørsmålet om det at grupper i Norge er vaksinert vil kunne innebære lettelser i tiltak. Svaret mitt på det er ja. Men i hvilket omfang og rekkefølge er noe verken vi eller Danmark har svaret på.

Internasjonalt spørsmål

Høie sier at det diskuteres i EU om man skal gjøre det enklere å reise for de som er vaksinert, gjennom en vaksinepassordning.

– Det er ikke utenkelig at det blir et resultat, men det er også en del motforestillinger mot det. Det er ikke et svar vi kan gi akkurat nå, sier Høie til VG.

– Vil vi ha en slik ordning?

– Vi ønsker å raskest mulig komme tilbake til en normal hverdag og at vaksinen bidrar til det. Hvis det gir den type muligheter på en trygg måte, så er det ingen ulempe. Men vi har ikke fått grundig nok utredet og vurdert det ennå, sier han.

Han legger til at diskusjonen har pågått en stund og at det har vært ulike vurderinger i ulike land i Europa.

Kan gi flere lettelser

Regjeringen åpnet i dag opp for at sykehjemsbeboere kan motta klemmer fra neste uke. Høie sier at vaksineringen av det norske folk vil kunne føre til flere lettelser for enkeltgrupper.

Men han vet ikke nå akkurat hvilke lettelser det vil være og når de kommer.

– Men det er noe vi jobber med å finne ut av.

