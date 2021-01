FARGESPILL: Flere trodde det var nordlyset som tok veien til Oslo, men det viste seg å være noe helt annet. Foto: Jaqueline Elena

Sjeldent lysfenomen over Oslo

En kombinasjon av tåke, kulde og fukt gjorde at flere Oslo-beboere ble vitne til et fascinerende syn.

Flere av VGs lesere sendte inn bilder av det mystiske fenomenet. Jaquelina Elena var en av dem som fikk se lyspilarene på himmelen fredag kveld.

– Jeg så ut på månen og synes det var så rart, for det var avlange lys både over og under. Rett etter ringte mamma meg og spurte om jeg hadde sett lyset på himmelen. Jeg har aldri sett noe sånt, så jeg synes det var veldig spennende, forteller Jaquelina Elena til VG.

Og det er ikke så rart hun ikke har sett det før. Lyssøylene er nemlig et ganske sjeldent fenomen. Selv om det er typisk for denne årstiden er det mye som skal klaffe for at det oppstår.

– Gradestokken må ofte ned i 15 minus for at dette skal skje. Mjøsa er ikke helt frosset igjen, og vannet danner derfor en fuktig luft som vinden fra nord drar med seg sørover. I denne tåken er det snøkrystaller, og når disse treffer lys fra byer eller bebyggelse brytes snøkrystallene og lyssøylene oppstår, sier Statsmeterolog Eldbjørg Moxnes.

Se timelapse fra fenomenet over Oslo i 2016:

Selv om det er tåke og kulde som forårsaker fenomenet, oppleves det ikke som tåke.

– Det er et så tynt skydekke og man kan fint se gjennom det. Hvis man hadde gått ut, kunne man kanskje ha merket at det la seg et lite lag med snøkrystaller på jakken, sier Moxnes.

Jaquelina Elena trodde på lik linje med flere andre at det var Nordlyset hun kunne skimte på himmelen, men det er to helt forskjellige fenomener forteller Moxnes.

– Lyssøylene er et lokalt fenomen på bakkeplan, mens Nordlyset er aktivitet fra solen. Men det kan se litt likt ut så jeg skjønner at det kan forveksles. Det er veldig sjeldent nordlys i Oslo, og det er ofte mer grønnaktig. Lyssøylene er som regel mer hvite eller gule, sier Moxnes.