Trondheim strammer inn: − 200 nærkontakter på én smittet

Trondheim anbefaler innstramminger på besøk i private hjem og skjenking etter nye utbrudd de siste dagene. De mener for mange har et delvis utagerende festliv i kommunen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag klokken 11 var det pressekonferanse i Trondheim om det omfattende smitteutbruddet i kommunen.

– Vi har dessverre et veldig høyt smittetrykk i Trondheim akkurat nå, sier kommunedirektør Morten Wolden på pressekonferansen.

Han forteller at de har to pågående utbrudd som har fått tilnavnet bar-, bingo og kirkeutbruddet.

– Men i tillegg har vi fått nye utbrudd som følge av festing i 17. mai-helgen og spesielt 17. mai, sier kommunedirektøren.

Nye innstramminger

Onsdag skal formannskapet behandle forslaget til en ny lokal forskrift.

– Viktigst for oss nå er at den er målrettet, og utfordringen nå er at det er for mange som har for mange sosiale kontakter og også et delvis utagerende festliv, sier Wolden.

– Det er viktig å slå ned dette utbruddet fordi det fortsatt er sårbare grupper i Trondheim som ikke har fått sin vaksine, fortsetter han.

TRONDHEIM: Kommunedirektør Morten Wolden og kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune på et informasjonsmøte i mai 2020. Foto: Gorm Kallestad, NTB

I innstillingen kommer det ifølge Adressa fram at formannskapet ønsker å videreføre en rekke tiltak, slik som antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre og munnbindpåbud flere steder.

I tillegg ønsker de å innføre påbud om stopp i alkoholservering klokken 22 og ingen innslipp etter 22. Alkohol skal kun serveres i forbindelse med et middagsmåltid (minimum en hovedrett).

Det blir også stans i innendørs idrett eller fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, påbud om hjemmekontor der det kan la seg løse og anbefaling om å begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/arbeid/skole og barnehage til ti personer per uke.

Anbefalt antall gjester i private hjem er maksimalt to personer utenom egen husstand.

Flest smittede 20-åringer

Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad er det overvekt av 20-åringer blant de nye smittetilfellene. Mandag ble det registrert 33 nye smittetilfeller, hvorav 15 var i 20-årene.

– Vi har altså en betydelig smitteøkning. Sist uke var det 159 smittede mot 29 uken før. Ti prosent er ukjent smitte, så vi har smitte sirkulerende i byen blant folk som ikke vet at de er smittet, og det er en relativt ny situasjon for oss, sier Røsstad på pressekonferansen.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad forteller at det er flest 20-åringer blant de nye smittede. Foto: Tore Kristiansen, VG

Testkapasiteten er ifølge Røsstad en utfordring. Kommunen doblet testkapasiteten i helgen, men antallet som venter på testing øker likevel dag for dag.

200 nærkontakter på én smittet

– Det har ikke vært uvanlig i smittesporingsammenheng at den enkelte har hatt 40-50 nærkontakter som har måttet være i karantene. Enkelte har måttet sette opp mot 200 personer i karantene. Det har betydelige omkostninger ved dette, påpeker kommuneoverlegen.

Hun sier det sist uke var 2000 personer i karantene og 3500 i ventekarantene.

– Når det blir veldig mange nærkontakter og veldig mange smittede, klarer vi ikke å gjøre jobben så godt som vi ønsker. Når det blir 200 nærkontakter på én smittet, sier det seg selv at vi ikke har sjans til å ringe opp alle nærkontaktene når vi er 11-12 stykker på jobb, sier Eli-Anne Skaug, fagansvarlig overlege ved smittesporingen i Trondheim kommune.

– Når vi har så smittsomme varianter som det vi har nå, er den tradisjonelle karantenesettingen vi hadde i begynnelsen av pandemien ikke nok. Viruset sprer seg som ild i tørt gress, sier Skaug.

Oppfordrer til vaksinering

Sjef for vaksineplanen, Helge Garåsen, sier mellom 3000 og 4000 i risikogruppene vil få tilbud om vaksine neste uke. Han sier det er lovet store vaksinemengder i august og september og ønsker at alle tar vaksine.

– Skal vi unngå nye smittebølger fremover er vi avhengig av at minst 90 prosent av alle i de ulike gruppene stiller opp og vaksinerer seg, fastslår han.