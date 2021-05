FØLGER REGELVERKET: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens Helsetilsyn har selv bakgrunn som psykiater. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helsetilsynet: Derfor får behandlerne ny autorisasjon

Statens helsetilsyn sier skadepotensialet er stort for pasienter som blir utsatt for seksuell utnyttelse. Likevel gir de ny autorisasjon til behandlere som er tatt for det.

– Dette følger av hvordan dette er rigget. Spørsmålet VG stiller, må stilles til lovgivere og politikere: Skal det være slik at dersom et helsepersonell har begått en type handling, så kan man aldri få ny autorisasjon?

Det sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn etter VGs avsløring om at ti psykologer og psykiatere er gitt ny autorisasjon etter seksuell utnyttelse av pasienter.

VG har det siste året undersøkt sakene til alle psykologer og psykiatere som har fått såkalte administrative reaksjoner av Statens helsetilsyn i perioden 2005–2020.

Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene blitt tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter, kan VG nå avdekke.

Alle er enten blitt fratatt eller har gitt fra seg autorisasjonen sin.

Innbakt i regelverket

– Alle tall større enn null er uønsket. Dette skal i prinsippet ikke forekomme. En del faglige feil kan forekomme, fordi man står i krevende situasjoner, men dette her skal ikke forekomme. Dette er alvorlig, og skadepotensialet er stort for pasientene som blir gjenstand for dette, sier Andresen, som selv har bakgrunn som psykiater.

I podkastserien «Dukkemannen» og i flere artikler har VG de siste ukene avslørt serieforbryteren Sverre Varhaug.

Psykologen misbrukte pasienter gjennom minst tre tiår. Han ble domfelt for grove overgrep, men fikk likevel autorisasjonen tilbake etter den første overgrepsdommen.

Lørdag fortalte VG om en psykiater som er tilbake i full jobb på Sykehuset i Vestfold etter at han ga en kvinne medisiner før han hadde sex med henne. To andre pasienter og pårørende varslet også om psykiateren.

Psykiateren i Vestfold er en av de ti som Helsetilsynet har gitt ny autorisasjon.

Helsetilsynet viser til at det handler om grunnleggende rettsstatstenkning: Har du gjort opp for deg, så fortjener du en ny sjanse.

– Det ligger i rettsstaten at når du har gjort opp for deg, erkjent handlingene og gjort de nødvendige tiltak som dokumenterer at du er skikket, da er det en mulighet for å få ny autorisasjon. Vi har lagt oss på den linjen, for det ligger innbakt i regelverket vi er satt til å forvalte, at du kan søke om å få ny autorisasjon, men da ligger bevisbyrden på helsepersonellet, sier Andresen.

– I ti av de 42 sakene har psykologene og psykiaterne fått ny autorisasjon. Er de ti sakene mindre alvorlige enn de øvrige?

– Det kan jeg ikke svare på, for det kjenner jeg ikke til. Jeg vil tro det er egenskaper ved de sakene som gjør at behandlerne har fått anledning til å få tilbake autorisasjonen. Vi har noen saker der vi sier at på bakgrunn av det som er skjedd, så kan vi ikke se at du noen gang gjenvinner den tilliten som er nødvendig for ny autorisasjon, svarer direktøren.

GIR NY AUTORISASJON: Blant de ti psykologene og psykiaterne som har fått ny autorisasjon siden 2005, finnes det også en domfelt seksualforbryter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Han viser til at det er psykologene og psykiaterne som må overbevise Helsetilsynet om at de er skikket.

Kort fortalt må de bearbeide det som skjedde, forsøke å forstå hvorfor de utnyttet pasienten seksuelt og dokumentere at de har fått innsikt i hvorfor handlingen svekket tilliten til dem som behandler og til helsevesenet generelt.

Videre må de sannsynliggjøre at de ikke kommer til å utnytte pasienter igjen.

Følger rammeverket politikerne gir

Direktøren peker på at det er lovgiver og politikerne som setter rammene for hvordan Helsetilsynet opererer.

– Vi følger det rammeverket som er gitt, og der er mulighet for ny autorisasjon gitt. Dette er et tema som kan være gjenstand for diskusjon, men den er større enn Helsetilsynet, sier Andresen.

– Hvis du ikke viser tilstrekkelig erkjennelse og har gjort det som kreves, så vil du ikke være i betraktning for en ny autorisasjon, sier Andresen.

– Helt uakseptabelt

VG har snakket med flere av de ti psykologene og psykiaterne som Helsetilsynet har gitt ny autorisasjon.

En psykiater sier «pasienten var veldig forførerisk», en annen psykiater sier «hun var veldig insisterende» og en psykolog sier «hverken jeg eller sykehuset i Østfold mener jeg burde mistet autorisasjonen».

– Hva tenker Helsetilsynet om disse uttalelsene fra behandlere som ifølge dere har gjenvunnet tilliten og fått ny autorisasjon?

– Erkjennelse ligger til grunn for vår vurdering om ny autorisasjon. Dersom man sier en ting til oss, mens man i andre sammenhenger fastholder at det «ikke var min skyld» og legger ansvaret i stor grad over på pasienten, så er det helt uakseptabelt.

– Det er alltid helsepersonellets ansvar å sikre at relasjonen er profesjonell og at pasientens behov er i førersetet. Dine behov som helsepersonell er uvesentlige og helt uinteressante i en terapirelasjon, sier Andresen.

Direktøren sier Helsetilsynet skal være ydmyke på at de ikke klarer å gjøre gode nok skikkethetsvurderinger i alle saker – at det kan være behandlere som får ny autorisasjon selv om de ikke burde det.

– Vi skal reflektere over om våre skikkethetsvurderinger er gode nok, om vi har verktøy som er gode nok til dette. Vi må på en eller annen måte velge når vi skal stole på folk. Hvis behandlere opptrer etterrettelig, går til behandling, får gode attester, det er fremgang, det er forståelse, ingen fare for gjentagelse og arbeidsgiver sier du skikker deg vel, så kommer vi i en situasjon som ...

– Slik som regelverket er, da må vi velge å tro på vedkommende og gi vedkommende en ny autorisasjon, sier Andresen.