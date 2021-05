KLAR FOR STIKKET: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier det er flere årsaker til at han sier ja til å ta vaksinen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Abid Raja frykter hets - sier likevel ja til vaksinen

Kulturminister og Venstre-nestleder Abid Raja (45) er redd for å få gjennomgå i sosiale medier, men har bestemt seg for å si ja til tilbudet om å få coronavaksinen nå.

Av Bjørn Haugan

– Jeg har tenkt på dette i to dager etter at debatten om ja eller nei fra ulike politikere kom opp i media, sier Raja til VG:

– Det første jeg har tenkt på er «Nå sniker han innvandreren i vaksinekøen»: Det er trolig et inntrykk vi vil se i de sosiale mediene. Det har jeg kommet til at jeg får tåle.

Han sier han har kjent på en side til:

– Det er en annen ting som er viktig og det er at det er en skepsis i deler av innvandrerbefolkningen mot å ta vaksinen. De vil kunne si: Ikke engang Abid vil ta den - da trenger ikke jeg heller, sier Raja.

– Alle som sier nei, sender et signal

Han sier det ikke bare burde gjelde ham.

– Når du får tilbud om vaksine, da sier du ikke nei. Alle som sier nei, sender et signal.

FORMELL: Abid Raja mener regjering og Storting bør få vaksine, fordi de holder i lederskapet under coronakrisen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Raja sier at i bunnen av de to vurderingene, ligger en klar prinsipielt holdning.

– Jeg har hele tiden ment at når vaksinen kom, så burde regjeringen vaksineres. Hvis det ikke er en samfunnskritisk oppgave å lede landet gjennom coronakrisen, så vet ikke jeg hva samfunnskritisk er, sier Raja.

Regjeringens vedtak om å tilby vaksinen til regjeringen, Stortinget, Høyesterett og kongehuset, har vakt heftig debatt.

Ap-stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg var blant politikerne som startet ballet, da han lørdag gikk ut i VG og sa at han gjerne ville gi vaksinen sin til en lærer i stedet.

– Institusjonen beskyttes

Debatten har splittet partier og skapt misstemning, blant annet i Ap.

– At regjeringen får den er en ting; men trengte regjeringen blande seg inn i hva Stortinget gjør?

– Det er ikke meg som person som skal beskyttes, men meg som kulturminister med corona-ansvaret for kulturlivet, frivilligheten og idretten. Det er regjeringen som institusjon som skal beskyttes, sier Raja:

– På samme vis la regjeringen til grunn at Stortinget som institusjon som bør beskyttes, sier han.

– Det er ikke så lett å forsvare det når helseministeren går ut og sier at han ikke vil ta den?

– Hver enkelt står fritt til å gjøre sitt valg, men jeg mener selve beslutningen er riktig. Når det gjelder Stortinget har jeg ingen problemer med å forsvare at vårt øverste folkevalgte organ, skal sikres å være operativt.

– Handler ikke om å snike i køen

Raja sier det er politikerne selv som i denne saken har bidratt til politikerforakt.

IKKE SNIKING: Abid Raja forventer hets på sosiale medier og mener debatten ikke bør handle om sniking i køen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Medier som VG og Aftenposten har skrevet at det var en vanskelig beslutning, men at den var riktig. Jeg skal ikke blande meg inn i den enkelte politikers vurderinger, men debatten har vært med på å skape politikerforakt.

– Hvordan burde det vært løst?

– Overordnet mener jeg at dette ikke handler om at politikere sniker i køen, men at det er riktig å beskytte de organene som har utøvende og besluttende myndighet i epidemien.