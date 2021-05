I FORVARING: Viggo Kristiansen. Foto: Fridtjof Nygaard

Påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen løslates

Oslo statsadvokatembeter har bestemt seg for ikke å møte i Høyesterett for å avklare spørsmålet om Viggo Kristiansen kan løslates eller ikke. Det betyr at Kristiansen løslates etter 21 år i fengsel.

Påtalemyndigheten har bedt om at Viggo Kristiansen blir løslatt, bekrefter statsadvokat Andreas Schei til VG.

Det betyr at Kristiansen mest sannsynlig vil bli løslatt om kort tid.

Schei påpeker at selve straffesaken mot Viggo Kristiansen ikke er henlagt, og at denne fremdeles er under etterforskning.

– Vi fortsetter fremdeles etterforskningen, men tidsforløpet på denne er lengre enn det vi har sett for oss. Vi kan ikke si at risikovurderingen tilsier at han holdes fengslet slik saken nå ligger an, sier statsadvokaten til VG.

Løslatelsesspørsmålet skulle etter planen behandles i muntlige forhandlinger i Høyesterett 17. juni, men påtalemyndigheten har nå bedt om at dette skal behandles skriftlig.

Høyesterett skal nå trolig behandle saken skriftlig etter samtykke fra begge parter, og avsi en kjennelse på løslatelsesspørsmålet.

Ettersom både Kristiansens selv og påtalemyndigheten nå mener han skal løslates, vil det etter all sannsynlighet ikke gå lang tid før en kjennelse om løslatelse avsies.

Vil ikke forlenge forvaringen

Viggo Kristiansen har sonet 21 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger.

I februar i år besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at straffesaken mot ham skulle gjenåpnes.

Schei sier at straffesaken er omfattende, og at de ikke regner med at de vil kunne komme med en endelig avgjørelse på om de vil påstå Kristiansen frifunnet eller om det vil avholdes full rettssak tidlig høsten 2021. Han begrunner tidsaspektet med sakens alder og omfang.

– I samråd med riksadvokaten er det nå besluttet at påtalemyndigheten ikke vil bringe saken inn for retten for å få forlenget forvaringen, opplyser statsadvokaten.

Arvid Sjødin, Kristiansens mangeårige forsvarer, sier til VG at han ikke er overrasket over påstanden fra statsadvokatene.

– Viggo Kristiansen er veldig lettet, og det kan man forstå etter å ha vært i fengsel i 21 år. Dette var ikke overraskende for oss. Det er fordi at bevisene er så svekket at det ikke er mulig å bygge en ny sak på det.

Sjødin sier at han regner med at Kristiansen vil bli løslatt i løpet av denne uken.

– Da skal han hjem til Kristiansand, sier Sjødin.

– Skuffende

– Det er overraskende og skuffende. Vi mener det hadde vært bedre om Høyesterett hadde fått gjort en skikkelig vurdering av dette, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til VG.

Bjørn André Gulstad, Viggo Kristiansen advokat, bekrefter overfor VG at de er kjent med at påtalemyndigheten har endret standpunkt om løslatelse av hans klient.

– Det har i dag blitt sendt et skriv til Høyesterett hvor anken tiltres og Viggo Kristiansen påstås løslatt, sier Gulstad til VG.

– En gledens dag

– Dette er en gledens dag for Viggo Kristiansen og hans familie, men også en dag til ettertanke over den bunnløse tragedien som denne saken er, sier Gulstad.

Advokaten er ikke kjent med når en løslatelse vil kunne skje.

– Nå løslates Viggo Kristiansen og vi tar et steg om gangen i den videre prosessen, sier Gulstad.

