FHI-notat avslører uenighet med Helsedirektoratet: Skapte «forvirring» og «merarbeid»

Samtidig som smitten herjet og Norge hadde sine første covid-pasienter, kjeklet Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om hvem som skulle gjøre hva.

Publisert: Nå nettopp

Dokumenter VG har fått innsyn i tegner et bilde av dobbeltarbeid og dårlig kommunikasjon mellom de to etatene i starten av pandemien i fjor vår.

I et ti siders dokument som ble sendt til Koronakommisjonen 7. mars i år, skriver FHI at det flere ganger ble gitt forskjellige råd fra de to etatene – noe som skapte «forvirring og mye merarbeid».

Ifølge FHI var dette et internt notat skrevet på senvåren i fjor, men synspunktene ble formidlet direkte fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg til helsedirektør Bjørn Guldvog.

Utdrag fra FHI-notatet. Dokumentet er totalt på 10 sider.

«Bruker ressurser på arbeid som allerede er gjort»

FHI skriver i notatet at de måtte jobbe med å korrigere opp i Helsedirektoratets «feil», og at direktoratet bruker ressurser på ting som «allerede er gjort/gjøres og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap om».

Som et eksempel på dobbeltarbeid peker FHI på at Helsedirektoratet har laget en veileder for covid-19 med «en god del overlapp, men med noe ulik ordlyd».

Ifølge notatet tok Helsedirektoratet også initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å heve kompetanse på bruk av smittevernutstyr i kommunene – en gruppe som allerede var opprettet av FHI.

«Opprydningen har kostet mye ekstraarbeid»

23. mars i fjor fikk FHI og Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan risikogruppene kan beskyttes, men det ble problemer:

«Vi sendte vår vurdering til Hdir, som sendte til HOD en blanding av deres og våre råd som om vi var enige, noe vi ikke var – og vi måtte be de endre i etterkant», skriver FHI.

Ifølge FHI manglet Helsedirektoratets råd blant annet informasjon om at høyt blodtrykk er en risiko.

«Oppryddingen har kostet mye ekstraarbeid i snart en uke, og den belyser tre viktige problemer i samarbeidet med Hdir:

Personer i Hdir tillater seg å redigere et dokument med avvikende og feil informasjon, og oversende det HOD med informasjon om at det er omforent med oss uten at dette stemmer. Hdir har ikke kjennskap til hva som allerede ligger ute av råd og anbefalinger. Hdir har manglende forståelse av hva slags informasjon som egner seg publisert i nettsak og tar seg ikke tid til å kvalitetssikre med oss.»

Kritisk til departementet

I notatet er også FHI kritiske til departementet. De peker på at covid-forskriften som ble laget i begynnelsen av pandemien henviser til Helsedirektoratets anbefalinger, og ikke FHIs.

«Man kan få inntrykk av at også i HOD er det personer uten innsikt på smittevernområdet som nå er satt til å håndtere forskriftsendringer om smittevern», skriver FHI.

De trekker også inn at HOD sender oppdrag til Helsedirektoratet som ofte handler om rene smittevernråd.

«Hvis Hdir mener at de skal vurdere hvilke av våre råd de skal sende videre og hvilke de kan fjerne, samt hva de selv skal legge til, kan de ikke skrive at rådet er noe FHI og Hdir er enige om! Vi har flere eksempler der vi er uenige (...)», skriver FHI i dokumentet, og peker på at Hdir er lovpålagt å legge FHIs kunnskap til grunn for sine vurderinger.

Notatet trekker frem en rekke andre uoverensstemmelser – blant annet om ulike registre over respiratorpasienter, manglende bruk av FHI-logoen og at FHI burde være mer synlige på pressekonferansene.

Koronakommisjonen, som ledes av Stener Kvinnsland, legger frem sin dom over Norges coronahåndtering 14. april.

Departementsråd Bjørn Inge Larsen i Helsedepartementet tror kommisjonen vil peke blant annet på samarbeidsproblemer innad hos helsemyndighetene.

– Jeg er sikker på at kommisjonen finner flere forbedringspunkter, også når det gjelder samarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skriver Larsen i en e-post til VG og legger til:

– Departementet, Helsedirektoratet og FHI har ulike roller, og det er klart at det har vært diskusjoner mellom oss. Det mener jeg har vært en styrke i håndteringen av pandemien. Departementet har tydeliggjort rollene til Helsedirektoratet og FHI. Vi avventer nå kommisjonens evaluering og ser frem til å motta rådene deres om hvordan Norge bedre kan håndtere en eventuell ny pandemi.

Uenige om flere ting Flere av uoverensstemmelsene, ifølge FHI-notatet, handlet om hvor grensen går mellom hva de har ansvaret for og hva Helsedirektoratet skal gjøre: FHI skriver at de har ansvaret for nasjonal og internasjonal epidemiologisk overvåkning av covid-19, men her har det vært trøbbel: Blant annet ble det jobbet med å opprette to ulike registre. Et beredskapsregister hos FHI og Norsk pandemi- og intensivregister hos Helsedirektoratet. «Arbeidet med dette er svært krevende, da Helsedirektoratet oppretter og kommuniserer egen overvåkning uten å involvere FHI. Det virker som om dette foregår utenfor smittevernfeltet i HDIR», skriver de.

De hadde blant annet ulike tall for hvor mange som lå på respirator. Det skaper ifølge notatet «forvirring omkring tallene i mediene og da blant publikum, at vi måler med ulike metoder».

Ifølge FHI dekket ikke Helsedirektoratets register behovene for overvåkning, som er FHIs mandat ifølge Smittevernloven. «Det har også vært vanskelig for oss å kommunisere med sykehusene og deres IT-personell hva som er forskjellen på alle de ulike registrene. Det samme var et problem under influensapandemien i 2009», skriver de.

FHI og Helsedirektoratet har også kranglet om hvem som skal ha logoen sin på hvilket materiell, ifølge notatet: «I en tidlig fase av utbruddet var Helsedirektoratet veldig opptatt av å få logoen sin på alt arbeidet FHI gjorde for å vise at helsemyndighetene sto samlet, noe vi tillot og samarbeidet godt om. Etter at Helsedirektoratet overtok styringen, har ikke FHIs logo vært med på noen av Helsedirektoratets kampanjer som rulles ut nasjonalt».

FHI viser til en situasjonsrapport fra 3. april, hvor Helsedirektoratet skriver at de samarbeider med Helsedepartementet for å gjøre rådene til befolkningen om smittereduserende tiltak mer tydelige. «Det er svært pussig at FHI ikke nevnes her», skriver FHI. De skriver også at FHI burde være mer synlig på de nasjonale pressekonferansene.

Om ulik kommunikasjon, trekker FHI i notatet også inn at Helsedirektoratet etablerte egen veileder for helsepersonell uten å forankre dette hos FHI. «Under er det flere eksempler. Det ser ut til at vi etter hvert har fått i gang en god prosess for å løse dette på en bedre måte, men mye arbeid har vært gjort for å komme dit», skriver de.

FHI går i notatet gjennom hvilke områder de skal ha ansvaret for ifølge Helseberedskaploven og Smittevernloven og hvilke ansvarsområder som ligger under Helsedirektoratet og andre etater. De har også uthevet det de mener er relevante utdrag fra Smittevernloven, som viser hvilke ansvarsområder som FHI burde hatt etter loven. Vis mer

Avviser FHI-overkjøring

Helsedirektør Bjørn Guldvog avviser overfor VG at de har operert i strid med loven, som antydet i FHI-notatet.

– Har dere og departementet overkjørt FHI på noe tidspunkt?

– Nei, men det er grunn til å stanse opp og undersøke når de som jobber i organisasjonen har ulik oppfatning av hvem som sitter med ansvaret, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener det ikke har vært noen alvorlige konflikter, men beskriver en veldig krevende periode. Han sier at de to organisasjonene begge var under et enormt arbeidstrykk og at de måtte ta svært mange beslutninger på kort tid.

Han vil ikke gå inn i detaljer om de ulike påstandene, men sier at FHI-direktør Camilla Stoltenberg tok opp innspillene i samtaler med ham direkte.

– Det har også bidratt til at vi har funnet ut av dette på en god måte, sier Guldvog.

– Dette var første gang vi fikk prøvet samarbeidet og rollene våre på en så omfattende måte. Vi brukte noe tid på å finne ut hvor grenseflaten går. Det at instituttet laget en liste over temaer som vi burde gripe fatt i, gjorde også at vi har funnet enda bedre dette samarbeidet, sier Guldvog.

Han sier direktoratet har tatt opp sine vurderinger i samtaler med FHI, men ikke har samlet dem i et dokument.

– Hva synes du om at FHI har laget et slikt dokument?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Etter svineinfluensaen i 2009, så man på hvilke oppgaver FHI og Helsedirektoratet skulle ha ansvar for.

Guldvog sier at det var nødvendig den gangen og sier til VG at det kan være grunn til å se på dette på nytt.

– Ulike syn

– Har problemene notatet trekker frem fått konsekvenser for publikum?

– Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det har fått alvorlige konsekvenser og vi har forsøkt å samkjøre dette når vi har blitt oppmerksom på det. Da kan det ha vært ulike syn på hvordan ting burde formuleres.

Guldvog avviser at Helsedirektoratet, som smittevernmyndighet, har for dårlig kompetanse på smittevern.

– Har disse uenighetene skadet Norges kamp mot coronaviruset?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror tvert imot at det at vi har hatt litt ulike synspunkter på mange måter har vært en styrke. Det gjør at vi får opp ulike perspektiver og ikke går oss vill i etablerte tankemønstre.

FHI: Eksempler fra en krisesituasjon

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI beskriver dokumentene som et internt notat med eksempler, som skulle tas opp med Helsedirektoratet for å forbedre samarbeidet.

Hun understreker at eksemplene er hentet fra en krisesituasjon.

– Dette er en oversikt over eksempler fra slitne, frustrerte medarbeidere som opplevde at rollene var litt utydelige og hadde behov for å si fra om at det måtte bli bedre. Det gjorde vi, og vi har jobbet med å bedre samarbeidet, sier Gun Peggy Knudsen.

– Det er viktig at de som har ansvar i en normalsituasjon også har samme ansvar i en krisesituasjon. Samtidig har vi samarbeidet tett, og da kan det bli en uklar rolleforståelse.

– Når ble det bedre?

– Det er jo en løpende dialog. Mye gikk seg til i løpet av den første delen av pandemihåndteringen.

På spørsmål om FHI også tok opp dette med Helsedepartementet, svarer hun at de har hatt en jevnlig dialog med departementet, der de har «beskrevet situasjonen de til enhver tid har vært i».

Har ikke inntrykk til at det førte til forsinkelser

Knudsen sier eksemplene på kommunikasjonsproblemer ble rettet raskt.

– Det som er viktig, er at det nok ikke ble gitt helseråd fra noen av oss som var direkte skadelig. Men jeg kan se for meg at det kan ha bidratt til forvirring i noen sammenhenger.

Hun har ikke inntrykk av at dobbeltarbeidet førte til forsinkelser i hva de fikk levert.

En av tingene FHI peker på, er at logoen deres ikke hadde blitt brukt, og at de ville ha mer tid på pressekonferansene.

– Det kan jo se ut som prestisjekamp. Er det egentlig så farlig?

– Vi hadde over hundre fagpersoner som jobbet veldig mye og ønsket å ta ansvar for og synliggjøre våre vurderinger og råd. Det var et rimelig ønske som vi kanskje opplevde at ble borte i en periode.

– Dere skrev at det ble operert i strid med loven. Hva mente dere med det, og mener dere at det ikke er sånn lenger?

– Vi har tatt opp alle de forholdene som er pekt på, jobbet oss gjennom det og samarbeidet har blitt mye bedre.