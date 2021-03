INNFØRER TILTAK: Kristiansand er en av kommunene med stigende smittetrend i VGs oversikt. Kommunen innførte mandag flere strenge tiltak. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

VGs oversikt: Stigende smittetrend i 36 kommuner

Mandag ble det registrert 729 nye smittetilfeller i Norge. Samtidig øker smitten i 36 kommuner, ifølge VGs oversikt.

Av Ingrid Hovda Storaas

Mandag ble det registrert 729 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er 376 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 353.

Dette er det høyeste tallet som er registrert på én enkelt dag siden 5. januar, da det ble registrert 928 smittetilfeller i Norge.

Forrige mandag ble det registrert 226 nye smittetilfeller her til lands – 503 tilfeller færre enn mandagen denne uken. Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene, og vinterferien kan også ha hatt innvirkning på når smittetallene er blitt registrert.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

Søndag ble det registrert 180 nye smittetilfeller i Norge, mens tallet lørdag var 262. Fredag ble det registrert 524 nye smittede i Norge.

Totalt er det bekreftet 71.735 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start. 102 personer er innlagt på sykehus, mens 623 personer har mistet livet med viruset.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 36 kommuner.

Forrige uke ble det gjennomført 104.645 coronatester i Norge, og 2,1 prosent av disse var positive.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Flere strenge tiltak i Kristiansand

Blant kommunene som vises med en økende smittetrend i VGs oversikt er Kristiansand.

Forrige uke ble det registrert 140 nye smittede i kommunen ifølge VGs oversikt, og kommunen er dermed en av de norske byene der smitten stiger mest. Mandag kveld vedtok kommunen at de stenger restauranter, barer og treningssentre, og det det blir i tillegg forbud mot arrangementer, fotballkamper mellom barn fra ulike klubber, og det å ha flere enn fem gjester i eget hjem.

– Det nye er at vi de siste to ukene har hatt en større andel smittede med ukjent smittevei, sa kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til VG tidligere mandag, og betegnet situasjonen som alvorlig.

Også i Oslo er smittetrenden økende. Her er det registrert 214 nye smittetilfeller det siste døgnet, ifølge tall fra meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Disse kan variere noe fra kommunens egne tall, som offentliggjøres tirsdag morgen.

Kommunen hadde fredag smitterekord med 245 registrerte smittetilfeller på én dag, og assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er grunn til bekymring på grunn av de nye virusvariantene.

– Situasjonen er jo vanskelig fordi smitten har økt de siste dagene. Det er grunn til å mistenke mer av disse virusmutasjonene som er mer smittsomme, sa han til VG i helgen.

Mandag ble det klart at kommunene rundt hovedstaden også vil stramme inn på grunn av utviklingen.