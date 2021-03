NEDERLAND VANT: Her er en illustrasjon av skipet som skal bygges for norske coronapenger – i Nederland. Foto: LMG Marin

Sp raser mot at norske coronamillioner havner i Nederland

Stortinget vedtok en oljepakke for å hjelpe norsk industri gjennom coronakrisen. Et tiltak var at Havforskningsinstituttet skulle få bygge nytt skip. Det fikk de. Men det skal bygges i Nederland.

Av Bjørn Haugan

2021-03

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) kaller det en skandale og krever at Stortinget kansellerer kontrakten.

– Hele forutsetningen for oljepakken var at vi skulle hjelpe norsk industri gjennom coronakrisen. Så velger man en verft i Nederland. Vi krever at hele avtalen omgjøres, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Sps Geir Pollestad til VG.

«Få folk tilbake i jobb»

Han viser til at det ble satt av 110 millioner kroner til å bygge et nytt fartøy for Havforskningsinstituttet (HI). Dette var et tiltak som en del av verftspakken og sto under overskriften «Tiltak for økt aktivitet og sysselsetting – få folk tilbake i jobb», sier Pollestad.

GÅR KRAFTIG UT: Leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, avbildet i stortingssalen sammen med partikollega Liv Signe Navarsete. Foto: Berit Roald / NTB

Han har sendt et spørsmål til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, hvor han ber om svar på hvorfor regjeringen bruker penger fra krisepakken til å skape aktivitet i utlandet.

– Tror det knapt

– Det er slik at en knapt tror det. Hele målet med å bygge den båten var å hjelpe norsk industri, ved at den skulle bygges i Norge.

– EØS-avtalen stiller krav om fri konkurranse, slik at utenlandske verft får delta og kan vinne anbud?

– EU har selv åpnet for at land kan stimulere nasjonal aktivitet under coronakrisen. Det kunne lett vært lagt inn en rekke krav om norske lærlinger og andre forhold, som hadde gjort at et norsk verft hadde fått jobben.

– Hva vil dere gjøre?

– Hvis ikke regjeringen handler, så vil vi gå til Stortinget og be om at kontrakten stanses. Det er en skandale at skipet bygges i Nederland når Stortingets intensjon var å stimulere norsk industri. Han legger til:

– Poenget med krisepakken er å redde norske arbeidsplasser, ikke nederlandske.

Stilte krav om «norsk»

Havforskningsdirektør Sissel Rogne i HI sier de, «i den grad det er mulig innenfor gjeldende anbudsregler, la til rette for at kontrakten skulle havne i Norge».

AVVISER: Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier de har gjort alt som står i deres makt for at skipet skulle bli bygget i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

– Men det er altså slik at når staten inngår avtaler, så må EØS-avtalen og statens anbudsreglement følges.

– Pollestad sier at EU har åpnet for å stimulere nasjonalt næringsliv under corona-krisen?

– Jeg skal love deg at vi undersøkt handlingsrommet. Vi hentet inn både privat og offentlig ekspertise for å hjelpe oss med det. Blant annet ble det stilt krav om at all budsjettering og pristilbud skulle være på norsk.

Hun sier dette om anbudene.

– De fire anbudene var tilnærmet like på kvalitet, men nederlenderne leverte en pris på 118,8 millioner kroner. Som det rimeligste norske, leverte Fitjar mekaniske verksted, på 141,7 millioner kroner.

Advarer

Hun advarer mot å kansellere tildelingen.

– Vi visste at det kunne bli bråk på grunn av intensjonen, men vi har gjort det som sto i vår makt. Å si opp en lovlig kontrakt kan medføre store kostnader og det vil jeg ikke anbefale.

Hun legger til:

– Når det er snakk om krisepakker må lærdommen være at det må bygges opp miljøer i Norge, som kan spisse slike anbud opp mot norske forhold og samtidig ivareta internasjonale regler og avtaler. Vi trenger kompetanse om hvordan slike krisepakker bør utvikles.

– Reglene kan ikke enkelt omgås

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bekrefter at midler til et nytt kystgående forskningsfartøy kom på plass som en del av verftspakken i fjor «blant annet for å øke den totale mengden oppdrag norske verft kunne konkurrere om».

AVVISER: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Jil Yngland

– Det hadde vært svært gledelig om et norsk verft hadde fått oppdraget, men anskaffelsesregelverket åpner ikke for å stille krav om nasjonalitet, og disse reglene kan ikke enkelt omgås slik Pollestad hevder, sier han.

Ingebrigtsen legger til:

– Vi har full tiltro til Havforskningsinstituttet som har kjørt anbudsrunden.