BEKYMRET: Michelle Muren og Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Foto: Odin Jæger

Frykter politisk spill vanner ut rusreformen: − Veldig stygt

OSLO SENTRUM (VG) Hvis alle partier skal gjøres til lags, kan Norge ende opp med en svekket rusreform. Det mener Arild Knutsen og Michelle Muren i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg mener de driver politisk spill på vår bekostning. Jeg synes det er veldig stygt, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

VG møter ham på foreningens kontor i Torggata i Oslo sentrum, sammen med Michelle Muren. I VGTV-dokumentaren «Vinden snur» har de fortalt om sin kamp for en rusreform.

I februar la regjeringen frem sitt forslag. Nå er det opp til Stortinget om Norge får en ny ruspolitikk, der bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika blir straffefritt. Det endelige svaret kommet først i starten av juni.

– Jeg er livredd for at denne reformen ikke går gjennom, sier Muren.

les også Regjeringens forslag til rusreform: – Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff

– Jeg tror rusreformen går gjennom, men frykter for fortsatt straff og påtaleunnlatelse overfor unge, og da kan vi bare glemme å få innført god forebygging, sier Knutsen.

Først kom Rusreformutvalgets rapport, der hovedgrepet er at det ikke skal utløse straff å ha mindre mengder med rusmidler på seg. Så kom regjeringens forslag, som støttet prinsippet, men hvor grensene for hvor mye av de ulike rusmidlene en person kan ha på seg uten å bli straffet, ble satt lavere enn i utvalgets forslag.

I tillegg vil regjeringen innføre et gebyr for dem som ikke møter til obligatorisk oppfølging.

De ivrigste tilhengerne av reformen er kritiske til endringene regjeringen har gjort – og frykter at forhandlingene på Stortinget vil føre til en reform som ligger enda lenger unna utvalgets forslag.

Nå kommer Muren og Knutsen med en advarsel mot å vanne ut rusreformen gjennom politisk hestehandel.

VIL HA RUSREFORM: Michelle Muren og Arild Knutsen. Foto: Odin Jæger

– Bryter rettssikkerheten

– Hvis ikke rusreformen går helt gjennom, så står vi stille og må fortsette kampen for det samme i kanskje ti år til. Går dette gjennom har vi mulighet til å fortsette med neste kamp, sier Muren.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kommer til å stemme for rusreformen i Stortinget, selv om KrF er imot. Men for å få flertall må de ha med seg enten Senterpartiet, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet.

Sp er imot rusreformen, som de mener er en gavepakke til kriminelle gjenger. De har stilt sitt eget forslag i Stortinget: «Dersom besittelse eller bruk av narkotika har sammenheng med mistenktes avhengighet etter gjentatt bruk av narkotiske stoffer, skal påtalemyndigheten ikke forfølge forholdet strafferettslig».

les også KrF hardt ut mot «egen» rusreform – håper opposisjonen griper inn

– Jeg mener det er å bryte rettssikkerheten til folk og gjøre forskjell på å fortsatt straffe noen brukere av illegale rusmidler, sier Knutsen.

– Det er uheldig å sette politiet til å skille mellom hvem som er tunge rusavhengige, og på det grunnlag velge hvem som skal straffes og hvem som ikke straffes, sier Muren.

– Peker på Unge Venstre

Arbeiderpartiet vil ha en rusreform, men ikke akkurat den rusreformen som kommer fra regjeringen – og det er stor uenighet innad i partiet. I Klassekampen åpner helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol for å finne en løsning sammen med Høyre – men uten Venstre.

les også Utfordrer Ap om rusreformen: – Vi bør slutte å straffe

– Kritikerne liker å fremstille det som en radikal og liberal reform, men det er det ikke. Dette er en svært konservativ reform, sier Knutsen og fortsetter:

– Politiet skal stadig avdekke bruk. De skal anholde, visitere og ta beslag, men om det er til egen bruk så skal de forpliktes til oppmøte på et kommunalt rådgivingsorgan og tilbys hjelp.

Før regjeringen la frem sitt forslag, sa Kjerkol til Dagbladet at hun blir mer skeptisk «når Unge Venstre feirer dette som en stor seier».

– Hun peker helst på Unge Venstre for å fremstille det så liberalt som mulig, sier Knutsen.

DOPLISTEN: På tavlen hos FHN står de forskjellige forslagene til terskelverdier i en ny rusreform, altså hvor mye av de ulike rusmidlene en person kan ha på seg uten å bli straffet. Michelle Muren tar bilde. Foto: Odin Jæger

– Hva er dere bekymret for nå?

– Jeg er bekymret for at de skal fortsette å kjøre folk inn i straffeapparatet til tross for den grundige dokumentasjonen vi har fått, til tross for at regjeringen har strammet inn for å komme de kritiske partiene i møte, sier Knutsen.

Han sammenligner rusmisbruk med annen skadelig oppførsel:

– Du blir ikke satt i fengsel, straffet, støtt ut og mister muligheter for jobb hvis du slanker deg i hjel, hvis du driver med selvskading eller hvis du har gjort selvmordsforsøk.