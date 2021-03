Norsk IS-kvinne (30) møter i retten: − Hun sitter på mye informasjon

30-åringen dro til Syria i 2013 for å gifte seg med en jihadistkriger. Det gjør henne skyldig i terrordeltagelse, mener påtalemyndigheten. Forsvarer mener kvinnen i praksis var en fange av IS-ektemannen.

I fjor ble den norsk-pakistanske kvinnen hentet hjem til Norge, i en sak som var så kontroversiell at den veltet regjeringen.

I forrige uke ble 30-åringen løslatt fra varetekt, og mandag morgen møter hun i Oslo tingrett, tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Sentralt i rettssaken vil være hva slags syn man har på kvinners deltagelse i terrorstaten IS (omtalt som ISIL i tiltalen mot kvinnen).

På vei inn i Oslo tingrett sier statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet at påtalemyndigheten blant annet kommer til å legge frem avlyttede telefonsamtaler.

– Det kommer til å handle om radikaliseringsprosessen, hvorfor hun dro, hva hun visste og hva hun har gjort i Syria, sier Evanger.

– Hun sitter på mye informasjon. Hun har vært der veldig lenge, hun har gitt lange avhør og hun husker veldig mye, fortsetter han.

ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen sier hun gjorde en alvorlig feil ved å dra til Syria, men at hun ikke var fri til å rette opp feilen. Foto: Odin Jæger, VG

Evanger bekrefter at opplysningene kvinnen har gitt i avhør også kan være av betydning andre saker.

– Hun har gitt veldig mye informasjon, også informasjon som potensielt har betydning i andre saker, sier han.

Men kvinnens egen forklaring vil være at hun aldri var et aktivt medlem av IS, og at hun ikke var fri til å forlate Syria, selv om hun flere ganger forsøkte å rømme.

– Hun vil redegjøre for det un har gjort i Syria. Vi mener det ikke er straffbart. Vi er spente på rettssaken og ser frem til å komme i gang, sier kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus på vei inn i retten.

Aktoratet vil på sin side mene at hun gjorde seg skyldig i terrordeltagelse ved å dra inn i Syria for å gifte seg med jihadistkrigeren Bastian Vasquez, som senere ble en sentral kriger i IS.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at kvinner hadde en viktig rolle i IS. De fikk ikke delta i krigshandlinger, men drev finansiering og rekruttering til terrorstaten. Og de fødte og oppfostret barn som skulle indoktrineres i IS.

FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

Terrortiltalen mot kvinnen baserer seg på to hovedpunkter:

Det ene er hennes ekteskap med tre IS-krigere. Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la tobarnsmoren til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen IS, mener påtalemyndigheten

Det andre er at påtalemyndigheten mener at kvinnen «glorifiserte» livet i Syria, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro, fulgte tre venninner etter

Bastian Vasquez var den første IS-krigeren kvinnen var gift med, han hadde en fremtredende posisjon i IS og ble drept i 2015. Etter det ble hun gift med en IS-kriger fra Nord-Afrika som også var Sharia-dommer, og da han ble drept ble hun giftet bort til hans venn.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger Foto: Tore Kristiansen

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

Nekter straffskyld

Kvinnen vedgår ikke straffskyld, og Nordhus har tidligere sagt at IS-krigerne hun var gift nektet henne å forlate IS og at hun var ufri i Syria. Advokaten mener hun derfor må frifinnes.

– Hun har i årevis vært frihetsberøvet og et gissel i IS. Kvinnens standpunkt er at oppholdet i IS-kontrollerte områder i Syria var ufrivillig, har Nordhus tidligere sagt til VG.

I et eksklusivt intervju med VG sa kvinnen følgende i forrige uke:

– Inni meg føler jeg meg ikke som en IS-kvinne. Ja, jeg har vært i Syria og opplevd IS på nært hold, men det er jo en grunn til at jeg har prøvd å komme meg vekk derifra i mange år. Jeg syns bare IS er veldig ille, sier kvinnen til VG.

– Hva tenker du nå om at du dro til Syria?

– Jeg kjørte livet mitt i grøften, og det startet i Norge da jeg valgte å dra. Men da jeg var kommet inn i Syria, så kom jeg i en situasjon der jeg som kvinne ikke sto fritt til å rette opp den feilen jeg hadde gjort, svarer den terrortiltalte kvinnen.

DETTE SIER IS-KVINNENS FORSVARER: Pressemelding fra Nordhus & Aarø, 5.2.2021, Tiltale for deltagelse i ISIL – hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen Tiltalte bekrefter hovedtrekk av handlingene tiltalen bygger på at hun gjorde, men hun erkjenner ikke straffskyld. Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltagelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes. Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL. Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg. Hun har forklart seg for pst og hun vil avgi forklaring også for Oslo tingrett. Tiltalte er mor til to mindreårige barn og hun håper at pressen i videre omtale av saken fortsetter å ta hensyn til det behov og den rett barna har til skjerming. Vis mer

FORSVARER: Nils Christian Nordhus Foto: Odin Jæger

Kan få strafferabatt

Statsadvokat Geir Evanger har sagt at tiltalen baserer seg på kvinnens egen forklaring. Hun kan få strafferabatt fordi hun har samarbeidet og gitt en full forklaring, har Evanger sagt.

Men statsadvokaten er klar på at kvinnens forklaring om at hun var ufri til å forlate Syria, ikke fritar henne fra straffskyld, slik han ser det:

– Vi mener hun visste godt hva hun gikk til da hun krysset grensen til Syria. Hun reiste dit frivillig, da kan hun ikke skylde på at hun ikke kom seg ut igjen. Hun støttet og tilrettela slik at ektemennene kunne dra på jobb, og jobben deres var å drive kamp for ISIL, har statsadvokaten sagt til VG.

GRUER SEG: Kvinnen forklarer at hun gruer seg til rettssaken, men vil ikke svare konkret om forholdene som førte til terrortiltalen. Foto: Odin Jæger, VG

Hentet med barna

Kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

I forkant av rettssaken har ikke kvinnen og hennes advokat villet snakke om sønnens tilstand, for det er unntatt offentlighet, og hun vil heller ikke svare på om hun har fått møte sine barn etter at hun ble løslatt fra varetekt.

Men overfor VG har hun understreket hvor viktig det var for barna å få komme hjem til Norge.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

