BER OM ÅPENHET: Sps Marit Arnstad mener det vil være riktig av statsministeren med åpenhet om kontakten med Høyres Molde-ordfører, Torgeir Dahl. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Øker presset mot Erna Solberg: Ber om full åpenhet

Sp parlamentariske leder, Marit Arnstad, ber statsminister Erna Solberg fortelle om all kontakt mellom Moldes Høyre-ordfører og Solbergs kontor.

SV-leder Audun Lysbakken ber statsministeren beklage.

– Vi blander oss vanligvis ikke inn i politiske stridigheter mellom Ap og Høyre, men denne saken har endel sider som gjør at jeg vil be statsministeren om å bidra til full åpenhet om hva som har skjedd, sier Arnstad til VG.

– Sannheten må frem, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre tidligere i dag.

Et av spørsmålene det ønskes svar på er hvor mye statsministerens kontor har bidratt med for å underbygge Dahls kritikk av Raymond Johansens rødgrønne byråd i Oslo.

Søndag stod Molde-ordfører Torgeir Dahl frem i VG og kritiserte Oslo-byrådet for ikke å håndtere smittesituasjonen i hovedstaden.

Mandag morgen forsatte han kritikken i Politisk kvarter i NRK Radio.

Dahl med redegjørelse

Dahl sa først at han ikke hadde hatt kontakt med noen i regjeringsapparatet.

Mandag kveld bekreftet statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor overfor NRK at han hjalp Dahl med å komme i kontakt med VG.

Tirsdag offentliggjorde Molde-ordføreren en redegjørelse, om sin kontakt med Erna Solbergs statssekretær Peder W. Egseth og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc.

Molde-ordfører Torgeir Dahl la frem sin redegjørelse tirsdag formiddag. Foto: Helge Mikalsen

Den viser at Dahl var i telefonkontakt med Egseth fire ganger i 28 minutter lørdag og søndag, blant annet 11. minutter søndag kveld.

– Det er naturlig at statsministeren bidrar til informasjon om dialogen med Dahl, sier Arnstad.

– Sannheten må frem

Støre er veldig klar i sitt krav.

– Dette er trist. I en situasjon der landet er i krise, 200.000 mangler jobb og veldig mange mennesker sliter, er det svært uheldig at SMK (Statsministerens kontor) bidrar til å sette folk opp mot hverandre, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

– Erna bør beklage

SV-leder Audun Lysbakken mener Solberg bør beklage.

– Jo mer som nå kommer frem om hvor involvert statsministerens kontor har vært i denne saken, jo tydeligere blir det at Erna bør beklage overfor Oslo, sier Lysbakken.

BER ERNA SOLBERG BEKLAGE: Audun Lysbakken ber om beklagelse. Foto: Tore Kristiansen



Han sier han synes dette er viktig, for det siste året har man greid å holde debatten om smitteverntiltak relativt fri for politiske spill.

– Selv om det har vært heftige debatter om for eksempel den økonomiske krisehåndteringen, så mener han at opposisjonen har vært veldig forsiktige med å skape splid rundt selve smitteverntiltakene.

– Ordentlig skuffende

– Derfor synes jeg det er ordentlig skuffende at Høyre ikke klarer å oppføre seg på samme måte. Nå bør statsministeren innrømme at dette var langt over streken og beklage at det har ført til unødvendig splid i en vanskelig tid, sier Lysbakken.

VIL HA SVAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre krever klare svar. Foto: Fredrik Solstad

– Sannheten om hvordan angrepet på Oslo kom i stand, må fram, og jeg forventer at statsministeren bidrar til det, sa han.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig.

– Det er Erna Solbergs eget problem hvis hun holder seg med en politisk ledelse på Statsministerens kontor som prioriterer å lage sirkus i mediene, framfor å håndtere den krisa vi står oppe i. Men det er landets problem hvis regjeringa i praksis motarbeider håndteringa av pandemien, sier Moxnes.

Rødt-lederen sier han forventer «å få klarhet i hva som har skjedd i regjeringas håndtering av denne saken».

Raymond Johansen mener det er et samordent angrep.

– Det fremstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen her i Oslo, hovedstaden i Norge som har vært hardest rammet av den verste krisen siden andre verdenskrig, sa byrådsleder Raymond Johansen til NTB mandag kveld.

– Sidespor

Til NRK mandag kveld avviste statsministeren kjennskap til kontakten Egseth og Dahl hadde hatt lørdag.

I VINDEN: Peder W. Egseth i samtale med sjefen, Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag. Som jeg har sagt tidligere i dag så mener jeg utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i coronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen. Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sa Solberg via statssekretær Rune Alstadsæter.

Statsministerens kontor ønsker foreløpig ikke å kommentere saken etter at Dahl leverte sin redegjørelse.