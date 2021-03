IKKE TILFREDS: Molde-ordfører Torgeir Dahl. Foto: Helge Mikalsen

Molde-ordfører: Hadde fire samtaler med Erna Solbergs statssekretær

Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) har tidligere nektet for at han hadde kontakt med noen i regjeringsapparatet før angrepet på Oslos coronahåndtering. Nå innrømmer han flere samtaler med en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere.

Dahl oppgir også at han har hatt SMS-kontakt med Erna Solbergs statssekretær Peder W. Egseth (H) i tillegg til fire telefonsamtaler. Han vil ikke si noe om innholdet i disse meldingene.

Søndag morgen kom Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) med et angrep på det Ap-ledede Oslo-byrådets coronahåndtering i VG.

I Politisk kvarter på NRK mandag morgen avkreftet Dahl at han hadde vært i dialog med noen i regjeringsapparatet i forbindelse med utspillet.

Overfor NRK mandag kveld uttalte Erna Solbergs statssekretær Peder W. Egseth (H) at han var i kontakt med Dahl i helgen.

– Jeg snakket med Torgeir i helga da han ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i Oslo. Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, skrev Egseth i en tekstmelding til NRK.

Overfor VG opplyser Dahl nå at han hadde fire telefonsamtaler med Egseth i løpet av helgen.

– Første kontakt skjedde lørdag 27.02. på telefon fra undertegnede til Statssekretær Peder Egseth kl 15.41, skriver Molde-ordfører Torgeir Dahl i en e-post til VG.

– Samtalen varte i fire min og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmedia. Mitt tema var ny sterk smitteøking i Oslo og Raymond Johansens kamp for å få flere vaksiner på bekostning av resten av landet.

Saken ble publisert søndag morgen. Molde-ordføreren forteller at han igjen tok kontakt med en av statsministerens nærmeste medarbeidere:

NÆR RÅDGIVER: Peder Egseth er statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK). Her med statsminister Erna Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Søndag 28.02. ringte jeg Peder Egseth kl 10.24. Samtalen varte i seks min og jeg beskrev en ganske hektisk pågang som en følge av intervjuet i VG og «alle» trykte media samt TV2 og NRK som ønsket intervju. TV2 tok intervjuet på Skype kl 12.15, NRK noe senere, tror det var kl 15.15, skriver Dahl og fortsetter:

– Søndag kl 12.24 hadde jeg en ny samtale (jeg ringte) med Peder Egseth. Varighet syv min. Informerte om situasjonen og vinklingen fra media. Mente det var viktig at de var informert.

Ringte Bent Høies statssekretær

Dahl har tidligere bekreftet at han var i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) søndag.

– Søndag kl 12.45 ringte statssekretær i HOD Saliba Andreas Korkunc. Han var blitt kontaktet av media og bedt om å kommentere mine utspill. Samtalen varte i seks min, skriver Molde-ordføreren.

– Søndag kl 20.26 ringte Peder Engseth meg. Samtalen varte i 11 min. Han informerte meg blant annet om lederkommentaren i VG, som både var kritisk, men også ga en viss støtte.

Dahl skriver at han tok kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet igjen:

– Søndag kl 21.23 ringte jeg Saliba Andreas Korkunc. Min hensikt var ny oppdatering slik jeg opplevde situasjonen, men primært ønsket jeg en oppdatering på om FHI hadde lagt frem sin nye rapport om vaksinestrategi og fordeling av vaksiner. Det siste oppnådde jeg ikke, dette var konfidensielt!

Vil ikke gi innsyn i SMS

Det ble sendt totalt fire SMSer i løpet av disse dagene, ifølge Dahl. VG har ikke fått innsyn i disse.

– Ingen er arkivpliktige og må betraktes som politikerpost. Tillater meg likevel å informere om at de er helt «ufarlige» og understøtter dialogen som beskrevet.

VG har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Dahl og Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet og Høyres stortingsgruppe og -sekretariat. I et svar på dette innsynskravet skriver Dahl at han ikke har hatt kontakt med stortingsgruppen eller -sekretariatet.

– Dette er et personlig politisk initiativ. Det er derfor ikke opprettet en sak på dette i Molde kommune. Undertegnede kan derfor ikke se at det eksisterer materiale som er arkivverdig, skriver Dahl og fortsetter:

– Jeg velger likevel å gi en nokså detaljert tidslinje på aktiviteten helt tilbake fra 20. februar 2021 og frem til mandag 1. mars. 2021. I denne perioden eksisterer det ingen brev eller e-poster mellom undertegnede og noen i Statsministerens kontor eller i HOD.