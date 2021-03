ASKER VIDEREGÅENDE: Kommunen frykter at det dreier seg om den ekstra smittsomme britiske varianten. Foto: Heidi Anne Johnsen, Aftenposten

65 i karantene etter to fester: − Snakk med ungdommene

Rundt 65 elever ved Asker videregående er satt i karantene etter at en coronasmittet elev deltok på to fester i helgen. Nå oppfordrer ordføreren foreldre om å ta en prat med ungdommene sine.

Eleven testet positivt etter å ha deltatt på en fest fredag med rundt 40 ungdommer, og en ny på lørdag med 20. Alle som var på disse festene ble satt i karantene og deres familier i avklaringskarantene inntil negativ test hos ungdommene.

– Jeg har forståelse for at folk er slitne og at ungdommen har behov for sosial kontakt. Men akkurat nå har vi et ekstra smittsomt virus der ute, sier Askers ordfører Lene Conradi (H).

– Vårt hovedfokus er nå å få kontroll på dette med TIS-strategien (testing-isolering-smittesporing-karantene). Det er nok leit å oppleve at det får konsekvenser for så mange, men det er en grunn til at vi har nasjonale retningslinjer om få nærkontakter og ikke være mer enn fem personer samlet, sier Conradi.

Hun oppfordrer alle foreldre til å ha en dialog om smittevern hjemme med ungdommene sine.

BALANSE: – Det gjelder å finne en balanse mellom det å være sosial uten å delta på fester Foto: MATTIS SANDBLAD

Asker har hittil ikke hatt innstramminger utover de nasjonale retningslinjene.

– Vi har opplevd at innbyggerne tar retningslinjene på alvor, og vi er avhengig av fortsatt gjensidig tillit. Dette er en region hvor vi har større utbrudd rundt oss, og vi ser hvor skjørt dette er, med Oslo som igjen måtte stenge ned, sier ordfører Conradi.

Tungt med karantene

– Det dreier seg om én elev som ikke har vært på skolen etter vinterferien, så dette er ikke et skolerelatert utbrudd. Men mange av våre elever på tredje trinn har deltatt på to fester i helgen sammen med den smittede, og er dermed satt i karantene, sier rektor Cathrine Kittilsen Zandjani ved Asker videregående skole.

REKTOR: – Vi har vært rundt i alle klassene for å snakke om smitteverntiltak, og hatt en ekstra holdningsøkt i de to klassene som er mest berørt, sier rektor ved Asker videregående, Cathrine Kittilsen Zandjani. Foto: Anders Grønning

– Mange er lei seg for at de ikke får reist på tur, og synes det er tungt å sitte i karantene, sier rektoren.

Mange elever har også vært urolig for om skolen skal bli stengt, men det er ingen planer om det.

– Ikke mange fester

– Nå ser vi hvor viktig det er at smittevernet blir tatt på alvor, sier russepresident Ellen Urdal ved Asker videregående.

– Dette er noe som vi i russestyret har vært opptatt av lenge, men jeg tror mange vil bli oppmerksomme på det når vi ser hvor store konsekvenser ett utbrudd kan få, sier hun.

Hun forteller at mange av elevene synes det er utfordrende å leve så lenge med de sosiale begrensningene.

– Men de fleste er flinke til å følge opp, og jeg har ikke inntrykk av at det er mange fester, sier Ellen Urdal.