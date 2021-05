Oslo politidistrikt etterforsker saken der fem tenåringer er siktet for overgrep. Foto: Geir Olsen, VG

Fem tenåringsgutter siktet for å ha forgrepet seg på 12-åring

En tolv år gammel jente skal ha blitt utsatt for overgrep i et solarium i Oslo.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Overgrepet skal ha skjedd på et solarium i Oslo 12. april. Dagen etterpå ble saken anmeldt til politiet av et av hennes familiemedlemmer.

Politiet gjennomførte deretter vitneavhør og et såkalt tilrettelagt avhør av fornærmede, på grunn av hennes alder, ifølge politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

– Etter at vi identifiserte gjerningspersonene pågrep vi de alle sammen samtidig i forrige uke, avhørte dem og sikret telefonbevis, sier politiadvokaten til VG.

Årsaken til at de ble pågrepet samtidig, var at de ikke skulle ha mulighet til å samordne forklaringer.

Ikke varetektsfengslet

To gutter er siktet for voldtekt av barn under 14 år etter straffelovens paragraf 299, mens tre andre gutter er siktet for seksuell handling med barn under 16 år etter §304.

Det var Document.no som omtalte saken først.

Alle de fem guttene er 16 og 17 år gamle. Politiadvokaten kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvordan de stiller seg til siktelsen.

§299 har en strafferamme på 10 års fengsel, mens §304 har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

– Det har ikke vært grunnlag for varetektsfengsling. Alle har forklart seg og vi har vurdert at faren for bevisforspillelse ikke er stor, sier Hatlo.

På spørsmål om de mistenker om det kan være en gruppevoldtekt, svarer han følgende:

– Vi har ikke bevis for at det var gjort i fellesskap, det fremstår som at det har skjedd på omgang, sier politiadvokaten.

Han sier at de siktede guttene og den fornærmede jenten ikke virker å ha vært bekjent fra før.

– Det fremstår som et tilfeldig møte.

Fornærmede er utenbys fra.

– Hvor ofte ser dere slike saker som dette?

– Det er dessverre ikke helt ekstraordinært. Men det er litt spesielt at fornærmede er så ung som 12 år. Det er heldigvis ikke hver dag, men dessverre ser vi flere slike saker, sier politiadvokat Hatlo.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Alexander Behrang Mardazad er forsvarer for en av de siktede guttene i saken. Hans klient er siktet etter §304, seksuell handling med barn under 16 år.

– Han har vært i avhør og forklart seg om forløpet den dagen. Basert på det han har forklart, har han ikke gjort noe straffbart, sier Mardazad til VG.

Advokat Heidi Reisvang er forsvarer for en av de andre guttene, som er siktet etter den samme paragrafen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier hun til VG.

Advokat Aase Karine Sigmond er forsvarer for en av guttene.

– Alt jeg kan si nå er at han ikke erkjenner straffskyld, sier hun til VG.