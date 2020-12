FRUSTRERT: Kommunedirektør Morten Wolden synes det er trist at de nå må innføre tiltak som rammer innbyggerne og næringslivet. Foto: Gorm Kallestad

Trondheim strammer inn – maks ti sosiale kontakter på en uke

Trondheim strammer nå inn for å få bukt med det høye smittetrykket i byen, blant annet fordi flere festmiljøer gjør smittesporingen vanskelig.

Trondheim har for tiden et høyt smittetrykk og krevende smittesporing på grunn av flere festmiljøer som ikke oppgir hvor de har vært.

Derfor innfører de nå flere tiltak, som le vedtatt under et ekstraordinært formannskapsmøte andre juledag.







Her er tiltakene (påbud):

Skjenkestopp innføres på utesteder klokken 22.00 fra og med 26. desember

Sosiale kontakter begrenses til ti per uke

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt. Treningssenter som holder åpent må ha bemanning i hele åpningstiden

Gruppetrening på treningssenter er ikke tillatt

Tiltakene er forankret i forskrift og er dermed påbud, ikke anbefalinger. De trer i kraft fra klokken 20 lørdag kveld.

Kommunedirektør: – Frustrerende

Fredag skrev VG om situasjonen, der både kommunedirektør og ordfører var fortvilte over festmiljøer som bryter karantene og ikke husker hvem de har møtt når smittesporerne ringer dem.

Det dreier seg om flere titalls personer.

Denne gruppen er en stor bidragsyter til tiltakene som nå blir innført, sier kommunedirektør Morten Wolden til VG:

– Det er frustrerende. For oss, og for alle som er berørt: Næringslivet, idretten og kulturlivet blir nå rammet, sier han.

Fra før har Trondheim innført påbud om bruk av munnbind på offentlige steder innendørs og utendørs på steder der det ikke er mulig å holde nødvendig avstand.

I tillegg anbefaler de nå at butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder sørger for tilrettelegging slik at det er mulig å holde avstand.

Brøt karantene og dro på nach

Under møtet lørdag kom det også frem at flere personer som skulle ha vært i karantene, var til stede på et stort nachspiel i Trondheim.

En annen person som var til stede på festen, fikk påvist coronasmitte fredag. Det opplyser helse- og velferdsdirektør i kommunen, Helge Garåsen.

– En hadde vært på et større nachspiel, hvor flere i karantene var til stede.

Han legger til at de også strever med å få opplyst hvem som var der. Det gjør smittesporingen krevende:

– Noen unnlater å svare når smittesporingsteamet kontakter dem. De får ikke kontakt med dem og fulgt opp. Det er nytt, sier han.

Høyt smittetall

44 personer er registrert smittet siste døgn. På grunn av redusert kapasitet, kan det være et etterslep fra julaften.

Ifølge VGs oversikt har Trondheim en stigende smittetrend.

De fleste smittede er nærkontakter av allerede kjente tilfeller, men smittesporerne har ikke lykkes med å få kontakt med to av de smittede. Begge er i 50-årene.

Fem av de smittede har ukjent smittekilde. Noen av disse tilfellene kan knyttes til festmiljøer i Trondheim der kommunen sliter med å få nok opplysninger.

Kommunen ber alle som har deltatt på julemarkedet fra og med 17.12 til og med 21.12 om å være ekstra oppmerksomme på egne symptomer og teste seg ved vage symptomer, da de kan ha vært i kontakt med smittet.

Koblet inn politiet

Kommunen skal ha møte med politiet for å høre hvordan de kan. Det er to ting de ønsker hjelp til:

Forhøre seg om mulighetene for anmeldelse av enkeltpersoner (utover å gi bøter)

Hvilken kapasitet politiet har fremover til å følge opp private fester

– Når vi har sett privatpersoner bryte karantenen, vil vi høre med politiet om handlingsrommet i det jeg oppfatter som grenseland mellom anmeldelse og ikke anmeldelse, sa Wolden.

