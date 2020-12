NYE SMITTEDE: Vågen i Stavanger fotografert i mars i år. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Fire nye taxisjåfører smittet i Stavanger – alle har ukjent smittekilde

Stavanger kommune melder julaften at det onsdag ble registrert 16 nye smittetilfeller. Oversikten viser at fire av de smittede er taxisjåfører med ukjent smittekilde.

Publisert: Nå nettopp

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune forteller at de er i kontakt med taxiselskapene og jobber med smittesporing.

– Vi vet ikke om det er flere sjåfører som er smittet, men vi er obs på det, sier smitteoverlegen.

Johannessen sier at flere av de smittede i Stavanger er i husstanden til taxisjåførene. De vet ikke om noen passasjerer er smittet.

Han forteller at de har vært i kontakt med noen av selskapene i regionen, og noen sjåfører. Tidligere ble det meldt av det er tre ulike taxiselskap som har hatt smitte, men nå er det usikker hvor mange selskap det gjelder.

– Grunnen til at vi fanger opp flere med smitte nå er sannsynligvis fordi flere sjåfører tester seg nå, sier han.

Johannessen sier at det er trygt å ta taxi, men at man bør holde avstand og bruke munnbind. Han legger til at det er lurt å ikke bruke offentlig transport eller taxi om man er i risikogruppen.

Advarte taxipassasjerer

I en pressemelding lørdag meldte Stavanger kommune at fem sjåfører fordelt på Bryne Taxi, Vibå Jærtaxi og Stavanger Taxi testet positivt på covid-19.

– Personer som har reist med taxiselskapene i perioden 10. til 17. desember må være særlig årvåkne for symptomer, skrev de.

Videre skrev de at smittesporere jobber med å få oversikt over nærkontaktene til de som er smittet.

Smittevernoverlege Runar Johannessen forteller at de nå har kontroll over nærkontaktene, men vet ikke om flere taxisjåfører kan ha blitt smittet i pausene på jobb når sjåførene er sammen.

les også Trondheim vurderer strengere tiltak

Vet ikke om andre sjåfører er smittet

Daglig leder i Stavanger Taxi, Svein Svimbil, forteller at de har hatt to smittetilfeller i selskapet, men han vet ikke om dette gjelder første eller andre smittegruppe. Svimbil sier at smitten har skjedd internt mellom de ulike taxiselskapene i Stavanger.

– Det er uklart om de to har vært på jobb da de var smittet. Det er påstått at en av dem har vært på jobb, men jeg vet ikke hvor lenge, sier Svimbil.

– Får passasjerene beskjed?

– Litt usikker på det, men det går jeg utfra.

Svimbil sier at de har sendt melding og mail til alle sine sjåfører, og bedt dem om å teste seg om de har symptomer. De har også innført påbud om munnbind, og sjåførene skal tilby gratis munnbind til passasjerene. De har også skrevet at sjåførene må vaske alle overflater passasjerene har vært nær.

– Det er umulig å sjekke om sjåførene har lest beskjeden, men jeg regner med at de følger opp, sier Svimbil.

Stengte ned Vibå Jærtaxi

Daglig leder i Vibå Jærtaxi, Lars Alsåker, forteller til VG at to sjåfører har testet positivt for covid-19 i selskapet.

– Alle som jobbet etter 14.desember ble satt i karantene til de fikk svar på om de også er smittet, melder Alsåker.

Hittil har de fått tilbake 12- testsvar, og alle er negative.

– Vi stengte ned sentralen, og har begynt gjenåpningen igjen nå. De som har testet negativt har begynt å jobbe igjen, sier han.

Alsåker forteller at han tror sjåførene som er smittet var på jobb mens de var smittet. Han tror at de ble smittet mens de var på jobb, men dette er usikkert.

Vurderer om det er nødvendig med nye tiltak

De smittede er i alderen fire til 80 år. Totalt seks personer har ukjent smittevei.

Det har lenge vært lav smitte i kommunen. I løpet av forrige uke ble det registrert 18 nye tilfeller, hvorav det ikke ble registrert nye tilfeller to av dagene. De tre første dagene denne uken er det registrert 30 nye tilfeller.

Stavanger har de siste to ukene hatt 30,6 smittede per 100.000 innbyggere, skriver kommunen på sine sider.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, sier at kommunen følger opp taxinæringen og jobber med å få ut smittevernsrådene på nytt.

– I beredskapsledelsen følger vi smitteutviklingen nøye og vurderer fortløpende om det er nødvendig å sette inn nye tiltak, enten det gjelder taxinæringen eller andre områder der vi ser at smitten øker, sier ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun.