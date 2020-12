ISKALD: Pfizer-vaksinen må lagres i 70 minusgrader. Foto: Ted S. Warren / AP

Så mange vaksinedoser er satt av til din kommune i første pakke

Fordelingen av den første store pakken med vaksinedoser, som kommer den 28. desember og fordeles til alle landets kommuner, er nå klar.

Alle kommuner har fått tilbud om å få et antall vaksinedoser i uke én, altså rett over nyttår. Men de kan også velge å vente en uke, som de har fått spillerom til fra FHI:

– Vi deler først ut til fryselagrene fordelt etter andel eldre. Så sier vi ifra til kommunene hva de har fått fordelt, og så vil vi høre tilbake fra dem om de er klare til å få dem allerede i uke én eller om de vil utsette en uke, forklarte overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG tirsdag.

Den aller første pakken på 9750 doser fordeles til syv kommuner i Oslo-området i romjulen. Disse dosene kommer den 26. desember og vaksinering kan begynne allerede dagen etter.

Det som nå er fordelt, er den første normale leveransen. Norge vil ukentlig få leveranser på rundt 40.000 doser, og den første av disse er den som kommer til Norge tredje juledag.

Dosene fordeles etter antall innbyggere i prioriterte grupper i kommunene. I første runde er det sykehjemsboere og de eldste som skal få vaksine.

Når dosene tas imot på fryselagrene pakkes de om, og transporten planlegges etter hva kommunene har sagt at de kan ta imot. Ompakkingen tar en uke. Fra den 4. januar kan kommuner over hele landet altså motta sine første vaksinedoser.

Pfizer i Norge har lille julaften bekreftet til VG at de holder på å laste opp bilene med vaksiner og er i ferd med å kjøre til Norge. Distribusjonsregimet er strengt, og det er hemmelig hvor fryselagrene er er av sikkerhetshensyn.

Pfizer-vaksinen har kort levetid, og kommunene må sørge for at dosene ikke går til spille. Kommunene skal kunne ta imot vaksiner på minst fem dagers varsel. Når dosene er tint for å sendes til kommunene, holder de i fem dager.

Så mange doser går til din kommune

Alstahaug: 35

Alta: 60

Alvdal: 10

Alver: 105

Andøy: 25

Aremark: 5

Arendal: 155

Asker: 265

Askøy: 85

Askvoll: 20

Aukra: 15

Aure: 15

Aurland: 10

Aurskog-Høland: 60

Austevoll: 20

Austrheim: 15

Averøy: 25

Bærum: 355

Balsfjord: 25

Bamble: 50

Bardu: 15

Båtsfjord: 5

Beiarn: 5

Bergen: 845

Berlevåg: 5

Bindal: 10

Birkenes: 15

Bjerkreim: 10

Bjørnafjorden: 80

Bø i Vesterålen: 15

Bodø: 180

Bokn: 5

Bømlo: 30

Bremanger: 20

Brønnøy: 35

Bygland: 5

Bykle: 5

Dønna: 10

Dovre: 15

Drammen: 295

Drangedal: 15

Dyrøy: 5

Eidfjord: 5

Eidskog: 30

Eidsvoll: 75

Eigersund: 50

Elverum: 85

Enebakk: 30

Engerdal: 5

Etne: 15

Etnedal: 5

Evenes: 10

Evje og Hornnes: 15

Færder: 100

Farsund: 35

Fauske: 45

Fedje: 5

Fitjar: 10

Fjaler: 15

Fjord: 10

Flå: 5

Flakstad: 5

Flatanger: 5

Flekkefjord: 35

Flesberg: 10

Folldal: 10

Fredrikstad: 270

Frogn: 55

Froland: 15

Frosta: 10

Frøya: 15

Fyresdal: 5

Gamvik: 5

Gausdal: 25

Gildeskål: 10

Giske: 25

Gjemnes: 10

Gjerdrum: 20

Gjerstad: 10

Gjesdal: 25

Gjøvik: 120

Gloppen: 30

Gol: 15

Gran: 60

Grane: 10

Gratangen: 5

Grimstad: 70

Grong: 10

Grue: 25

Gulen: 10

Hå: 50

Hadsel: 40

Hægebostad: 5

Halden: 110

Hamar: 140

Hamarøy: 15

Hammerfest: 35

Hareid: 20

Harstad: 95

Hasvik: 5

Hattfjelldal: 10

Haugesund: 95

Heim: 25

Hemnes: 25

Hemsedal: 5

Herøy (Møre og Romsdal): 35

Herøy (Nordland): 10

Hitra: 20

Hjartdal: 5

Hjelmeland: 10

Hol: 15

Hole: 20

Holmestrand: 85

Holtålen: 10

Horten: 95

Høyanger: 20

Høylandet: 5

Hurdal: 10

Hustadvika: 50

Hvaler: 25

Hyllestad: 10

Ibestad: 10

Inderøy: 25

Indre Fosen: 40

Indre Østfold: 150

Iveland: 5

Jevnaker: 25

Kåfjord: 10

Karasjok: 10

Karlsøy: 10

Karmøy: 100

Kautokeino: 10

Kinn: 70

Klepp: 50

Kongsberg: 90

Kongsvinger: 75

Kragerø: 45

Kristiansand: 310

Kristiansund: 95

Krødsherad: 10

Kvæfjord: 15

Kvænangen: 5

Kvam: 35

Kvinesdal: 20

Kvinnherad: 40

Kviteseid: 10

Kvitsøy: 5

Lærdal: 10

Larvik: 175

Lavangen: 5

Lebesby: 5

Leirfjord: 10

Leka: 5

Lesja: 10

Levanger: 70

Lier: 75

Lierne: 5

Lillehammer: 115

Lillesand: 35

Lillestrøm: 230

Lindesnes: 80

Lødingen: 10

Lom: 10

Loppa: 5

Lørenskog: 115

Løten: 30

Lund: 10

Lunner: 35

Lurøy: 10

Luster: 25

Lyngdal: 30

Lyngen: 15

Målselv: 25

Malvik: 35

Marker: 15

Masfjorden: 10

Måsøy: 5

Melhus: 50

Meløy: 30

Meråker: 10

Midt Telemark: 35

Midtre Gauldal: 20

Modalen: 5

Modum: 50

Molde: 125

Moskenes: 5

Moss: 75

Nærøysund: 35

Namsos: 55

Namsskogan: 5

Nannestad: 35

Narvik: 90

Nes: 70

Nesbyen: 15

Nesna: 10

Nesodden: 60

Nissedal: 5

Nittedal: 60

Nome: 25

Nord-Aurdal: 30

Nord-Fron: 30

Nord-Odal: 20

Nordkapp: 10

Nordre Follo: 175

Nordre Land: 30

Nordreisa: 20

Nore og Uvdal: 10

Notodden: 50

Oppdal: 25

Orkland: 65

Os: 10

Osen: 5

Oslo: 1455

Osterøy: 30

Overhalla: 15

Porsanger: 15

Porsgrunn: 125

Råde: 30

Rælingen: 45

Rakkestad: 30

Rana: 115

Randaberg: 30

Rauma: 30

Rendalen: 10

Rennebu: 10

Rindal: 10

Ringebu: 20

Ringerike: 110

Ringsaker: 135

Risør: 30

Rødøy: 5

Rollag: 5

Røros: 25

Røst: 5

Røyrvik: 5

Salangen: 10

Saltdal: 25

Samnanger: 10

Sande: 10

Sandefjord: 205

Sandnes: 195

Sarpsborg: 185

Sauda: 15

Sel: 25

Selbu: 15

Seljord: 10

Senja: 60

Sigdal: 15

Siljan: 10

Sirdal: 5

Skaun: 20

Skien: 185

Skiptvet: 10

Skjåk: 10

Skjervøy: 10

Smøla: 10

Snåsa: 10

Sogndal: 45

Sokndal:10

Sola: 65

Solund: 5

Sømna: 10

Søndre Land: 25

Sør- Odal: 30

Sør-Aurdal: 15

Sør-Fron: 15

Sør-Varanger: 35

Sørfold: 10

Sørreisa: 15

Sortland: 45

Stad: 45

Stange: 85

Stavanger: 385

Steigen: 15

Steinkjer: 80

Stjørdal: 80

Stor-Elvdal: 15

Stord: 45

Storfjord: 10

Strand: 40

Stranda: 20

Stryn: 30

Sula: 30

Suldal: 10

Sunndal: 30

Sunnfjord: 90

Surnadal: 25

Svalbard: 5

Sveio: 15

Sykkylven: 30

Tana: 15

Time: 50

Tingvoll: 15

Tinn: 25

Tjeldsund: 20

Tokke: 10

Tolga: 5

Tønsberg: 175

Træna: 5

Tromsø: 215

Trondheim: 520

Trysil: 35

Tvedestrand: 25

Tydal: 5

Tynset: 25

Tysnes: 10

Tysvær: 25

Ullensaker: 90

Ullensvang: 40

Ulstein: 25

Ulvik: 5

Unjárga/Nesseby: 5

Utsira: 5

Vadsø: 20

Værøy: 5

Vågå: 15

Vågan: 45

Vaksdal: 15

Våler i Viken: 15

Våler: 20

Valle: 5

Vang: 5

Vanylven: 15

Vardø: 10

Vefsn: 60

Vega: 5

Vegårshei: 5

Vennesla: 40

Verdal: 55

Vestby: 55

Vestnes: 25

vestre slidre: 10

Vestre Toten: 55

Vestvågøy: 50

Vevelstad: 5

Vik: 15

Vindafjord: 25

Vinje: 15

Volda: 40

Voss: 65

Øksnes: 20

Ørland: 40

Ørsta: 40

Østre Toten: 65

Øvre Eiker: 60

Øyer: 20

Øygarden: 115

Øystre Slidre: 15

Åfjord: 20

Ål: 20

Ålesund: 205

Åmli: 5

Årdal: 25

Ås: 50

Åseral: 5

Åmot: 20

Åsnes: 40