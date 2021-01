RASET: Slik ser rasområdet i Gjerdrum ut. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Gjerdrum-skredet: NGI vil ikke svare på om råd ble fulgt

NGI ga en rekke tydelige anbefalinger om skredsikring før utbyggingen i Nystulia i Gjerdrum tidlig på 2000-tallet. Men det er uklart om rådene ble fulgt. NGI ønsker ikke å bidra til oppklaring.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kvikkleire-feltet sør for kommunesenteret Ask kollapset 30.desember. Mer enn 30 boenheter raste ned i den enorme skredgropen.

Sju personer er til nå funnet omkommet. Tre er fortsatt savnet.

Flere år før boligfeltet ble utbygd, hadde både utbygger og Gjerdrum kommune kunnskap om at området var rødmerket med høy faregrad for skred fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Liv kunne gå tapt

Tidlig på 2000-tallet, før utbyggingen av det rammede boligfeltet i Gjerdrum, laget NGI en risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjerdrum kommune. I analysen sto det tydelig at liv kunne gå tapt dersom området ble utbygd uten forutgående tiltak for å kunne begrense risikoen:

«Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10-50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20-100 millioner kr», heter det i rapporten fra 2003 om det konkrete skredområdet.

To år senere fulgte NGI opp med konkrete anbefalinger til tiltak som skulle redusere risikoen.

En sentral anbefaling var å fylle opp terrenget i det området hvor skredet rev med seg bolighus natt til sist onsdag.

«Sikringstiltakene som er beskrevet, og som så vidt vi vet ble utført, er av tre typer», skriver NGIs direktør Lars Andresen i en redegjørelse som NGI publiserte 1.januar, sammen med en rekke dokumenter med anbefaling til utbygger og Gjerdrum kommune mellom 2002 og 2007.

Dette var tiltakene som NGI anbefalte:

** Avlastning / avgraving av høyere terreng for å redusere belastning.

** Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred.

** Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken.

Skulle føre kontroll

NGI skulle selv følge opp at arbeidene ble gjort slik NGI hadde anbefalt:

- Våre forslag til sikring av området vil bli lagt til grunn for de forestående

anleggsarbeidene. NGI vil føre kontroll i anleggsperioden, skriver NGI i et brev til Gjerdrum kommune 21. april 2006.

Men etter skredet onsdag 30. desember ønsker ikke NGI å klargjøre overfor offentligheten om tiltakene ble fulgt opp.

I meldingen de la ut 1.januar skriver NGI-sjefen Lars Andresen:

«Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret».

Ønsker ikke å bidra

VG ba mandag NGI avklare om rådene ble fulgt. Det ønsket ikke NGI å svare på:

«Vi ønsker ikke å bidra til å spekulere i årsaken til skredet, vi har fokus på akuttfasen», skriver NGIs kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i en epost til VG.

«Vi jobber nå med å gå gjennom eventuell annen korrespondanse og vil bidra med det vi har av dokumentasjon til den brede gjennomgangen av skredulykken som er varslet. Utover dette vil vi ikke kommentere ytterligere», legger hun til.

Hydrolog Steinar Myrabø, som i 2008 leverte innsigelser mot utbyggingen av boligfeltet på vegne av Naturvernforbundet i Gjerdrum og Nannestad, har tidligere uttalt til VG at forslag til tiltak for å hindre erosjon og skred, ikke ble fulgt opp.

Foto: Tore Kristiansen, VG

Utglidning

Sommeren 2007 skjedde en utglidning i oppfylte masser i området:

«Glidningen har en lengde på 50-60 m og en bredde på 15-20 m og er trolig ea 2 m dyp. Området er en tidligere ravinedal oppfylt med leirmasser», skrev NGI i et notat fra juli 2007.

«Årsakene til skredet er en kombinasjon av den store nedbøren forut for skredet og at de oppfylte massene har hatt noe varierende kvalitet. Toppmassene er lagt ut som vinterarbeid med fare for innblanding av snø og tele. Likeledes er fyllingen lagt ut uten systematisk komprimering og uten noen form for drenering», heter det videre i NGIs notat.

Disse opplysningene står i motstrid til NGIs anvisninger fra året før. I mai 2006 la NGI tydelige føringer på hvordan dette arbeidet skulle utføres:

Sommer-arbeid

«Utlegging av leirfyllinger skal utføres i sommerhalvåret, mai til september.

Masser som inneholder snø og is eller tele skal ikke brukes i fyllinger.

Ved regnvær blir massene sleipe og oppbløtte og det vil være vanskelig å

oppnå tilstrekkelig komprimering. Fyllingsarbeidene må da innstilles.»

Boligfeltet som ble rammet av skredet 30.desember, ble bygget ut i 2008. Utbyggeren Odd Sæther har tidligere sagt til VG at NGIs råd ble fulgt til punkt og prikke:

– Jeg har ikke noe annet å si enn at vi har jobbet etter de retningslinjene de har gitt oss, sa Sæther til VG 1.januar.