Smittetrykket stiger i Trøndelag: − En alvorlig situasjon

I starten av desember var Trøndelag den eneste «grønne» regionen i Fastlands-Europa. Nå har smittetrykket steget betraktelig, og fire av kommunene hadde smitterekord torsdag.

Siden starten av desember har fylket hatt en stigende smittetrend. 222,3 per 100.000 innbyggere har testet positivt de siste 14 dagene.

I starten av desember var Trøndelag den eneste «grønne» regionen i fastlands-Europa, ifølge EUs risikokart.

Torsdag ble den andre dagen med flere enn 100 registrerte tilfeller på én dag – noe som kun har skjedd en gang tidligere, den 30. desember.

Ti kommuner i Trøndelag har en stigende smittetrend, ifølge VGs coronaoversikt.

Fire av disse kommunene – Namsos, Steinkjer, Verdal og Inderøy – har aldri registrert så mange smittede på én dag som torsdag.

– Svært uheldig og beklagelig

– Det å spekulere i hva økningen i smitte nå kommer av, det har jeg ikke grunnlag for å gjøre. Men det kan jo se ut til at det kommer i forbindelse med julefeiringen, sier ordfører på Inderøy Ida Stuberg.

Fra 30.12 har kommunen hatt betydelige antall smittede, med en smitterekord på 17 torsdag, ifølge kommunens hjemmesider. Drøyt 300 personer av 6800 innbyggere sitter nå i karantene.

– Det er en alvorlig situasjon for oss. Nå har vi også fått smitte hos ansatte og beboere på omsorgsboliger for eldre, med totalt 22 beboere. Nesten alle de faste ansatte er nå i karantene, så vi har måttet omdisponere personell og bruke vikarer, sier Stuberg.

Så langt har fem ansatte og seks beboere testet positivt.

– Det er svært uheldig og beklagelig at vi har fått smitte inn blant sårbare grupper.

Med vaksineringen like rundt hjørnet, håper ordføreren at de klarer å stoppe videre spredning etter å ha satt mange i karantene, og ved å ha fullt trykk på vaksineringen fremover.

Inderøy har nå hevet til rødt nivå på alle skoler og barnehager.

– Slik som utviklingen har vært nå, har vi i formannskapet vurdert at dette er riktig å gjøre. Det skal kun benyttes i situasjoner der det er nødvendig. Men vi vet at man ikke kan ha hjemmeundervisning over lang tid, så dette er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Foreløpig kommer vi til å ha rødt nivå frem til 18. januar, sier Stuberg.

– Har dere kontroll?

– Vi opplever å ha grei oversikt over utbruddet som er knyttet til kretsen hvor vi nå har stengt en barnehage. Men jeg tror ikke du får noen ordfører til å si at man har full kontroll nå.

28 registrert smittet denne uken

Namsos har, ifølge kommunens egen oversikt, registrert 40 tilfeller siden starten av pandemien. 28 av dem ble registrert smittet denne uken – og 15 av disse kom på torsdag. Fredag hadde Namsos to nye registrerte smittetilfeller.

– Vi startet nyåret med flere nye smittetilfeller. Tre av de første hadde tilknytning til utbruddet i Inderøy kommune, sier kommuneoverlege i Namsos Anita Carlson.

Smittetilfellene er i hovedsak begrenset til et innvandringsmiljø.

– Det har vært mye kontakt mellom personene i dette miljøet. Det er flere familier her med mellom tre og ni personer i hver husstand. Det påvirker smittespredningen, sier hun.

Fredag har Inderøy ni nye registrerte smittede, ifølge kommunen.

Carlson roser miljøet for hvordan de selv håndterte de første meldingene om positive prøver:

– De har vært veldig flinke. De varslet hverandre og satt seg selv i karantene og isolasjon og bestilte tester, sier hun.

Da kommunens smittesporere ringte, hadde flere av dem allerede testet seg. Innvandrertjenesten har også bistått kommunene med å informere personer i miljøet.

Kommunen jobber intenst med å begrense smittespredning i og utenfor miljøet.

– Er det noe som tyder på at det kan være snakk om en av de muterte virusvariantene?

– FHI er inne i saken, det er de som må uttale seg om det, sier Carlson.

Hun påpeker at det er et miljø hvor mange bor tett, og det er med på å påvirke smittespredningen.

Mye ressurser til smittesporing

Verdal kommune har gjennom pandemien hatt lave smittetall. Torsdag fikk kommunen imidlertid en ny dagsrekord med åtte nye tilfeller.

– Vi har hatt mange smittetilfeller den siste uken. Det henger blant annet sammen med at flere tester seg, sier ordfører i Verdal Pål Sverre Fikse.

Han forteller at kommunen bruker mye ressurser på smittesporing og oppfølging av smittede. Det er nå 200 personer i Verdal i karantene og kommunen skal ha et nytt møte i kriseledelsen lørdag formiddag. Nye tiltak vurderes fortløpende.

Fredag har Verdal 5 nye registrerte smittede, ifølge VGs coronaoversikt.

Særlig en julekonsert 30. desember har ført til flere smittetilfeller. Ingen i publikum har fått påvist smitte, opplyser Fikse.

– Vi har i hovedsak klart å spore smittekilden, men for de tilfellene med ukjent smittevei blir det mer uoversiktlig, sier han.

Fikse har inntrykk av at innbyggerne i kommunen generelt har vært veldig flinke til å etterleve smittevernrådene.

Presset omsorgstjeneste

Steinkjer kommune hadde også smitterekord torsdag, med 15 nye smittetilfeller. Totalt har kommunen hatt 83 smittede fra pandemiens start, og 36 av disse har kommet etter julaften.

– Mange har få nærkontakter etter jul, men noen har litt for mange. Det er ikke bra. Nå er det viktig at vi tar det medansvaret for å stoppe smitteutvikling, sier ordfører Anne Berit Lein.

Hun sier kommunen ble glade for at regjeringen nå strammet inn på tiltakene.

– Jeg er bekymret for utviklingen. Nå er det viktig at folk tester seg, og at vi begrenser alt av besøk til det minimale, også på institusjoner.

Lein sier det er behov for å bruke helsepersonell til vaksinering fremfor testing og smittesporing.

– Omsorgstjenesten er presset, og vi har allerede startet med omdisponering. Det er marginalt med tanke på bemanning.

Kommunen har ligget på nasjonale retningslinjer hele veien, men er klare for å stramme inn om det skulle være behov for det, sier ordføreren.