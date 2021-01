Foto: VG

«Det er masse personer i sjokk og fortvilelse og det er døde mennesker rundt oss.» «Nico» var leder for en gruppe norske spesialsoldater som reddet ut 200 sivile i en terroraksjon. Her får du den ufortalte historien.

Publisert: Nå nettopp

Eks-milliardæren har forbindelser til personer dømt for grovt ran og grovt bedrageri. En tredje solgte utstyr for flere millioner kroner, samtidig som han ventet på å sone en dom for grovt heleri. Til sammen solgte de smittevernutstyr til kommuner og helseinstitusjoner for over ni millioner kroner i fjor.

Januar er her, og det betyr at det er høysesong for å starte opp med trening og livsstilsendring. Følg disse fem stegene for å gi deg selv best mulig sjanse for å lykkes med treningen!

Per Heimly (48) hadde lovet seg selv at han aldri skulle kjempe om å bli Norges tøffeste kjendis. Plutselig var det for sent å snu.

Kunstnerfotografen er blant deltagerne som i kveld dukker opp i den 12. sesongen av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Allerede tidlig i første episode blir det tydelig at han sliter.

