Advokat om Frogner-siktet: Vinket tilfeldig politibil til siden og meldte seg

Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 50-årene har fortalt sin advokat at han var på vei til Sandvika politistasjon da han ble pågrepet.

Det forteller advokat Per Conradi Andersen til VG etter å ha hatt en samtale med den drapssiktede mannen.

– Han bor i Bærum og sier at han ville kjøre til Sandvika politistasjon å melde seg der. På veien dit kjørte han forbi en tilfeldig politibil som han fikk vinket til siden, sier Andersen.







Mannen i slutten av 30-årene ble pågrepet bare ti minutter etter at politiet fikk melding om drapet, på E18 ved Strand. Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, bekrefter overfor VG at det var slik pågripelsen skjedde.

Advokat Andersen har møtt siktede i arresten og rådet ham til å velge en annen advokat som forsvarer.

– Jeg har snakket med ham i halvannen time. Jeg har vært like mye medmenneske som advokat. Ettersom jeg ikke jobber med strafferett har jeg rådet ham til å velge enn annen, sier Andersen.

Han beskriver siktede som preget av situasjonen.

– Jeg har rådet ham til å ikke gå i noe avhør nå. Jeg tror ikke han er mentalt forberedt på å gjennomføre noe avhør nå i kveld, og i hvert fall ikke uten forsvarer.

Andersen sier siktede har fortalt ham om hva som skjedde, men ønsker ikke å utdype hva det er han har sagt.

Advokat Ole Petter Drevland er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Han opplyser at mannen samtykker til varetektsfengsling.

– Han er ordentlig sliten og nedbrutt, sier Drevland om klienten.

Den siktede mannen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Politiet bekrefter overfor VG at mannen ikke vil bli avhørt i kveld.

I økonomisk tvist med drapsofferet

Onsdag formiddag oppsøkte politiet den siktede mannens enebolig i Bærum.

– Det er en adresse der vi vil sjekke ut i forbindelse med etterforskningen, bekrefter operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Han er eier av et aksjeselskap som oppgir å drive med byggeteknisk konsulentvirksomhet.

Mannen ble før jul dømt til å betale den nå drepte kvinnen nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder, ifølge VGs opplysninger.

Det har vært en årelang konflikt mellom partene. Den drapssiktede mannen skulle torsdag denne uken møte i Oslo tingrett hvor selskapet hans skulle bli tvangsoppløst.

En person med innsikt i konflikten sier til VG at han oppfattet den siktede som frustrert og oppgitt over å ha blitt idømt erstatningsansvar.

BOLIGEN: Politiet oppsøkte onsdag formiddag den drepte mannens bolig i Bærum utenfor Oslo. Foto: HELGE MIKALSEN

Dømt i ung alder

Av rettsdokumenter går det frem at mannen i yngre alder hadde omgang med flere kriminelle.

I 2002 ble han dømt til fengsel i ett år og seks måneder for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelse.

Fra tidligere var mannen dømt til fengselsstraff for vinningsforbrytelser og for overtredelser av veitrafikkloven.

Både i 2007 og 2014 ble han dømt for å ha kjørt for fort.

Nå er han siktet for drap.