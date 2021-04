DYSTRE FUNN: Tilleggsundersøkelsen om studentenes helse viste at svært mange har hatt det tøft gjennom pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Studenttelefon har fått 1400 henvendelser: − De føler på en håpløshet

Nær 1 av 2 studenter forteller om alvorlige psykiske plager, og det merkes på pågangen til Mental Helses studenttelefon som åpnet for to måneder siden.

Det er en økning fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i år som rapporterer om alvorlige psykiske plager. De nedslående tallene kommer frem i en tilleggsundersøkelse til SHoT (Studentenes helse og trivselsundersøkelse) som ble presentert mandag.

Over 62.000 av Norges 300.000 studenter har svart på undersøkelsen.

I faktaboksen under kan du se noen av funnene:

SHoT-undersøkelsen 2021 Nesten halvparten av studentene svarer at de opplever alvorlige psykiske symptomplager (31 prosent i 2018).

23 prosent svarer at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det (21 prosent i 2018).

15 prosent har tenkt på å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dagene (11,4 prosent i 2018).

4,3 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv (4 prosent i 2018).

19 prosent svarer at de har skadet seg selv med vilje – uten intensjon om å ta eget liv (20 prosent i 2018). Vis mer

Det er snart to måneder siden Mental Helse åpnet en egen telefonlinje for studenter. Ifølge prosjekt- og teamleder Vidar Torbjørnsen har pågangen vært stor til å være en nyopprettet tjeneste.

Siden oppstarten har de mottatt mer enn 1400 henvendelser.

Studenttelefonen samarbeider med og får råd fra helsepersonell ved Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Sørøst-Norge (SSN), samt Kompetansesentre på rusfeltet Sør (KoRus Sør). Den er et prosjekt, som fikk midler for å drive i ett år gjennom studentkrisepakken regjeringen la frem i februar.

Mange er ensomme

De som tar kontakt med hjelpelinjen har ulike problemer, men mye handler om ensomhet, forteller Torbjørnsen.

– Særlig gjelder det førsteårsstudentene, som ikke får sett eller opplevd noen ting nå. De sitter på 12 kvadratmeter og har ikke vært på forelesninger, ikke hilst på medstudenter, og de kjenner ingen i en ny by, sier han.

Telefonlinjen er et lavterskeltilbud, og de som svarer på den er ikke helsepersonell. Torbjørnsen sier at de forsøker å oppfordre studentene til å snakke med fagfolk ved studentsamskipnadene dersom de opplever at det kan være nødvendig.

– Det er utrolig mange tilbud på campus, og selv om ikke alt kan gjennomføres nå, er det mye som fortsatt går an, sier han.

Føler på håpløshet

Et av funnen i SHoT-undersøkelsen handler om selvmordstanker. Mens 7,7 prosent av studentene i 2010 oppga å ha hatt tanker om å ta sitt eget liv de siste 14 dagene, er andelen nå 15,1 prosent.

Torbjørnsen sier at også denne tematikken er kjent for dem – og at den ofte er et resultat av situasjonen studentene står i.

– De føler på en håpløshet. Mange er langt hjemmefra, nettverket er borte, og ensomheten gjør at de blir sittende mye alene og tenke, sier han, og legger til:

– Noen har kanskje flyttet vekk fra noe som ikke var så bra, og tenkt at det skal bli bedre med en fresh start. Så opplever de det stikk motsatte. Tankekjøret begynner, og du har med deg trollet du håpet å flytte fra.

Han peker på at det er blitt enklere å snakke om disse tingene med årene, og at det ikke i seg selv er uvanlig å ha selvmordstanker.

– Det er noe med å normalisere tanken: Den er vond, men ikke farlig. Flytter man seg fra tanke til planer derimot, så er man på et helt annet sted.

Ikke alene

Torbjørnsen oppfordrer studenter til å snakke høyt om disse tankene. Selv om han opplever at studentene får hjelp når de ber om det, kan ventetiden for noen føles lang.

– 14 dager kan høres ut som et år når du står midt i det. Hva gjør du frem til du har fått timen? Det finnes jo også akutt-tilbud, men det er jo kamp om disse også. Man er ikke alene om å ha det tungt og vanskelig, i den grad det er noen trøst.

I tillegg oppfordrer han studenter som har fått deltidsstillinger for å drive sosialt arbeid i samskipnadene og ved institusjonene om å ta opp telefonen.

– Ring rundt, særlig til førsteårsstudentene, for å ta en uformell prat. Spør om hvordan de har det og fortell litt om de mulige tilbudene man kan være med på, arranger turer ute for å prate. Å få litt sosialt påfyll hjelper mye med å få ned ensomhetsfølelsen, og det vil også gjøre arbeidshverdagen lettere. Det er ikke sikkert det er så mye som skal til for å få det mye bedre.

Mye smitte blant unge

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han ser på tallene i undersøkelsen som en alvorlig tilbakemelding fra studentene.

– Sammenlignet med tidligere års undersøkelser, ser vi at den psykiske helsen er dårligere nå. Det er grunn til å tenke at det har sammenheng med tiltakene de har måttet leve under, sier Høie til VG.

– Har tiltaksbyrden vært for høy for denne gruppen når man ser hvor alvorlige effekter den har hatt?

– Tiltaksbyrden har vært høy, men jeg tror ikke det er grunnlag for å si at den har vært for høy. Denne aldersgruppen har stått for mye av smitten i bølge to og tre, og det er vanskelig å ha kontroll uten tiltak som rammer gruppene med høy smitte.

– Går mot lysere tider

Høie peker på at land som har hatt dårligere kontroll på smitten, også har hatt strengere og mer langvarige tiltak.

– Det er dilemmaet med en pandemi – å finne den rette balansen. Ser man stort på håndteringen er det grunn til å tro at Norge har funnet en bedre balanse mellom tiltaksbyrden og å holde kontroll på smitten.

Høie understreker at regjeringen er opptatt av å ikke ha strengere tiltak enn nødvendig, og å sette inn mottiltak, som krisepakken for studentene, som de la frem i februar.

– Det går mot lysere tider nå, og det er en positiv utvikling i smittetallene. Vi har store håp om at vi i mai kan ta det første steget mot en mer normal hverdag, og at avslutningen på studieåret blir mer normalt.

Han tror dét vil være nok for mange av studentene som sliter.

– Men noen vil stå igjen med psykiske helseutfordringer der det ikke er nok å bare få hverdagen tilbake. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg, som skal legge fram sine anbefalinger om hvilke tiltak som bør settes inn på kort sikt, sier helseministeren.

Ekspertutvalget, ledet av Peder Kjøs, skal etter planen legge frem sine anbefalinger fredag denne uken.