RUSAVKLARING: Byrådsleder Raymond Johansen presses av sine egne i AUF i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

AUF rus-presser Ap-Raymond

AUF-leder Varin Hiwa i Oslo ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gi sin varme støtte til rusreformen. Han sier reformforslaget krever mer utredning.

Av Bjørn Haugan

Ungdomspartiene til Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Oslo har klar beskjed til byrådslederen sin:

– Vi forventer at du kjemper med nebb og klør for rusreformen. Han har skrevet under høringsuttalelse som støtter rusreformen, sier Hiwa til VG.

– En videreføring av dagens ruspolitikk vil være katastrofalt for Oslo som by. Måten vi møter rusbrukere på i dag er klassejustis av verste sort, sier Rauand Ismail (MDG) sitter i Oslo bystyre.

– På høy tid

Hiwa sier hun håper Raymond Johansen vil gå på barrikadene og kjempe for rusreformen på Aps landsmøte, men sier hun er usikker.

– Det er på høy tid at han går ut og gir sin støtte, sier hun.

Johansen sier til VG at hans støtter reformen, men at «det er flere sider ved forslaget som krever mer utredning».

VIL HA KLAR TALE: AUF-leder Varin Hiwa i Oslo AUF og MDGs Rauand Ismail ber Raymond Johansen å kjempe for rusreformen, ikke å søke kompromisser. Foto: Terje Bringedal, VG

Striden dreier seg om narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes.

AUF-lederen i Oslo går ikke for kompromisser.

– Rusreformen handler om å strekke ut en hjelpende hånd til de mest sårbare. Det er det sosialdemokratiet handler om, sier Hiwa.

– Hva med dem som mener at rusreformen vil legitimere bruk av narkotiske stoffer i ungdomsmiljøene?

– Dette handler om «kidsa» våre og hvordan vi stiller opp. Jeg er ikke redd for at reformen vil gi noen vekst i bruk av narkotiske stoffer blant vanlige unge.

– Feilslått

De to viser til Rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering.

– Utvalget har foreslått en modell der man ikke viderefører straffelignende sanksjoner for mindre mengder rusmidler til eget bruk, men heller tilbyr kartlegging, hjelp, oppfølging og behandling.

De viser til at Raymond Johansen sitter på vegne av Oslo i redaksjonskomiteen, som skal lage et kompromiss på Ap-landsmøtet til helgen.

– Vi som lever i storbyen ser hver eneste dag hvor feilslått dagens ruspolitikk har vært, og vi forventer at byrådslederen vår står opp for rusreformen på Arbeiderpartiet sitt landsmøte, sier han.

– Dette handler ikke om politisk spill. Det handler om å rekke ut en hånd til dem vi i alle år har straffet istedenfor å hjelpe, og det får vi ikke til uten Arbeiderpartiets stemmer i Stortinget, og Raymond Johansen engasjement på landsmøtet, sier Ismail.

– Avgjørende å stå samlet

Varin Hiwa viser til den brede støtten for rusreformen i Oslo bystyre, og Oslo Arbeiderpartis standpunkt i saken.

– Det er avgjørende at Oslo står samlet i kampen om rusreformen, sier hun og legger til:

– Dersom man vil ha bedre forebygging, bør man bruke mer ressurser på å utdanne og ansette sosialarbeidere, på å styrke fellesskolen, på å motvirke mobbing og psykisk uhelse blant ungdom, og på å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal ikke straffe de som trenger fellesskapet mest, sier Hiwa.

Raymond Johansen svarer slik på utfordringen.

– Jeg har selvfølgelig med meg Oslo Arbeiderpartis holdning inn i redaksjonskomiteen, og har gitt klart uttrykk for hva Oslo Arbeiderparti mener om dagens rusreform.

VIL UTREDE: Raymond Johansen sier han støtter reformen, men at det krever mer utredning. Foto: Mattis Sandblad

Han sier at man i Oslo i over 40 år har forsøkt å gjøre noe rusproblematikken, uten å lykkes.

– Dagens rusproblematikk har også en sterk klassedimensjon: I Oslo straffes ungdom fra Oslo øst tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest, til tross for at forbruket er større i vest. Det er klart det gjør sterkt inntrykk.

Dagbladet skriver at forsøket på kompromisser på Ap-landsmøtet trolig ikke vil lykkes.

VG skrev mandag at dersom Arbeiderpartiets landsmøte krever større endringer i regjeringens forslag rusreform, kan det føre til en utsettelse av hele reformen til neste stortingsperiode.

Johansen: – Krever mer utredning

Johansen sier han håper det er mulig å lande en løsning.

– Jeg opplever at alle er enige om at dagens ruspolitikk ikke er god nok. Så er det ulike holdninger innad i Arbeiderpartiet, slik som det er i mange andre partier og i befolkningen for øvrig, om hvor langt man skal gå i en rusreform, sier han og legger til:

– Dette opplever jeg som en viktig og god politisk debatt, og jeg synes det jobbes godt på tvers av partiet for å se om det er mulig å forenes om en felles ruspolitikk uttalelse.

– Du svarer ikke direkte på hva du selv mener: Støtter du rusreformen?

– Ja, jeg støtter reformen, selv om det er flere sider ved forslaget som krever mer utredning.